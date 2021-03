Sådan bliver du bedre til at tage økonomiske beslutninger

Økonomiske beslutninger kan være svære at tage specielt hvis man ikke kender sig selv og sine reaktionsmønstre særlig godt. Det kan være lidt ligesom med spisemønstre som også kan være svære at gennemskue når man ikke er opmærksom på sine mønstre og reaktioner. Heldigvis er der hjælp at hente, hvis man vil kende sig selv bedre og dermed kunne stoppe uhensigtsmæssige reaktioner og handlemønstre.

Kend din persontype gennem enneagrammet

Når du vil lærer mere om dig selv så er din persontype et godt sted at starte. Med den viden kan du nemlig begynde at lære dig selv bedre at kende og dermed forstå dine reaktionsmønstre og kunne begynde at ændre dem. For eksempel så kan impulskøb eller trangen til at bruge penge spores tilbage til din personlighedstype og dermed kan du lære hvordan du kan gå ind og modarbejde det. Specielt hvis du kommer til at sætte dig selv i dårlige økonomiske situationer. Du kan lære mere om persontyper gennem et enneagram, eks. på Mindjuice Academy, https://www.mindjuice.com/enneagram-essentials.

Enneagrammet viser dig, hvilke persontyper du har tendens til at være, hvilket er en stor fordel.

Vær opmærksom på dig selv og dine følelser

Når du er opmærksom på, hvordan du reagerer, så kan du bedre gå ind og arbejde med det. Hvis du for eksempel har tendens til at bruge penge, når du bliver ked af det, eller når du bliver meget glad, så kan du finde frem til hvad det er der skaber den lyst og erstatte den med noget andet. På den måde sikre du dig selv bedre økonomisk ved ikke at bruge penge baseret på dine følelser. Det er nemlig bedst at bruge sine penge på ting man rent faktisk har brug for og køber når man er opmærksom på hvorfor man køber lige netop dette produkt.

Undgå at tage dumme lån

Når du lærer dig selv at kende, så bliver du også et mere afbalanceret menneske og begynder at hvile mere i dig selv. Det betyder også at hvis du i dag har trang til at tage dumme lån for at bruge penge på ting du reelt ikke har brug for, så vil den trang blive mindre. Mennesker der hviler godt i sig selv, har nemlig ofte ikke brug for lige så mange materielle ting som mennesker der ikke hviler så godt i sig selv. Disse ting kan du blandt andet lære ved at lære om enneagrammet som er en workshop hvor du lærer en masse om personlighedstyper, indre motivationer og de reaktionsmønstre som dette ofte medfører. Derfor kan du for første gang opleve en ægte indre frihed når du begynder at træffe beslutninger baseret på hvad du virkelig føler og mener frem for blot på autopilot.

Fuldend dit liv

Når du lærer at forstå dine indre motivationer, så vil det påvirke både dit privatliv og dit arbejdsliv. Du vil derfor kunne ændre og forbedre alle dele af dit liv. Det betyder også meget for din familie og hvordan i har det sammen. For når du har det godt med dig selv og hviler godt i dig selv, så vil det også være en positiv faktor for din familie.