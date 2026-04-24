Jeg husker det tydeligt. Temasangen begynder, og der er noget ved det billede – fire unge mennesker ved en sø i en lille kystby – der allerede fra første sekund føles som noget, man vil savne, inden det overhovedet er slut.

Dawson’s Creek er ikke bare en teenageserie fra 1998. Det er en serie, der tør tale til dig som om du er intelligent, som om dine følelser er vigtige, og som om kærlighed og tab er to sider af præcis den samme mønt. Den amerikanske ungdomsserie, skabt af Kevin Williamson og sendt på WB, handler om fire unge venner i den lille by Capeside – og om alt det, der sker, når man holder op med at være barn og begynder at blive sig selv. Det er en serie, der stadig mærkes.

Medvirkende i Dawson’s Creek er en af de stærkeste samlinger af unge skuespillere, tv-historien har set – og det er en af grundene til, at serien stadig virker.

Hvordan føltes Dawson’s Creek?

Der er serier, man ser. Og så er der serier, man mærker.

Dawson’s Creek hørte fra første episode til den anden kategori. Kevin Williamson skabte en verden i Capeside, som på overfladen er idyllisk – en lille by ved vandet, somre der varer for evigt, venner der kender hinanden ned til benet. Men under den overflade ulmer alt det, som ingen af os har ord for i den alder: at elske nogen man ikke burde, at miste sin bedste ven til noget man ikke forstår, at føle sig som den eneste person i verden der tænker for meget.

Serien kørte fra 1998 til 2003 og nåede seks sæsoner. Det er mange episoder. Og alligevel – den taber ikke sig selv fuldstændigt undervejs. Den bevarer en tone, en stemning, der er helt sin egen. Noget roligt og melankolsk og smukt på én gang.

Det føltes ægte.

Læs også artiklen medvirkende i One Tree Hill

Relationer og kemi – det der binder det hele sammen

Kernen i Dawson’s Creek er ikke én relation. Det er fletningen af dem alle.

Dawson Leery (James Van Der Beek) er seriens hjerte – den drømmende filmelsker, der vil forstå alt og kontrollere det hele med fortælling. Han er ikke altid nem at holde af. Han kan være selvoptaget og naiv. Men netop det gør ham menneskelig.

Joey Potter (Katie Holmes) er den, der vokser mest. Fra den lidt hårde pige med en svær baggrund til en kvinde, der langsomt finder ud af, hvem hun er. Kemien mellem hende og Dawson er ægte – den der slags kemi, der stammer fra år med nærhed og fortrolighed. Men det er også den kemi, der gør det så smerteligt, når tingene går galt.

Og så er der Pacey Witter (Joshua Jackson). Åh, Pacey. Den vittige, selvdestruktive ven, der skjuler mere end han viser. Joshua Jackson spiller ham med en varme og en sårbarhed, der sidder fast i en. Han er måske den karakter, der ramte mig allermest.

Jen Lindley (Michelle Williams) er den, serien egentlig aldrig lader få det hele. Hun ankommer til Capeside med en fortid, og hun forlader aldrig rigtig det sted indeni sig. Michelle Williams spiller hende med en intensitet, der er langt ældre end rollens alder – og det er umuligt ikke at mærke det.

Disse fire skuespillere i Dawson’s Creek skaber noget, der sjældent opstår: en gruppe, hvor man forstår præcis hvorfor de holder af hinanden – og præcis hvorfor de gør hinanden så ondt.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er ikke de store scener, jeg husker bedst.

Det er de små. Joey der sidder på sin egen og kigger ud over vandet. Pacey der siger noget, der er ment som en joke, men som indeholder alt det han ikke kan sige direkte. Jen der prøver at passe ind og aldrig helt lykkes med det.

Dawson’s Creek i Capeside har en helt særlig stemning – sene sommeraftener, dialogen der er lidt for klog til unge mennesker, men som alligevel rammer noget sandt. Det er ikke realistisk i den forstand, at 15-årige ikke taler sådan. Men det er følelsesmæssigt sandt. Og det er det, der tæller.

Jeg mærkede den.

Der er episoder i de tidlige sæsoner, der stadig sidder i mig mange år efter. Øjeblikke af venskab og svigt og det der mærkelige mellemrum, hvor man hverken er barn eller voksen. Det er der, Dawson’s Creek bor.

Læs også artiklen medvirkende i 90210

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lade som om serien er perfekt. Det er den ikke.

Der er afsnit – særligt i de senere sæsoner – hvor det føles som om historien løber lidt tør for sig selv. Nogle storylines trækker ud. Nogle karakterer introduceres og forsvinder igen uden at efterlade sig noget. Og dialogen, der er seriens største styrke, kan indimellem tippe over i det lidt for opstillede – som om karaktererne holder taler frem for at tale med hinanden.

Og Dawson selv. Han er seriens hovedrolle og alligevel er han, for mig, den sværeste at holde af. James Van Der Beek spiller ham helt rigtigt – det er ikke hans fejl. Men Dawson Leery som karakter er designet til at frustrere, og det lykkes lidt for godt ind imellem.

