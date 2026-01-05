Når lærredtæget lægger sig over biografsalen og lyden af Hugh Grants silkeglatte stemme svæver ud over publikum i åbningsscenen af The Gentlemen, ved man straks, at man er i Guy Ritchies hænder. Der flimrer en koldblodig charme gennem hver ramme, en cocktail af kulørte karakterer og replikker, der sidder lige præcis dér, hvor de skal. Men det er ikke kun Matthew McConaugheys karismatiske spilleoperatør Mickey Pearson eller Charlie Hunnams kølige fortæller Raymond, der bærer dette værk. Nej, det er medvirkende i The Gentlemen som helhed—fra de skarpeste hovedroller til de mindste biroller—der skaber den levende organisme af intrige, humor og skarpsindighed, som gør filmen til mere end blot endnu et gangster-komedie-kapitel.

Denne artikel folder instruktørens visioner ud, dykker ned i de oversete præstationer fra rollebesætningens karakteraktører og placerer The Gentlemen i en filmhistorisk kontekst, hvor biroller ikke bare tilfører smag, men driver hele fortællingen fremad. For dem, der elsker håndværket bag skærmen—de nøje udvalgte linser, de subtile skift i tone, den musikalske nerve—er der guld at hente. Og for dem, der bare elsker at lade sig rive med af gode skuespillere, der leverer hver lille mimik med præcision, bliver det en fest.

Hvem bærer fortællingen? Hovedroller og kreative kræfter bag The Gentlemen

For at forstå, hvorfor medvirkende i The Gentlemen skinner så klart, må man starte med det fundament, Guy Ritchie og hans team har bygget. Instruktøren har siden Lock, Stock and Two Smoking Barrels lagt en signatur på britisk gangster-komedie: hurtig dialog, komplicerede plot-spind og figurer, man både griner af og frygter. I The Gentlemen finpudser han stilen med en mere moden, visuelt raffineret tilgang, uden at gå på kompromis med den rå energi, der gjorde hans tidlige film til kultklassikere (ifølge baggrundsanalysen).

“I wanted to bring back that raw energy but marry it with a more refined visual palette.”

– Guy Ritchie (DGA Quarterly, 2021)

Denne ambition kan mærkes i hver detalje: fra det brede cinemascope-format (2.39:1), der pludselig zoomer ind i tættere 1.85:1 under flashbacks for at intensivere nærheden, til brugen af prime-linser med lav dybdeskarphed i de stille scener, hvilket fremhæver karakterernes mikroudtryk (jf. analysen, American Cinematographer, 2019). Ritchies castingvalg understøtter denne vision fuldstændigt. Hvor tidligere værker har holdt sig til få, skarpt profilerede hovedroller, vælger The Gentlemen en ensemble-struktur med 10–12 afgørende roller, som skaber dynamik og uforudsigelighed (CSA, 2019).

Navn Funktion/rolle i The Gentlemen Kendt fra Signaturtræk iflg. analysen Guy Ritchie Instruktør, manuskriptforfatter Snatch, Lock, Stock and Two Smoking Barrels Sort humor, komplekse intrigespind, mangfoldig rollebesætning Matthew McConaughey Mickey Pearson (hovedrolle) Dallas Buyers Club, True Detective Karismatisk ro, subtil mimik, afslappet autoritet Charlie Hunnam Raymond (højre hånd & fortæller) Sons of Anarchy, Pacific Rim Tæt fortællerstemme, ironisk distance, fysisk kant Hugh Grant Fletcher (slesk privatdetektiv) Four Weddings and a Funeral, Paddington 2 Verbal akrobatik, slesk charme, skifter energi på et pip Michelle Dockery Rosalind Pearson (Mickey’s partner) Downton Abbey Stilistisk ro, følelsesmæssig knivskarphed, elegant præsens Henry Golding Dry Eye (ambitiøs rival) Crazy Rich Asians, A Simple Favor Stoisk ro kombineret med pludseligt overmod (Letterboxd, 2019) Colin Farrell Coach (MMA-træner & skurk-manager) In Bruges, The Lobster Brutal humor, fysisk mimik, giver scener kant Alan Macdonald Produktionsdesigner Ritchies tidligere film Blend af poleret gentleman-æstetik og rå underverdensstemning Matthew Libatique (DoP) Fotograf Black Swan, A Star Is Born Grittiness via reelle locations frem for studie-sets

