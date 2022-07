Sådan får du flotte reklameartikler, der bliver brugt af modtageren

Overvejer I at bruge reklameartikler i jeres markedsføring, så får du i denne artikel en række tips, der kan sikre dig flotte og effektive reklameartikler, som modtagerne bruger. Læs med og bliv klogere, inden du bestiller dine reklameartikler.

Gør dit forarbejde

Der findes mange forskellige typer af reklameartikler, så det er vigtigt at lave research for at finde den rigtige til din virksomhed. Overvej, hvilken type produkt der vil være mest nyttigt eller populært blandt din målgruppe, og søg derefter efter en velrenommeret leverandør, der kan levere varer af god kvalitet.

Gør dig også nogle tanker omkring designet og reklameartiklens udtryk. Du vil have noget, der passer godt til din virksomheds branding, og som ikke ser billigt eller tarveligt ud. Du kan fx få billige kuglepenne med logo, men måske giver det bedre mening at vælge nogle, der er i en lidt bedre kvalitet.

Vælg praktiske ting

Selv om det er fristende at vælge reklameartikler, der er sjove eller skæve, er det vigtigt at tænke på, hvad der vil være mest nyttigt for dine modtagere. Vælg ting, som de sandsynligvis vil bruge regelmæssigt, f.eks. flotte kuglepenne, nøgleringe, notesbøger eller kaffekrus. På denne måde vil dit firmanavn og logo blive set hver gang de bruger genstanden, og de vil blive mindet om din virksomhed, når de ser den.

Husk også at tænke funktionaliteten ind, så du vælger produkter, der rent faktisk bliver brugt af modtageren. Hvis du f.eks. giver vandflasker væk, skal du sørge for, at de har en god størrelse og en sikker skruelåg.

Tænk på emballagen

Den måde, du pakker dine reklameartikler på, kan være lige så vigtig som selve produkterne. Brug lidt tid på at overveje, hvordan du vil præsentere dem, så de ser professionelle og stilfulde ud. Hvis du for eksempel giver kuglepenne væk, kan du f.eks. lægge dem i en flot æske eller gavepose i stedet for bare at uddele dem løst.

Gør dem personlige, hvor det er muligt

Personaliserede reklameartikler bliver altid godt modtaget, så prøv at inkludere dem, hvor det er muligt. Det kan f.eks. være noget som at få modtagernes navne trykt på kuglepenne eller nøgleringe eller at inkludere en personlig besked sammen med dit firmanavn og logo. Denne

Sørg for at kvaliteten af reklameartiklerne er god

Det er vigtigt at sørge for, at kvaliteten af reklameartiklen er god, da dette vil afspejle din virksomhed godt. Vælg en leverandør, der bruger materialer af høj kvalitet og er omhyggelig med at fremstille deres produkter.