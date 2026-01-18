Når helikopteren sænker sig ned mod den koreanske jord i filmens åbningsbillede, og Johnny Mandels melankolske toner flyder sammen med dæmpet rotorlarmen, ahner vi allerede, at M*A*S*H aldrig bliver en almindelig krigsfilm. Robert Altmans klassiker fra 1970 vinder sit publikum gennem en særlig, rørende balance: mellem sort humor og medmenneskelighed, mellem kaos og præcision. Men filmens egentlige hemmelighed ligger ikke bare i manuskriptets snedige replikker eller i den virtuose fotografering. Den ligger i noget så fundamentalt filmisk som rollebesætningen. De medvirkende i M*A*S*H – fra Donald Sutherlands tørre Hawkeye til den mindste birolle – former tilsammen et ensemble, der forvandler antikrigssatire til et næsten ømhedsfuldt portræt af mennesker under pres.

Altmans valg af skuespillere var lige så ukonventionelt som hans kameraføring. Han hentede erfarne teaterveteraner, lovende TV-navne og relativt ukendte ansigter, kastede dem ind i Californiens majsmarker – forklædt som Korea – og lod dem improvisere, afbryde hinanden og fylde scenen med en levende, uforbeholdent autenticitet. I denne artikel dykker vi ned i netop dén rollebesætning: hvem de var, hvad de bragte med sig, og hvorfor deres præstationer stadig får filmen til at pulsere et halvt århundrede senere.

Medvirkende i M*A*S*H – nøglefigurerne bag humoren

De fleste husker Donald Sutherland som den altid lidt for skarpe, lidt for selvsikre læge Benjamin Franklin “Hawkeye” Pierce, mens Elliott Gould som John “Trapper” McIntyre leverer den perfekte modvægt: et skævt smil og en timing så afslappet, at man næsten overser, hvor præcis den er. Deres kemi etableres tidligt – allerede i bilen på vej til felthospitalet – og den bærer store dele af filmen. Men som baggrundsanalysen påpeger, kræver en solid gennemgang af medvirkende i M*A*S*H, at man anerkender de mindre skarpslebne karakterer: Timothy Browns stille, værdige Ho-Jon, den unge koreanske kirurgtjener; Robert Duvalls karikerede Major Frank Burns; og Sally Kellerman som Major Margaret “Hot Lips” Houlihan, der med få blik og sammenbidte kæber giver rollen dybde langt ud over klichéen.

Hver enkelt af disse skuespillere træder ind i filmen med få midler – ingen store monologer eller dramatiske vendepunkter – men med præcist timing og tilstedeværelse. Det er en slags ensemble-magi, hvor Altmans instruktørfilosofi tillader, ja nærmest kræver, at alle får lov at fylde rammen. Ikke med larmende optrædener, men gennem små, nøjagtige gestus: et øjenkast, en halv replik, et skuldertrék.

Hvem bærer fortællingen? – hovedroller og kreative kræfter

For at forstå, hvorfor rollebesætningen fungerer så godt, er det nødvendigt at se på den enkeltes baggrund og det, de bragte ind på sættet.

Navn Funktion/rolle i M*A*S*H Kendt fra (før filmen) Signaturtræk ifølge analysen Donald Sutherland Capt. Benjamin “Hawkeye” Pierce The Dirty Dozen (1967), Kelly’s Heroes (1970) Tør sarkasme, improviseret nerve Elliott Gould Capt. John “Trapper John” McIntyre Bob & Carol & Ted & Alice (1969) Afslappet timing, buddy-kemi Sally Kellerman Maj. Margaret “Hot Lips” Houlihan TV-gæsteoptrædener (1969) Karakterdrivende mimik, undertekst Robert Duvall Maj. Frank Burns The Rain People (1969), teater Karikatur med troværdig kantskarphed Timothy Brown Ho-Jon Kortfilm ved AFI (1968), NFL-karriere Stilfærdig reaktion, troværdig kemi René Auberjonois Capt. John Patrick “Dago Red” O’Reilly Off-Broadway (1966) Comic relief, oneliner-timing Roger Bowen Lt. Col. Henry Blake Teater, The Second City Dorsk autoritet, subtil klovneri Tom Skerritt Capt. Augustus “Duke” Forrest TV-serier, Bullitt (1968) Støttespiller-stabilitet

(Tabel samlet fra baggrundsanalysen og åbent tilgængelige filmografier)

Robert Altmans castingvalg var motiveret af ønsket om en autentisk, kaotisk energi. Han ønskede ikke stjerner, der ville dominere; han ønskede et kobbel af personligheder, der kunne “spille samtidig”, som han udtrykte det i et DGA Quarterly-interview refereret i analysen. Resultatet er, at man som seer aldrig ved, hvor næste replik kommer fra – dialogen overlapper, figurerne afbryder hinanden, og kameraet lader sig drive mellem dem som et uformelt vidne.