Instruktørens castingvalg synes altså ikke tilfældigt: Han samler folk, der kan balancere komik og fare, folk hvis timing er så skarp, at de får selv biroller til at føles centrale. McConaughey spiller Mickey med en næsten hypnotisk ro—selv når han trues, lægger han bare hænderne i kors og smiler, som om han altid har endnu et es i ærmet. Hunnam leverer en voice-over, der ikke bare fortæller, men kommenterer og twister fortællingen meta-bevidst, så publikum konstant holder ånden for at se, hvem der lyver og hvem der ikke gør. Og Hugh Grant? Han kaster sig over rollen som Fletcher med en nydelse, der grænsende til det uanstændige—slesk, smart, altid to skridt foran, og sjov på en måde, man ikke vidste Grant kunne være.

Men kernen i The Gentlemen er ikke kun dens stjerner. Det er den omhyggelige balance mellem hovedroller og biroller, mellem folk i rampelyset og de, der giver scenerne kant og nerve i baggrunden. Og netop her begynder historien at blive rigtig interessant.

De oversete biroller – spotlight på karakteraktørerne, der får helheden til at synge

Når man taler om medvirkende i The Gentlemen, er det nemt at blive fanget af de store navne. Men filmens nerve og humor ligger ofte i de mindre, præcise præstationer fra skuespillere, som ikke nødvendigvis fylder marketingplakaten, men som gør hver scene levende. Deres præcisering af timing, mikro-komik i ansigtsudtryk og evne til at spille mod mere etablerede navne uden at forsvinde, er hvad der løfter ensemblet fra godt til mindeværdigt (ifølge baggrundsanalysen).

Henry Golding som Dry Eye: Den stoiske udfordrer med gift i blikket

Henry Golding, kendt for sin charmerende gennembrudsrolle i Crazy Rich Asians, spiller her Dry Eye—en ung, ambitiøs kinesisk-britisk gangster, der ønsker at overtage Mickeys cannabisimperium. Goldings præstation er en studie i kontraster: Han bevarer en nærmest buddha-agtig ro igennem store dele af filmen, men pludselig brister det i eksplosioner af overmod og vold.

I bilkupé-massakre-scenen—hvor Dry Eye demonstrerer sin nådesløshed ved køligt at rydde et lille hold modstandere af vejen—ser man, hvordan Golding formår at holde sin figur på kanten mellem professionel køling og eksplosiv uforudsigelighed. Det er den slags scene, der kunne virke stiliseret eller overdrevet, men Golding holder den jordnær: hvert blik, hvert åndedrag signalerer en mand, der ved, hvad han er i stand til, og som udfordrer publikums sympati ved at være både forførende og farlig (Letterboxd, 2019). Ifølge baggrundsanalysen er det netop denne “kombination af stoisk ro og pludseligt overmod,” der gør figuren så fascinerende.

Colin Farrell som Coach: Humor, fysik og uventet dybde

Colin Farrell har altid haft en evne til at blande råstyrke med sårbarhed—man så det i In Bruges, og man ser det igen her. Som Coach, en irsk MMA-træner, der uforvarende bliver trukket ind i det kriminelle plot, leverer Farrell en præstation, der springer mellem brutal komik og ærlig bekymring for sine elever.

Hans scene ved pokerbordets verbale slagudveksling—hvor Coach i en jævn strøm af kreative forbandelser afslører, at han faktisk er skarpere, end nogen regner med—er en fornøjelse at se. Farrell bruger sin krop lige så meget som sin stemme: små gestus med hænderne, en rysten på hovedet, en pludselig grin, der afslører både foragt og humor. Det er karakterarbejde i mindste detalje, og Farrell gør det uden nogen gang at stjæle fokus fra helheden—i stedet styrker han den (jf. analysen).

Michelle Dockery som Rosalind Pearson: Den stilistisk rolige strategiske partner

Michelle Dockery er måske bedst kendt for sin rolle som Lady Mary i Downton Abbey, men her spiller hun Rosalind Pearson—Mickey’s hustru og ligeværdige forretningspartner—med en følelsesmæssig skarphed, der er langt fra stuerent aristokrati.

I slutkonfrontationen i Londons blackout-scene får Dockery chancen for at vise sit register: rolig, kold og absolut nådesløs. Hvor mange gangsterfilm ville reducere hende til “den bekymrede hustru” eller “trofæ-partneren”, gør The Gentlemen hende til en ligeværdig spiller. Hendes replikaflevering er stilistisk kølig—ingen overflødige følelser, ingen hysteri—men der er en intensitet i hendes blik, der gør det klart, at hun kan være lige så farlig som sin mand, når det kræves (analysen).

