Mere overskud i hverdagen

HelloFresh giver dig en nemmere og mere overskuelig hverdag, hvor aftensmaden ikke længere er et dagligt dilemma. Som kunde vælger du selv dine favoritter blandt et bredt udvalg af retter, og måltidskassen leveres direkte til din dør.

Du slipper for indkøbslister, spontane turer i supermarkedet og usikkerhed om, hvad I skal spise. Alle råvarer er friskpakkede og afmålt i de rette mængder, så du hurtigt kan komme i gang med madlavningen.

Variation, kvalitet og mindre spild

Med HelloFresh får du løbende ny inspiration til aftensmaden.

Opskrifterne er varierede, smagfulde og nemme at følge – uanset dit niveau i køkkenet. Som kunde får du mulighed for at prøve nye retter og ingredienser, uden at det kræver ekstra planlægning.

Samtidig reduceres madspild markant, fordi du kun modtager de ingredienser, du skal bruge. Det giver bedre overblik over forbruget og gør det lettere at holde styr på både budget og portionsstørrelser.

Fleksibel løsning med mulighed for rabat

HelloFresh er skabt til at passe ind i din hverdag. Du kan nemt justere menuvalg, ændre leveringsdatoer, tilpasse antal portioner eller sætte leveringen på pause, når det passer dig. Det giver dig fuld fleksibilitet og kontrol over dine måltider.

Vil du have endnu mere ud af din HelloFresh-oplevelse, kan du som kunde spare penge med en rabatkode.