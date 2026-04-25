Jeg var ikke forberedt på Dune. Jeg troede, jeg skulle se en stor, kold sci-fi-film med meget sand og mange effekter. Det er den også. Men under alt det sand – under den enorme verden og de tunge skæbner – banker der noget varmt. Noget næsten stille.

Det er en film om en dreng, der bærer en byrde han ikke bad om. Om en mor, der elsker sin søn højere end sin egen overbevisning. Om et folk, der venter på noget – eller nogen – de måske ikke burde vente på. Og om det at være fremmed i en verden, der pludselig er din.

Dune er værd at opleve, fordi den giver dig lov til at mærke den. Den skynder sig ikke. Den taler ikke ned til dig. Den lader dig sidde med ubehaget, håbet og stilheden – og det er sjældent.

Hvordan føltes Dune?

Den føltes stor. Men ikke på den måde, der trætter.

Jeg tror, det der overraskede mig mest var, at Dune ikke er en actionfilm i hjertet. Det er en film om mennesker under pres. Om hvad der sker, når verden forventer noget af dig, og du ikke ved om du vil leve op til det – eller om du overhovedet burde.

Paul Atreides er ikke en superhelt. Han er usikker. Han drømmer om ting han ikke forstår. Han ser sin fremtid som fragmenter, og ingen af dem er enkle. Det ramte mig, fordi det er en følelse jeg kender: at ane hvad der kommer, men ikke vide om man er klar til det.

Dune rammede mig. Ikke med et slag – men langsomt, som ørkensandet der lægger sig.

Relationer og kemi

Det er her Dune virkelig åbner sig.

Forholdet mellem Paul og hans mor, Lady Jessica, er filmens hjerte for mig. Hun har ofret meget for sin søn – sin orden, sine løfter, sin plads i verden. Og han ved det, uden at de siger det direkte. Der er øjeblikke mellem dem, der er så fulde af uskagt kærlighed og stille smerte, at jeg måtte trække vejret.

Timothée Chalamet spiller Paul med en sårbarhed, der føles ægte. Han er ikke den store helt på overfladen – han er en ung mand, der forsøger at forstå hvem han er, mens verden trækker i ham fra alle sider. Rebecca Ferguson som Lady Jessica er en af de mest nuancerede rollefigurer, jeg har set i en stor film som denne. Hun er stærk og knust på samme tid, og det tror jeg på.

Zendaya som Chani dukker mest op i visioner og drømme i den første film – og alligevel er hendes tilstedeværelse konstant. Det er et interessant valg. Hun er målet, håbet, fremtiden. Og den distance gør mig faktisk mere nysgerrig på hende end hvis vi havde fået for meget.

Jason Momoa som Duncan Idaho bringer varme og liv ind i en ellers tung fortælling. Hans relation til Paul føles som den tryghed, enhver ung mand har brug for – nogen der ser dig, ikke rollen du er sat til at spille. Og Oscar Isaac som hertug Leto Atreides bærer en stille tragedie i hvert blik. Man ved det ikke går godt. Han ved det nok også. Men han elsker sin familie for åbent øje.

Det føltes ægte.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik tidligt i filmen, hvor Paul sidder alene og lytter. Ikke til noget dramatisk – bare til verden omkring sig. Det øjeblik sagde mig mere om ham end mange lange dialogscener ville have gjort.

Og Lady Jessicas ansigt i de øjeblikke, hvor hun ser sin søn bevæge sig mod en skæbne hun satte i gang – det bærer hun alene. Det blik. Det var nok.

Chani i drømmene – altid lidt uden for rækkevidde – gav mig en fornemmelse af at kærlighed i Dune er noget man stræber mod, ikke noget man bare har. Det er romantisk på en melankolsk måde, der passede mig.

Og ørkenen. Jeg ved det er kulisser og effekter – men den føltes som en karakter i sig selv. Arrakis er et sted, der ikke vil have dig. Og alligevel er der skønhed i den.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig: der er øjeblikke, hvor Dune holder mig lidt på afstand.

Verdensbyggeriet er enormt, og af og til druknede jeg lidt i navne, fraktioner og politiske strukturer. Jeg forstod følelserne – men sammenhængen slap ind imellem fra mig. Det er ikke et problem med filmen i sig selv, men mere et tegn på, at Dune kræver noget af sin seer.

Og Chani – som jeg elsker ideen om – fik for lidt plads i del ét. Jeg vil kende hende mere. Jeg vil vide hvad hun bærer. Det er mere en sult end en kritik, men det er ærlig talt det tætteste, jeg kommer på at savne noget.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Ikke fordi alt var perfekt, men fordi filmen lagde noget i mig, som ikke forsvandt igen. Den minder mig om, at de største historier ikke handler om verdener – de handler om mennesker, der forsøger at bære deres verden. Det mærkede jeg. Og det følger mig stadig.

Medvirkende i Dune Skuespiller Rolle Note Timothée Chalamet Paul Atreides Sårbar og ægte – man tror på hans tvivl Rebecca Ferguson Lady Jessica Filmens stille hjerte – rammer dybt Zendaya Chani Mystisk og drømmende – man vil have mere Oscar Isaac Hertug Leto Atreides Bærer sin skæbne med stille værdighed Jason Momoa Duncan Idaho Varm og livgivende – savnes når han forsvinder Josh Brolin Gurney Halleck Loyal og trofast – føles oprigtig Stellan Skarsgård Baron Vladimir Harkonnen Mørk og ubehagelig på den rigtige måde Dave Bautista Glossu Rabban Truende nærvær – mangler lidt nuance Charlotte Rampling Gaius Helen Mohiam Kold og kontrollerende – sætter sig fast Javier Bardem Stilgar Troværdig og jordnær – folkets stemme Sharon Duncan-Brewster Dr. Liet-Kynes Stærk tilstedeværelse i en kort rolle

Hvorfor Dune stadig føles relevant i dag

Dune handler om, hvad der sker, når en person gøres til et symbol – uden at blive spurgt.

Det er en fortælling om forventning. Om hvad det koster, når andre projicerer deres håb over på ét enkelt menneske. Paul Atreides bærer ikke bare en families skæbne – han bærer et helt folks drøm. Og den byrde er ikke let.

I en tid, hvor vi konstant diskuterer lederskab, identitet og hvem der egentlig bestemmer – hvem der har magt, og hvordan den bruges – taler Dune direkte ind i noget, vi alle mærker på forskellig vis.

Og så er der det med at høre hjemme et sted. Paul er fremmed på Arrakis – og alligevel er det der, han langsomt begynder at forstå sig selv. Den følelse kender mange. Følelsen af at det sted, der føles sværest, også er det sted, man vokser.

De skuespillere i Dune, der bærer disse temaer, gør det med en ro og en tyngde, der gør fortællingen tidløs. Medvirkende i Dune er ikke bare et smukt persongalleri – det er en samling af mennesker, der bærer noget, vi kan genkende.

Afslutning

Jeg tror ikke, Dune er for alle. Den kræver tålmodighed. Den kræver at man sidder med det, der ikke forklares. At man lader uvisheden lægge sig, uden at prøve at ryste den af sig.

Men for mig – der elsker følelser mere end svar – var det præcis det rigtige.

Jeg mærkede den. Og det er ikke så tit, jeg siger det om en film, der er så stor.

Medvirkende i Dune giver liv til en verden, der ellers kunne have føltes kold og utilnærmelig. Men det er mennesker, der holder det hele varmt. Og det er mennesker, vi husker.