Eddie Marsan som Big Dave og Jason Wong som Dry Eye’s højre hånd: Komik og nerve i mikrodosering

Eddie Marsan, en af Storbritanniens mest pålidelige karakteraktører (kendt fra Ray Donovan og Sherlock Holmes), spiller Big Dave—en tabloid-redaktør, der forsøger at afpresse Mickey. Marsans styrke ligger i hans evne til at gøre en decideret usympatisk figur sjov: Han leverer bombeafsløringen i baggård-scenen med en blanding af nervøsitet og selvtillid, der gør ham både patetisk og underholdende. Hans timing i replikaflevering—små pauser, et kort øjenkast—er det, der skaber latterkick, selv midt i farlige situationer (ifølge baggrundsanalysen).

Jason Wong dukker op i en mindre, men intens rolle som Dry Eye’s højre hånd. I undercover-forfølgelsen gennem Chinatown spiller Wong med en nerve og et temperament, der kommer fra små filmfaglige hints: måden han holder øjenkontakt, hvordan han bevæger sig gennem menneskemængden, den måde han bærer våben på. Det er præcisionsarbejde, der kan overses, men som giver scenen kant og troværdighed (analysen nævner The Martian som tidligere nedslag, hvor Wong også leverede subtilt, men effektivt arbejde).

Skuespiller Figur Nøglescene Hvorfor det virker Tidligere nedslag Henry Golding Dry Eye Bilkupé-massakren Kombination af stoisk ro og pludseligt overmod (Letterboxd, 2019) Crazy Rich Asians, A Simple Favor Colin Farrell Coach Pokerbordets verbale slagudveksling Brutal humor og fysisk mimik giver scener kant In Bruges, The Lobster Michelle Dockery Rosalind Pearson Slutkonfrontation i Londons blackout-scene Stilistisk rolig, men følelsesmæssigt knivskarp Downton Abbey Eddie Marsan Big Dave Bombeafsløring i baggård Mikro-komik i ansigtsudtryk, timing i replikaflevering Ray Donovan, Sherlock Holmes Jason Wong Dry Eye’s højre hånd Undercover-forfølgelse i Chinatown Nerve og temperament over små filmfaglige hints The Martian

Disse præstationer er eksempler på, hvad der adskiller en god ensemble-film fra en stor: Hver eneste skuespiller—uanset hvor få minutter de har på skærmen—gør det klart, at deres figur har et liv, en historie og en motivation, der rækker ud over deres funktion i plottet. Og når instruktøren giver dem plads til at udfolde det, opstår der magi.

Instruktørens kærlige hånd: Valg, rytme og blik, der former oplevelsen

Guy Ritchie er ikke bare en instruktør, der sætter kameraet op og lader skuespillerne køre. Han er en koreograf af kaos, en arkitekt af timing, og en nørd, når det kommer til detaljer. I The Gentlemen mærker man hans modne hånd i hvert aspekt af produktionen—fra casting over billedvalg til lyd og klip (ifølge baggrundsanalysen, BFI 2020).

Castingfilosofien: Ikke stjerner, men stemmer i et orkester

Ritchies castingvalg i The Gentlemen markerer et bevidst skift fra hans tidligere værker. Hvor Lock, Stock og Snatch arbejdede med skarpt profilerede hovedroller og færre figurer, har The Gentlemen en ensemble-struktur med 10–12 afgørende roller, der alle bidrager med dynamik og uforudsigelighed (CSA, 2019). Det er ikke længere et one-man-show, men et orkester af stemmer, hvor biroller får lige så meget vægt som hovedrollerne.

Dette valg skaber en filmoplevelse, hvor man som publikum konstant skal holde øje med flere tråde på én gang—og det er præcis det, der holder spændingen oppe. Når Dry Eye dukker op i en scene, ved vi, at der skal ske noget. Når Coach kommer ind, ved vi, at der bliver grint. Og når Rosalind træder frem, ved vi, at der er strategi på spil. Hver karakter har en funktion, en tone og en rytme, og Ritchie dirigerer dem med sikker hånd.

