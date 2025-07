NordNews – Danmarks nye nyhedsmedie for kultur- og filmelskere

København, 25. juni 2025 – Et nyt medie har set dagens lys: NordNews.dk er netop blevet lanceret og markerer sig som det nye digitale samlingspunkt for alle, der elsker film, tv-serier og kulturformidling.

NordNews er ikke blot endnu en nyhedsside. Det er et ambitiøst kultursite, der kombinerer aktuelle nyheder med passioneret formidling af film- og tv-verdenens mange facetter. Uanset om du er til smalle arthouse-film, de nyeste Netflix-succeser eller dansk kulturstof, er NordNews stedet, hvor du finder det hele – og lidt til.

“Vi oplever, at mange danske medier dækker kultur og underholdning i små bidder. Vi ønsker at gå i dybden og samtidig være lette at læse. Derfor har vi skabt NordNews som et sted, hvor nysgerrige kulturforbrugere kan føle sig hjemme,” udtaler redaktøren Laust Kehlet bag NordNews.dk.

På NordNews.dk finder du blandt andet:

Daglige nyheder fra film- og tv-verdenen

fra film- og tv-verdenen Baggrundsartikler om aktuelle tendenser og klassiske værker

om aktuelle tendenser og klassiske værker Guides og anbefalinger til weekendens streaming

til weekendens streaming Interviews med skuespillere, instruktører og branchefolk

med skuespillere, instruktører og branchefolk Lister og oversigter med både overraskelser og velkendte favoritter

NordNews har en klar mission: At løfte film- og kulturjournalistikken med både nysgerrighed og kærlighed til stoffet – uden at miste tempo og aktualitet.

Besøg NordNews.dk og bliv en del af et nyt kulturfællesskab for film- og serieelskere.

Et mediemarked i bevægelse

Lancereringen af NordNews.dk sker i en tid, hvor det danske medielandskab er i konstant forandring. I de senere år har flere nye medier set dagens lys – ofte med klare nichefokus eller digitale ambitioner, der udfordrer de traditionelle spillere.

Blandt de nyere medieinitiativer finder man platforme som Zetland, der har skabt en stærk medlemsbaseret model med dybdegående journalistik, og Frihedsbrevet, som har gjort sig bemærket med undersøgende journalistik uden annoncer. Olfi har markeret sig som et specialmedie for forsvars- og sikkerhedspolitik, mens Baggrund har forsøgt at bringe idéjournalistikken tilbage i en moderne form. Donkey Shot og Heartbeats har også bidraget med kultur og debat i nye formater.

Samtidig har flere medier måttet lukke eller skære drastisk ned. Indblik.net, et borgerligt netmedie, lukkede i 2023, og Pio har løbende haft økonomiske udfordringer. Flere lokal- og nichemedier har desuden måtte dreje nøglen om i takt med faldende annonceindtægter og hård konkurrence fra sociale medier og internationale platforme.

NordNews træder altså ind på en scene, hvor behovet for nytænkning er stort – og hvor succes kræver både redaktionel skarphed og evnen til at opbygge et dedikeret fællesskab af læsere.