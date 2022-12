Sådan tjener du penge på 3D print

Drømmer du om at kunne tjene en masse penge online? Men ved du ikke helt, hvad du skal lave? Løsningen er enkel: Du kan bare lave alt.

Med 3D print er det nemlig muligt at designe og producere stort set alt, hvad du kan komme på. Og det hele sker hjemme fra dit kontor. Læs her, hvad 3D print går ud på, og hvordan du hurtigt kan tjene en masse penge online med dine 3D print.

Hvad er 3D print?

3D print er processen med at fremstille tredimensionelle faste objekter ud fra en digital fil. Det kaldes også additiv fremstilling. Den teknologi, der muliggør hele processen er kendt som additiv fremstilling og har i årevis været anvendt i industrielle applikationer som prototyper og værktøjsfremstilling. Nyere teknologier har gjort det muligt at anvende det til personlig brug og forbrugerbrug.

3D print-teknologien fungerer ved at skabe et tredimensionelt objekt ud fra en digital fil i stedet for traditionelt at skabe et objekt ved at skære eller forme det ud fra råmateriale. Som følge heraf giver 3D print mulighed for mere komplekse former og geometrier end traditionelle fremstillingsmetoder.

Du kan bruge 3D print til at skabe dine egne genstande som legetøj, værktøj, smykker og endda tøj! Læs mere her, hvis du er interesseret i at vide mere om 3D print.

Tjen penge på dine designs

3D print er en fantastisk måde at gøre dit arbejde tilgængeligt for et bredere publikum på, men det er også en fantastisk måde at tjene penge på.

Det første, du skal gøre, er at finde noget, du kan 3D printe, som folk vil have. Hvis du ikke er sikker på, hvad det kan være, kan du starte med at kigge på produkter, der allerede sælges på websteder som Etsy og Amazon.

Derefter skal du undersøge, hvor meget folk er villige til at betale for produktet. Den bedste måde at gøre dette på er ved at kigge på lignende produkter på markedet og se, hvor meget de koster. Når du ved, hvilket prispunkt du går efter, og har en idé om, hvilke materialer du skal bruge, er det tid til at begynde at skabe.

Find inspiration på nettet

Har du nogensinde undret dig over, hvordan folk får ideer til ting, der skal printes i 3D? Det er ikke altid let at vide, hvad der vil se godt ud, og hvad der ikke vil se godt ud, så vi har lavet denne guide til, hvordan du finder inspiration på internettet til dine 3D print.

Først skal du kigge på, hvad andre har lavet. Det kan du gøre ved at gå ind på eksempelvis Thingiverse og søge lidt. Hvis du leder efter noget specifikt, skal du sørge for, at det, du kigger på, er mærket som “printbar” eller “downloadbar”.

Læs derefter kommentarerne til hver enkelt fil, så du kan få nogle idéer om, hvad folk kan lide. Hvis der er dele af et design, der mangler eller ikke fungerer korrekt, skal du kigge i kommentarfeltet under hver fil for at se, om andre har haft lignende problemer, eller om de ved, hvordan man løser det.