Form og teknik: Hvordan kameraet skaber følelse

Ritchie og hans fotograf Matthew Libatique (kendt fra Black Swan og A Star Is Born) valgte at filme The Gentlemen på reelle locations i London og Cotswolds frem for i studie-sets. Dette valg giver filmen en “gritty, lived-in følelse,” som Libatique selv udtrykte det (American Cinematographer, 2019). Man mærker det i teksturerne—de slidte træborde i pubben, regnen på gadebrosten, de dunkle gange i Mickeys hus. Alt sammen bidrager til en autenticitet, som et studie aldrig kunne skabe.

Samtidig arbejder Ritchie med varierende billedformater: det brede 2.39:1 format skaber distance og oversigt, men i flashbacks skifter han til det tættere 1.85:1 for at intensivere nærhed og atmosfære (AC, 2019). Denne visuelle strategi understøtter fortællingen—den brede ramme for den overordnede intrige, den tættere ramme for de intime, ofte farlige øjeblikke.

Brugen af prime-linser med lav dybdeskarphed i stille scener fremhæver karakterernes mimik (Criterion, 2021). Når Hugh Grant som Fletcher sidder over for Raymond og fortæller sin version af historien, er fokus knivskarp på hans ansigt, mens baggrunden smelter i et sløret mørke. Det tvinger os til at se hver lille forandring i hans udtryk—en smule ved munden, en hævning af øjenbryn—og det gør dialogen endnu mere ladet.

Lyd, musik og klipning: Tonespring og overraskelsesmomenter

The Gentlemen har en lydstrategi, der adskiller sig fra Ritchies tidligere værker. Hvor Snatch og Lock, Stock kørte med pop/rock-soundtracks og hurtig pacing, bruger The Gentlemen orkestral underscore med pludselige stilbrud—fra elegante strygere til skarp elektronisk bas—der understreger tone-skift mellem komik og vold (jf. analysen). Disse skift er aldrig tilfældige; de markerer, at vi skifter fra én karakters perspektiv til en andens, eller at vi er på vej fra humor til fare.

Klipperytmen er også anderledes: Hvor Ritchies tidlige film hyppigt brugte hurtige cross-cuts, arbejder The Gentlemen med en langsommere opbygning af suspense, som så sprænges af punchlines eller voldelige udbrud (analysen). Det gør hver overraskelse mere effektiv—vi mærker spændingen bygge sig op, og når den eksploderer, er det både chokerende og befriende.

Element Tidligere værker (Snatch, Lock, Stock) I The Gentlemen Hvilken følelse skaber det? Casting Få, skarpt profilerede hovedroller Ensemble med nøje udvalgte biroller Større dynamik og uforudsigelighed (CSA, 2019) Billedformat Standard 2.39:1 2.39:1 med skift til tæt 1.85 ved flashbacks Intensiverer nærhed og atmosfære (AC, 2019) Linsevalg Hurtige objektiver til action Prime-glas med lav dybdeskarphed i stille scener Fremhæver karakterers mimik (Criterion, 2021) Lyd/musikstrategi Pop/rock-soundtrack, hurtig pacing Orkestral underscore med pludselige stilbrud Understreger tone-skift mellem komik og vold Klipperytme Hurtige cross-cuts Langsommere opbygning af suspense, sprængt af punchlines Overraskelseselementer styrkes

Alt dette—casting, foto, lyd, klipning—arbejder sammen for at skabe en filmoplevelse, der både respekterer genren og fornyer den. Ritchie viser, at han stadig elsker gangster-komedien, men at han også har lært nok til at give den nye lag og nuancer. Og det er netop denne kærlighed til håndværket, der gør The Gentlemen til mere end bare en sjov film—det er en filmisk oplevelse, man gerne genser.

Hvor passer The Gentlemen ind? Slægtskab, arv og fornyelse i genren

The Gentlemen står ikke alene. Den er del af en lang tradition af britiske gangster-komedier, der balancerer sort humor, komplicerede plot og karismatiske skurke. Men hvor filmen arver fra sine forgængere, fornyer den også genren på måder, der gør den værd at studere nærmere (RogerEbert.com, 2019).

Sammenligning: The Gentlemen vs. Snatch, Lock, Stock og Layer Cake

Ritchies tidligere værker—Lock, Stock and Two Smoking Barrels (1998) og Snatch (2000)—er klare forlæg for The Gentlemen. Begge er kendetegnet ved hurtig dialog, overlappende plotlinjer og en galakse af farverige karakterer. Men hvor de tidlige film havde en energisk, nærmest febril tone, har The Gentlemen en mere moden, kontrolleret fremdrift. Ritchie selv sagde i et interview, at han ønskede at bringe den rå energi tilbage, men gifte den med et mere raffineret visuelt palet (DGA Quarterly, 2021).

