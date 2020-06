Sikr dine medarbejder bedst muligt

Vi har fået tudet ørene fulde af Corona, og det afhænger os langt ud af halsen på de fleste af os. Vi må hverken A eller B, og vi må da slet ikke C. Man har næsten lyst til at nynne med på ”Fy Fy skamme skamme”-sangen, da denne tid i ’fangeskab’ har gjort mange af os ensomme i større eller mindre grad. Det er efterhånden ved at være tid til at komme ud og mødes med andre mennesker – alt med måde naturligvis. Der er ingen grund til at overdrive noget som helst, og der er slet ingen grund til at risikere at sprede smitte på ny.

Der findes flere forskellige metoder til at mindske risikoen for smitte af Corona, når man vender tilbage på arbejdspladsen. Der er de åbenlyse måder, som vi konstant har fået fortalt af myndighederne. Vaske hænder ofte, spritte af og holde afstand, hvor sidstnævnte stadig er den, de mener, har virket allerbedst. Men hvordan filan gør man det på arbejdet, når man er vant til at sidde overfor sine kollegaer? Tjo, man kunne jo gøre afstanden endnu større, eller også kunne man placere skærmvægge mellem bordene. Skærmvægge er med til at afskærme eventuelle nys, host eller spyt, der blot sendes ud i æteren ved almindelig snak.

Egentlig er disse skærmvægge beregnet til at mindste lyd og støj, når medarbejdere sidder placeret overfor hinanden og eventuelt taler i telefon med andre end dem, der sidder på kontoret. På den måde kan de dæmpe lydniveauet, så det stadig er til at arbejde uden at blive forstyrret i en sådan grad, der gør det besværligt at bevare koncentrationen. Men nu hvor tiderne er markant anderledes, end det tidligere har været tilfældet, er det ligeledes tid til at tænke nyt og alternativt. I de tilfælde, hvor det kan lade sig gøre, bør lederne sørge for, at medarbejder bliver afskærmet så vidt muligt for alle potentielle smittefarer.

Vores helt klare anbefaling bygger på personlige erfaringer. Anbefalinger lyder på, at I også investerer i en række hæve sænkeborde, som kan være en del af jeres nye kontormiljø. Skærmvægge er et fremragende supplement til disse borde, da de sættes fast på ”bagsiden” af bordet og følger derfor både med op og med ned igen – alt afhængig af den enkeltes højdeindstilling.

Men når det er sagt, så er det vigtigste trods alt, at virksomheden stiller håndsprit og håndsæbe til rådighed for medarbejderne, så man om ikke andet mindsker risikoen for smittespredning denne vej.