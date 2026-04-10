Jeg husker tydeligt den aften, jeg satte mig ned med The Flash for første gang. Ikke fordi jeg var klar til et superhelte-univers, men fordi nogen fortalte mig, at det her handlede om mere end kræfter og kostumer. At det handlede om et menneske, der bærer på noget tungt – og alligevel vælger at løbe fremad.

Og det er præcis det, jeg oplevede.

The Flash findes i to versioner, som begge har sat spor: TV-serien fra 2014 på CW med Grant Gustin i rollen som Barry Allen, og filmen fra 2023 instrueret af Andy Muschietti med Ezra Miller i samme ikoniske rolle. Begge steder handler det om det samme, i sin kerne: hvad gør du med det, du ikke kan ændre? Og hvem bliver du, når alt går for stærkt?

Det er værd at opleve – ikke fordi det altid er perfekt, men fordi det rammer noget ægte.

Hvordan føltes The Flash?

TV-serien føltes som et langt, varmt åndedrag. Grant Gustin bærer Barry Allen med en slags sårbarhed, der ikke altid ses i superhelte-fortællinger. Han er ikke kold eller uovervindelig. Han er en ung mand, der mistede sin mor som barn, og som har båret den smerte med sig siden. Det er den smerte, der driver ham – og det er den smerte, der gør ham menneskelig.

Filmen fra 2023 er et anderledes dyr. Ezra Miller giver Barry en mere urolig energi – en karakter, der ikke helt har fundet fodfæste i verden. Der er øjeblikke, hvor det mærkes rigtigt. Andre gange følte jeg mig lidt på afstand.

Men begge versioner rummer noget, jeg holdt fast i: ideen om, at kærlighed til dem vi har mistet kan drive os til at gøre ting, vi ikke burde. Det er universelt. Det rammer.

Relationer og kemi

I TV-serien er det relationerne, der holder det hele sammen – og det er her, medvirkende i The Flash virkelig skinner.

Candice Patton som Iris West er Barrys ankerpunkt. Forholdet mellem de to er ikke hurtigt eller simpelt. Det folder sig langsomt ud over sæson efter sæson, og der er øjeblikke, hvor kemien mellem dem føles så ægte, at jeg glemte, at jeg kiggede på skærmen.

Jesse L. Martin som Joe West er en af de stærkeste karakterer i hele serien. Han er ikke bare en biperson – han er hjertet. Faderen, der valgte at elske et fremmed barn som sit eget. Hver scene med ham og Grant Gustin bærer en varme, der er svær at beskrive, men let at mærke.

Danielle Panabaker som Caitlin Snow og Carlos Valdes som Cisco Ramon udgør teamet bag Barry – og de er ikke bare sidekicks. De er venner. Rigtige venner, med egne kampe og egne historier. Det føltes ægte.

Tom Cavanagh som Harrison Wells er en karakter fuld af lag. Jeg vil ikke sige for meget, men han er ikke, hvad han ser ud til at være – og det gør hvert eneste øjeblik med ham interessant.

I filmen møder vi en anden dynamik. Ezra Miller spiller mod Michael Keaton, der vender tilbage som Bruce Wayne/Batman, og Sasha Calle som Supergirl. Kemien er der i glimt – men den føles ikke altid ligeså varm som det, TV-serien byggede op over år.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik tidligt i TV-serien, hvor Barry som voksen sidder og ser på sin fars retssag. Ingenting siges højt. Men Grant Gustins ansigt fortæller alt. Jeg mærkede den.

Og Joe West, der holder om Barry, da alt er galt. Det er ikke dramatisk. Det er bare to mennesker, der holder hinanden. Det er et af de øjeblikke, der gør, at den blev hos mig.

I filmen er der en scene, der handler om at give slip – en scene, der ifølge alt hvad jeg har læst, er selve omdrejningspunktet for hele historien. Ideen om, at vi sommetider redder os selv ved at lade fortiden være fortid. Den sidder stadig i mig.

Og så er der Cisco Ramon. Carlos Valdes giver ham en humor og en hjertelighed, der løfter selv de tungeste episoder. Han er en af grundene til, at jeg holdt ved.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig.