Sammenlignet med Layer Cake (2004, instrueret af Matthew Vaughn, men med et lignende setup), skiller The Gentlemen sig ud ved sin meta-bevidste fortællerstemme. Hvor Layer Cake holder en cool, mørk tone hele vejen igennem, leger The Gentlemen med fortællerens troværdighed og skaber en ironisk, film-i-filmen-tone, der konstant udfordrer publikums forventninger (ifølge baggrundsanalysen).

Parameter The Gentlemen Snatch (2000) Lock, Stock (1998) Layer Cake (2004) Hvad skiller The Gentlemen ud? Fortællerstemmen Charlie Hunnam som kommentator Ingen voice-over En duende-lyrik Sparsom Ironisk, film-i-filmen-tone Ensemblebalance 10–12 afgørende roller 6 primære 5 primære Få wallflower-figurer Flere biroller med indflydelse Stilbrud i tone Fra sort humor til intens action Ensartet energisk tone Stier af humor i vold Mørk, cool Uventede stilskift understøttet af lydmix Klassisk gangster-ikonografi Abstrakte vinkler, skyggeprint Lavt kamerastativ, vidvinkel Hætteklædte antihelte Poleret stil Blend af poleret ‘gentleman’-æstetik og rå vold

Denne sammenligning viser, at The Gentlemen ikke blot er et genoptryk af Ritchies tidligere succeser, men en evolution. Den tager det bedste fra Snatch—energien, de overlappende historier—og det bedste fra Layer Cake—den polerede æstetik, den kølige nerve—og tilføjer en ny dimension: ensemblets styrke og den meta-bevidste leg med fortællerformen.

Hvad gør The Gentlemen relevant i 2019 og fremad?

Filmen rammer en tidsånd præget af globalisering, digital vold og revurdering af maskulinitet. Den engagerer sig—om end subtilt—i spørgsmål om race og klasse gennem figurer som Dry Eye (Golding) og Mickey Pearson (McConaughey), der spejler moderne identitetspolitik (SFI, 2020). Dry Eye’s position som kinesisk-britisk udfordrer repræsenterer en ny slags gangster—en, der navigerer både kulturelle forskelle og internationale netværk. Og Mickey selv er ikke den klassiske, hårdkogte britiske gangster, men en amerikaner, der har bygget sit imperium i England—en outsider, der har mestret systemet.

Samtidig udfordrer filmen traditionelle maskulinitetsidealer. Både Mickey og Raymond viser følelser, udviser loyalitet og stoler på hinanden—ikke kun som forretningspartnere, men som venner. Rosalind er ikke en “moll”, men en ligeværdig strategisk partner. Og Coach’s omsorg for sine MMA-elever viser en blød side af maskuliniteten, som klassiske gangsterfilm sjældent tillader.

Kulturhistorisk resonans: Hvorfor The Gentlemen bider sig fast i publikums bevidsthed

Filmen blev ikke bare en biografsucces—den blev også en kultfavorit, især på streaming-platforme. Rotten Tomatoes’ kritiker-score ligger på 74 % blandt Top Critics, mens publikum på Letterboxd giver i gennemsnit 3,4/5 stjerner, hvor “medvirkende i The Gentlemen” ofte roses for nuanceret ensemble-spil (Letterboxd, 2020; Rotten Tomatoes, 2019). Filmen blev nomineret til British Independent Film Awards for bedste ensemble, hvilket understreger, at det netop er rollebesætningens samlede præstation, der gør indtryk (BIFA, 2020).

Nøgledatoer: Fra festival til streaming

Maj 2019 : Pressevisning på Cannes (Festival-presskit, 2019)

: Pressevisning på Cannes (Festival-presskit, 2019) August 2019 : Verdenspremiere ved Toronto International Film Festival (TIFF Q&A, 2019)

: Verdenspremiere ved Toronto International Film Festival (TIFF Q&A, 2019) September 2019: Biografrelease globalt—streamingrettigheder solgt til Netflix (DFI, 2020)

Disse tidspunkter viser, hvordan The Gentlemen navigerede den skiftende filmlandskab: Den blev markedsført som en traditionel biografoplevelse, men fandt sit brede publikum via streaming. I en tid, hvor biografer kæmper og streamingtjenester dominerer, blev filmen et eksempel på, hvordan et stærkt ensemble og solid håndværk kan overleve og trives på tværs af platforme.

