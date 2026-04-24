Jeg satte mig ned med NCIS: Hawai’i en aften, hvor jeg egentlig bare ville have noget let og uforpligtende i baggrunden. Noget, der ikke krævede for meget af mig. Og det er lidt sjovt, for serien gav mig faktisk mere end jeg bad om – ikke på den store, dramatiske måde, men på den stille, varme måde, som man ikke altid er forberedt på.

NCIS: Hawai’i er en spinoff fra det velkendte NCIS-univers, og den har premiere på CBS. Den handler om et team af efterforskere fra Naval Criminal Investigative Service, der opererer på Hawaii. Det lyder måske tørt, men det er det ikke. Der er hjertevarme her – og nogle gange er det præcis det, man har brug for.

Hvis du overvejer at se den, og du spørger dig selv: “Vil den her serie få mig til at føle noget?” – så er mit ærlige svar: ja, lidt. Ikke på den måde, der river dig i stykker. Men på den måde, der giver dig lyst til at blive.

Hvordan føltes NCIS: Hawai’i?

Der er noget beroligende ved serien, som jeg ikke forventede. Omgivelserne – Hawaii – er selvfølgelig smukke, men det er ikke det, der rammer mig. Det er stemningen. Den er varm. Den er inkluderende. Man føler sig välkommen ind i teamet fra næsten første episode.

De medvirkende i NCIS: Hawai’i bærer serien på en måde, der føles naturlig. Det er ikke perfekte mennesker, der løser perfekte sager. Det er mennesker med baggage, med relationer, med ting de kæmper med ved siden af arbejdet. Og det er der, serien finder sin hjerte.

Jeg vil ikke sige, at den ramte mig hårdt. Men den ramte mig stille. Og nogle gange er det vigtigere.

Relationer og kemi

Det der virkelig bærer serien er relationerne – både professionelt og personligt. Vanessa Lachey spiller Jane Tennant, seriens hovedrolle, og hun er seriens absolutte omdrejningspunkt. Hun er stærk, men hun er ikke kold. Der er en menneskelighed i hendes måde at lede teamet på, der gør, at man holder af hende.

De skuespillere i NCIS: Hawai’i som omgiver hende – herunder Alex Tarrant, Yasmine Al-Bustami, Jason Antoon, Noah Mills og Tori Anderson – skaber tilsammen en dynamik, der føles som et rigtigt hold. Ikke et, der bare er kastet sammen af manuskriptets nødvendighed, men et, der virker til at kende hinanden. Til at passe på hinanden.

Kemi’en mellem karaktererne er seriens styrke. Man kan mærke, at de har hinandens ryg – og det smitter af på seeren. Det er det der gør, at man vender tilbage episode efter episode.

Det føltes ægte.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er de små ting, jeg husker bedst. Et blik der varer lidt for længe. En joke, der dækker over noget sårbart. Et øjeblik, hvor nogen vælger holdet frem for sig selv.

Der er scener i NCIS: Hawai’i, hvor der ikke siges særlig meget – og alligevel siges alt. Det er den slags øjeblikke, jeg leder efter, når jeg ser tv. Ikke eksplosioner eller store afsløringer, men de menneskelige mellemrum, der giver serien sjæl.

Seriens omgivelser på Hawaii bidrager til en stemning, der er lidt lettere at trække vejret i. Det føles som om, karaktererne har lidt mere rum til at være menneskelige – og det kan man mærke.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig: NCIS: Hawai’i er ikke en serie, der river tæppet væk under dig. Den er ikke den, du ringer til din bedste veninde om klokken halv tolv om natten for at sige: “Du er nødt til at se den her.”

Den kan til tider føles lidt forudsigelig. Sagerne løses. Teamet holder sammen. Alt ordner sig. Og selvom det er trøstende, kan det også gøre, at man savner lidt mere friktion. Lidt mere, der virkelig sætter sig på spil.

Jeg ville ønske, at serien turde stå lidt mere på tæerne emotionelt. Den har potentialet – og karaktererne er interessante nok til det. Den vælger bare ikke altid at bruge det.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg tænkte på serien dagen efter. Ikke med et stort sus i brystet, men med en varm, stille fornemmelse – som når man har haft en god samtale med nogen, man godt kan lide. NCIS: Hawai’i er ikke den serie, der vælter dig. Men den er den, der holder dig selskab. Og det er faktisk ret meget værd.

Medvirkende i NCIS: Hawai’i Skuespiller Rolle Note Vanessa Lachey Jane Tennant Seriens hjerte – føles ægte og varm Alex Tarrant Kai Holman Energisk tilstedeværelse, god kemi med resten Yasmine Al-Bustami Lucy Tara Sympatisk og troværdig Noah Mills Jesse Boone Stabil og jordnær – man stoler på ham Jason Antoon Ernie Malik Lettere og mere legende – giver luft til serien Tori Anderson Kate Whistler Nuanceret – der er mere under overfladen

Hvorfor NCIS: Hawai’i stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor meget tv-drama handler om at chokere, nedbryde og destabilisere. Det er der plads til. Men der er også plads til noget andet.

NCIS: Hawai’i handler i bund og grund om fællesskab. Om at holde fast i hinanden, selv når det er svært. Om loyalitet og om at passe på dem, man er sat til at passe på. Og i en verden, der til tider føles lidt for fragmenteret, er der noget trygt og rigtigt ved en serie, der tror på holdet.

Skuespillerne i NCIS: Hawai’i giver desuden liv til et univers, der er mere mangfoldigt end mange andre i genren. Det føles ikke som noget, der er klappet på for syns skyld – det føles som et naturligt billede af, hvad et hold af mennesker kan se ud som. Det er der noget smukt ved.

Serien kan ses på Viaplay, Apple TV og Amazon Prime i Danmark – og uanset hvilken platform du vælger, er oplevelsen den samme: en serie, der vil dig det godt.

Afslutning

Jeg mærkede den.

Ikke voldsomt. Ikke uforglemmelig. Men den var der – som en hånd på skulderen på en aften, hvor man ikke vidste, man havde brug for det.

De medvirkende i NCIS: Hawai’i bærer serien med en hjertevarme, der er svær at sætte ord på. Vanessa Lachey som Jane Tennant er en leder, man faktisk ville følge – og det siger noget. Resten af cast’et udfylder billedet på en måde, der føles gennemtænkt og menneskelig.

NCIS: Hawai’i er ikke min absolut yndlingsserie. Men den er en, jeg er glad for at kende. Og det er mere end mange andre kan sige.

Skrevet af Sofie Hjerte – for dig, der vil vide, om noget rammer.