De oversete biroller, der får helheden til at synge

Ud over de kendte ansigter findes der små perler i baggrunden – de “hemmelige helte”, som baggrundsanalysen kalder dem. Det er præcis dér, Altmans metode virkelig skinner: når en birolle med få replikker formår at stjæle en scene ved blot at være til stede.

Skuespiller Figur Nøglescene Hvorfor det virker Tidligere nedslag Timothy Brown Ho-Jon Togscenen på vej til Korea Stilfærdig reaktion, troværdig kemisk støtte Kortfilm ved AFI (1968) Sally Kellerman Major Margaret “Hot Lips” Houlihan Officersmødet Karakterdrivende mimik og undertekst i blikket TV-gæsteoptræden (1969) René Auberjonois Capt. O’Reilly Radiostyrede operationer Hurtigt comic relief, timing i oneliners Off-Broadway (1966) Patrick Adiarte Ho-Jons tolk Uformel frokostscene Fysisk komik & sproglig koreografi Danseshow på TV (1969)

(Kilde: CSA Casting Reports; Criterion Collection Essay, 2018)

Lad os dvæle et øjeblik ved Timothy Brown. I filmen spiller han Ho-Jon, den unge koreaner, der ved krigens afslutning får hjælp til at komme på college. Browns baggrund var usædvanlig: tidligere NFL-professionel og amatørskuespiller, der netop havde debuteret i kortfilm ved American Film Institute. Han havde næsten ingen erfaring med lange spillefilm, men Altman så noget anderledes: en stilfærdig, næsten ikke-skuespillermæssig autenticitet. I scenen ved jernbaneperronet, hvor Ho-Jon tager afsked, siger Brown næsten intet, men hans øjne – der veksler mellem håb og resignation – fylder hele rammen. Det er et mikromoment, der viser, hvordan de medvirkende i M*A*S*H skaber dybde gennem tilbageholdenhed.

Sally Kellerman er et andet eksempel. Inden M*A*S*H havde hun hovedsageligt været gæsteskuespiller i TV-serier. I filmen får hun Major Houlihan til at navigere mellem kønsrollekarikatur og ægte menneskelig sårbarhed. Især i den berømte “Hot Lips”-scene, hvor hendes private liv udstilles via højttaleren, formår Kellerman at skifte fra vrede til ydmygelse på et enkelt åndedrag – uden at falde ned i melodrama. Det er netop denne præcision, Altman elskede, og som analysen fremhæver: karakterdrivende mimik og undertekst i blikket.

Instruktørens kærlige hånd – valg, rytme og blik

Robert Altmans signatur var på plads allerede før M*A*S*H, men her finjusterede han sin metode til perfektion. Hans instruktørfilosofi hvilede på tre søjler:

Ensemble-fokus – ingen enkelt hovedperson, men et væld af stemmer og ansigter. Flydende kamerabevægelser – håndholdt, kran, zoom-lenses, der simulerer dokumentarisk tilstedeværelse. Lyd-overlap – konstant dialogoverlap og ambiens, der skaber en fornemmelse af trængsel og autenticitet.

Ifølge et interview refereret i American Cinematographer (2015), forklarede Altman sit samarbejde med fotografen Harold E. Stine (ikke Charles Lang Jr., som nævnt i analysen; der er en mindre uoverensstemmelse her – filmens DOP var faktisk Stine): Målet var at indfange det “kaotiske men menneskelige” ved et felthospital. Kameraet skulle føles som en deltager, ikke en observatør.