Produktionshistorien: Budget, locations og unionovervågning

Finansieret med et budget på ca. 22 millioner USD gennem Miramax, STX og Prime Video (TMDb, 2019), blev The Gentlemen optaget i London og Cotswolds under SAG- og BECTU-overvågning med en tight tidsplan for at sikre verdensomspændende release i efteråret 2019 (jf. analysen). Valget om at filme på reelle locations frem for i studie—som fotograf Matthew Libatique pointerede—gav filmen en autenticitet og tekstur, der ville være umulig at opnå kunstigt:

“We chose real locations over soundstage for a gritty, lived-in følelse.”

– Matthew Libatique, DoP (American Cinematographer, 2019)

Dette valg understreger Ritchies og hans teams engagement i at skabe en filmoplevelse, der føles virkelig, selv når historien er dramatisk og over-the-top.

Modtagelse med hjertet: Hvordan kritik og publikum omfavnede ensemblet

Kritikere og publikum var generelt enige om, at The Gentlemen leverer præcis, hvad den lover: god underholdning med kant. Roger Ebert.com roste filmens “metabevidste fortælling og komplekse ensemble-struktur” (RogerEbert.com, 2019), mens brugere på Letterboxd hyppigt fremhævede de medvirkende i The Gentlemen som filmens største styrke (Letterboxd, 2020).

Naturligvis var der også kritik. Nogle anmeldere mente, at plottet til tider blev for indviklet, og at filmen kunne have skåret ned på antallet af karakterer. Men selv de mest skeptiske indrømmede, at skuespillerne leverede solide præstationer, og at Ritchies visuelle stil og timing stadig sad i skabet.

Det, der gjorde The Gentlemen til en publikumsfavorit, var netop dens balance mellem respekt for genren og leg med dens koder. Den tager ikke sig selv for seriøst, men den giver heller aldrig køb på kvalitet. Og når man kan se, at instruktøren og medvirkende i The Gentlemen virkelig elsker det, de laver—at de nyder dialogen, scenerne, timingen—så smitter det af på os, der sidder og ser.

Hvad venter for de medvirkende? Karriereperspektiver efter The Gentlemen

Flere af birolle-skuespillerne oplevede et karriereskub i kølvandet på The Gentlemen. Henry Golding, der allerede var på vej op efter Crazy Rich Asians, blev yderligere etableret som en skuespiller, der kan håndtere både charme og mørke—en sjælden kombination. Colin Farrell fortsatte med at tage komplekse, karakterdrevne roller, herunder The Batman (2022), hvor hans præstation som Pingvinen igen viste hans evne til at forvandle sig totalt.

Michelle Dockery bekræftede, at hun ikke kun er Lady Mary—hun kan være knivskarp, kold og strategisk, og hun har siden taget flere roller, der udnytter denne side af hendes talent. Eddie Marsan fortsatte sin karriere som en af Storbritanniens mest pålidelige karakteraktører, mens Jason Wong fik flere muligheder i både britiske og internationale produktioner (ifølge baggrundsanalysen).

For Guy Ritchie selv cementerede The Gentlemen hans comeback i genren, hvilket banede vej for nye samarbejder med store studier—herunder den tilknyttede Netflix-serie, der udvider The Gentlemen-universet og introducerer nye karakterer og skuespillere til samme lækre, lidt råddenskabte London-underverden.

Konklusion – hvorfor vi bliver ved med at se, og hvorfor The Gentlemen holder

Der er film, man ser én gang og glemmer. Og så er der film som The Gentlemen—film, der får én til at trykke på play igen, fordi man ved, at der er små detaljer, man gik glip af første gang. En replik, man ikke helt fangede. Et blik mellem to karakterer, der nu pludselig giver mening.

Det, der gør The Gentlemen til mere end blot endnu en gangster-komedie, er kærligheden til håndværket. Guy Ritchie og hans team har brugt hver eneste del af filmens DNA—casting, foto, lyd, klipning, musikvalg—til at skabe en helhed, hvor ingenting føles tilfældigt. Og når man ser, hvordan medvirkende i The Gentlemen kaster sig ud i deres roller med både humor, nerve og præcision, så mærker man, at de også elsker det, de laver.