Det trækker ikke ned for oplevelsen som helhed. Men det er værd at nævne.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Ikke fordi alt var perfekt – for det var det langtfra – men fordi serien fandt noget i mig, der ikke var færdigt endnu. Pacey og Joey. Jen og hendes ensomhed. Det der mærkelige, smertefulde rum mellem at elske nogen og at miste dem. Dawson’s Creek kender til det rum. Og den lader dig blive der et stykke tid.

Medvirkende i Dawson’s Creek – Cast Skuespiller Rolle Note James Van Der Beek Dawson Leery Seriens ansigt – føles ægte, men kan frustrere Katie Holmes Joey Potter Vokser med rollen – stærkeste rejse Joshua Jackson Pacey Witter Varmt og sårbart – rammer dybt Michelle Williams Jen Lindley Intensitet langt over sin alder – efterlader mærke Kerr Smith Jack McPhee Modigt og stille – en rolle der betyder noget Meredith Monroe Andie McPhee Energisk og følelsesfuld – savnes når hun forsvinder Mary Beth Peil Evelyn ‘Grams’ Ryan Hjertevarm tilstedeværelse – ankerpunkt John Wesley Shipp Mitch Leery Tryg og jordnær far-figur Mary-Margaret Humes Gale Leery Menneskelig og fejlbarlig – fungerer godt

Hvorfor Dawson’s Creek stadig føles relevant i dag

Det er nu over tyve år siden, de første episoder af denne ikoniske serie blev sendt på WB. Og alligevel – spørg hvem som helst, der har set den, og de vil huske den.

Fordi Dawson’s Creek handler om noget, der ikke ældes: det at finde ud af, hvem man er, mens man holder af mennesker, der er ved at finde ud af det samme. Den handler om den første kærlighed og det første savn. Om venskaber, der rummer alt – og ind imellem ikke kan holde til det.

I en tid hvor teenageserier ofte er fyldt med spektakel og overflade, minder Dawson’s Creek os om, at det allermest interessante er det indre liv. Karakterernes personligheder, deres tvivl, deres forsøg på at være mere end de er. Det er den slags drama, der ikke behøver store virkemidler – det er nok med fire mennesker, en sø og ægte følelser.

Kevin Williamson skabte noget med denne serie, som stadig mærkes. Og skuespillerne i Dawson’s Creek bar det med en overbevisning, der den dag i dag er sjælden.

Kulturserie er ikke et ord, jeg bruger let. Men Dawson’s Creek fortjener det.

Læs også artiklen medvirkende i Virgin River

Afslutning – Hvad den efterlod i mig

Jeg tænker tit på Jen Lindley. På den måde, hun altid stod lidt udenfor – ikke fordi ingen ville have hende med, men fordi hun aldrig helt turde tro på det. Og jeg tænker på Pacey, der valgte at elske uden at vide om han ville få noget tilbage.

Dawson’s Creek er ikke en serie om svar. Den er en serie om spørgsmål. Og det er måske derfor, den stadig sidder i så mange af os – fordi vi selv bærer på de samme spørgsmål, bare i en anden form.

Den blev hos mig.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål om Dawson’s Creek Hvem er de medvirkende i Dawson’s Creek? De primære medvirkende i Dawson’s Creek er James Van Der Beek som Dawson Leery, Katie Holmes som Joey Potter, Joshua Jackson som Pacey Witter og Michelle Williams som Jen Lindley. Serien har derudover en stærk birolle-besætning med blandt andre Kerr Smith og Meredith Monroe. Hvem spiller Dawson Leery i serien? Dawson Leery spilles af skuespilleren James Van Der Beek, der blev verdenskendt på rollen. Han har siden medvirket i både film og andre tv-serier. Hvad handler Dawson’s Creek om? Serien handler om fire unge venner i den lille kystby Capeside, der navigerer i kærlighed, venskab, tab og identitet. Den kørte fra 1998 til 2003 i seks sæsoner på WB. Er Dawson’s Creek værd at se i dag? Ja – hvis du søger en serie, der taler til følelserne frem for spektaklet. Den er ikke perfekt, men den er ægte på de vigtigste punkter. Skuespillerne i Dawson’s Creek leverer præstationer, der stadig holder. Hvor kan jeg se Dawson’s Creek? Dawson’s Creek kan streames på Plex og er tilgængelig på udvalgte streamingtjenester. Det anbefales at tjekke din foretrukne platform for aktuel tilgængelighed. Hvad skete der med skuespillerne fra Dawson’s Creek efterfølgende? Flere af skuespillerne i Dawson’s Creek fik store karrierer. Katie Holmes er fortsat aktiv skuespiller. Michelle Williams er en af sin generations mest anerkendte skuespillerinder. Joshua Jackson har haft en lang tv-karriere. James Van Der Beek, der spillede Dawson Leery, gik bort i 2024, 48 år gammel – et tab der mindede mange om, hvad denne serie betød.

Skrevet af Sofie Hjerte – følelsesdreven romantiker og trofast seer af serier, der tør mærkes.