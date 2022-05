Sådan designer du kuglepenne med logo

Så du har besluttet dig for, at du vil bestille kuglepenne med logo: Men hvordan bærer du dig ad med at designe det? I langt de fleste tilfælde kan du nemt bare uploade dit logo og se på hjemmesiden, hvordan resultatet vil blive – og ofte er dét også fint!

Men hvad så, når det ikke er? Her får du nogle gode råd til, hvordan du bedst muligt om-designer dit logo, så det kan blive trykt på en kuglepen.

Simpelt, rent og godt

Kuglepenne har fra start ikke meget plads til tryk, og det vigtigste er jo, at dit logo kan læses. Så når du designer kuglepenne med logo, skal du have fokus på, at der ikke skal være for meget i gang.

En god idé kan være at forsimple dit logo. Hvis dit navn indgår i logoet, kan du vælge mellem det ene eller det andet, og have fokus på dét.

Hvis der er for mange elementer på dine kuglepenne med logo, vil det blive forstyrrende og travlt at se på, og underbevidst vil beskuere få negative associationer med dit firma. Du kan altid hyre en freelance grafiker eller designer, som kan hjælpe dig, men du kan også se for dig selv.

Ofte kan du få tilsendt en prøve for billige penge, før du bestiller større mængder. Hvis du og andre synes, det er for svært at se, hvad dit logo er, skal du om-designe det.

Fokus på farver

Farver er en utrolig vigtig ting at huske på, når du designer kuglepenne med logo. Hvis kuglepennen for eksempel er hvid, men dit logo har en klar, gul sol, vil solen blive vasket ud og blive næsten usynlig.

Kontraster er væsentlige, når du skal trykke dit logo. Baggrunden må ikke ligne farverne på dit logo for meget, da de i så fald vil begynde at glide sammen.

En god tommelfingerregel er desuden, at du bør holde dig til så få farver som muligt. Det indbefatter altid basisfarven på kuglepennen, hvorefter farverne i dit logo kommer. Undtagelsen er selvfølgelig, hvis noget essentielt for dit logo fx er en regnbue.

Men er dit logo i farver, der godt kan tåle at blive til én massiv, fx sort, uden at det ødelægger billedet, bør du overveje at gøre dét.

Skal der være specielle funktioner?

Nogle kuglepenne har specielle funktioner eller effekter, fx et banner, man kan trække ud. Det er godt at overveje, om du har behov for dét, inden du bestiller.

Her skal du være opmærksom på, hvad kuglepennen skal bruges til. Hvis du bestiller kuglepenne med logo til din arbejdsplads, er en simpel pen af god kvalitet det eneste, der tæller. Her kan ekstra ting komme i vejen og blive irriterende.

Skal du derimod bruge dine kuglepenne med logo til markedsføring, kan du begynde at lege med særlige egenskaber ved pennen. Undersøg på din valgte fabrikants side og se, hvad de har at tilbyde, og tænk igennem, hvordan du kan bruge det til dit firmas fordel.