Der er sæsoner i TV-serien – særligt de senere – hvor følelsen af ægthed begynder at fortyndes. Som om historien strækkes lidt for langt, og karaktererne mister noget af det, der gjorde dem interessante fra starten. Jeg savnede den enkle varme fra de første sæsoner.

Filmen fra 2023 kæmper med noget andet: den vil så meget. Den vil berøre multiversum, fortid, fremtid og store DC Comics-temaer – og midt i det hele mister Barry Allen sommetider sin menneskelige kerne. Ezra Miller er ikke uden talent, men jeg savnede den type sårbarhed, som Grant Gustin bragte til rollen i TV-serien.

Det er ikke en fejl, der ødelægger oplevelsen. Men det er et hul, jeg mærkede.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig TV-serien The Flash med Grant Gustin er en af de fortællinger, der minder mig om, at superhelte-historier kan handle om noget ægte. Om tab, om kærlighed, om at vælge at gå videre. Den sætter sig ikke hårdt fast som et chok – men den varmer stille og roligt, og den er stadig der, når jeg tænker tilbage. Filmen fra 2023 kom tæt på, men nåede ikke helt det samme sted. Tilsammen er det en oplevelse, der fortjener mere end et skulderklap.

Medvirkende i The Flash TV-serien (CW, 2014–) Skuespiller Rolle Note Grant Gustin Barry Allen / The Flash Føles ægte – bærer serien med hjerte Candice Patton Iris West Stærk kemi, rolig og troværdig Danielle Panabaker Caitlin Snow Udvikler sig smukt over sæsonerne Carlos Valdes Cisco Ramon Varm humor, rigtig menneskelig Tom Cavanagh Harrison Wells Fuld af lag – aldrig forudsigelig Jesse L. Martin Joe West Seriens hjerte – rammer hver gang Filmen (2023) Skuespiller Rolle Note Ezra Miller Barry Allen / The Flash Urolig energi – stærk, men savner varme Michael Keaton Bruce Wayne / Batman Nostalgi der faktisk virker Sasha Calle Supergirl Frisk tilstedeværelse, men underudviklet Ben Affleck Bruce Wayne / Batman Kort men betydningsfuld Michael Shannon General Zod Trussel med tyngde

Hvorfor The Flash stadig føles relevant i dag

Fordi vi alle kender følelsen af at ville løbe tilbage.

Tilbage til det øjeblik, der gik galt. Tilbage til personen, vi mistede. Tilbage til det valg, vi ikke fik at træffe. Barry Allen er ikke en superhelt, fordi han løber hurtigt. Han er en superhelt, fordi han insisterer på at kæmpe for dem, han elsker – selv når det koster ham alt.

I en tid, hvor meget føles flygtigt og hårdt, er der noget trøstende ved en karakter, der minder os om, at kærlighed er stærkere end tid. DC Comics har skabt mange ikoner, men Barry Allen er en af de få, der føles som en rigtig person.

TV-serien på CW ramte et publikum, der hungrede efter præcis det: varme relationer, ægte venskab, og historier, der ikke var bange for at gå langsomt. Det er stadig relevant. Det er stadig noget, vi trænger til.

Og filmens version fra 2023, med Andy Muschietti som instruktør, tilføjer et lag om multiversum og valg – et tema, der resonerer i en verden, der føles mere kompleks end nogensinde.

Afslutning

Jeg tror ikke, The Flash er for alle. Hvis du kommer for de store spektakulære øjeblikke alene, risikerer du at gå glip af det bedste.

Men hvis du sætter dig ned og lader karaktererne komme tæt på – særligt i TV-serien – så tror jeg, du finder noget, der varmer. Noget, der minder dig om, at vi alle bærer på noget. Og at det er okay.

Medvirkende i The Flash er ikke bare en liste over navne. Det er et ensemble af mennesker, der tilsammen skaber noget, der føles som mere end underholdning.

Det føltes ægte. Den blev hos mig.

– Sofie Hjerte