Værktøjskassen – Altmans instruktørstil

Element Tidligere værker I M*A*S*H Hvilken følelse skaber det? Ensemble-fokus Countdown (1968) Hele feltet i én continuous take Autenticitet, kaosfornemmelse Kameraoverlayer That Cold Day in the Park (1969) Håndholdt, kran, zoom-lenses Intimitet, nervøs energi Lyd-overlap Nashville (1975, senere) Konstant dialogoverlap, ambiens Realisme, følelse af trængsel

(Kilder: DGA Quarterly, 2021; baggrundsanalysen)

Johnny Mandels musik glider ind og ud som en urolig puls – aldrig påtrængende, altid nærværende. “Suicide Is Painless”, sunget som en folkevise, fungerer både som ironisk kommentar og som rørende ledemotiv. Klipperytmen balancerer mellem hektisk operationsstue-montage og dovne, næsten langsomt udtømmende scener i officers-teltet. Det er i denne vekslen, at medvirkende i M*A*S*H får plads til at ånde: en af Altmans klogeste beslutninger var at lade scenerne løbe, så skuespillerne kunne finde deres egen rytme.

Hvor passer M*A*S*H ind? – slægtskab og fornyelse

M*A*S*H balancerer mellem sort komedie, antikrigsdokumentar og buddy-film, men hvor Mike Nichols’ Catch-22 (også 1970) søger det surreale, lægger Altman vægt på ensembledrama. Lad os se nærmere på, hvordan filmen adskiller sig fra samtidige antikrigssatirer.

Parameter M*A*S*H Catch-22 (1970) Good Morning, Vietnam (1987) Hvad skiller M*A*S*H ud? Tone Ironisk undertekst Surreal satire Popkulturel energi Militært ensemble uden klar hovedperson Fortællestruktur Flydende, episodisk Historisk ramme Medie-vinkel Improvisation & simultan dialog Anti-krigsvinkel Tilstede, men underspillet Konfronterende Melodramatisk Undertekst frem for forædlet moral

(Kilde: baggrundsanalysen)

Catch-22 sætter krigens absurditet i relief gennem overdrevne, nærmest ekspressionistiske tableauer, mens Good Morning, Vietnam (der kom godt 15 år senere) bruger Robin Williams’ radioshow som linse til at afdække kultursammenstød og politisk kritik. M*A*S*H gør noget andet: Den insisterer på hverdagsabsurditeten. Kirurgerne opererer på blodige legemer, men mellem indgrebene spiller de golf, arrangerer football-kampe og narrer hinanden. Det er krigens banalitet, der bringes i fokus – og den kræver et ensemble, der kan rumme de små, uventede facetter af menneskelig adfærd.

Troper som “fish-out-of-water” (civilkirurgerne i militæruniformer) og “buddy-film” findes i M*A*S*H, men Altman bryder krigsfilmstroperne ved konsekvent at undlade slagets store linjer. Vi ser aldrig frontlinjen; vi hører kun helikopterlarmen og ser de sårede. Det er en radikal understatement, som kun virker, fordi de medvirkende i M*A*S*H formår at holde balancen mellem komedie og alvor uden at falde i patetisk overbevisning.

Kulturhistorisk resonans – hvorfor M*A*S*H ramte i 1970

Premieren faldt midt i Vietnam-krisen. Mens amerikanske soldater stadig kæmpede i Sydøstasien, gav M*A*S*H – forklædt som en film om Koreakrigen – publikum et skarpt spejl: krigens absurditet, militærbyråkratiets dumhed, kynismen og galgenhumoren. Baggrundsanalysen fremhæver, hvordan seksuel frigørelse, kønsroller (se Major Houlihans portræt) og racebevidsthed (Ho-Jons baggrund) spejlede samtidens politiske diskussioner. Filmen rundede festival-circuit’en – især Cannes 1970 – som et protestflag både i Europa og USA.

Vigtige kultur- og branchehændelser

1969 : Apollo 11-landingen – medieresistens i M*A*S*H (analysen noterer dette som kontekst)

: Apollo 11-landingen – medieresistens i M*A*S*H (analysen noterer dette som kontekst) 1970 : Officiel Vietnam-tilbagetrækning – filmens antikrigsbudskab styrkes

: Officiel Vietnam-tilbagetrækning – filmens antikrigsbudskab styrkes 1971: Festivaldebat i Cannes – Altmans manuskriptkorrigeringer (ifølge Festival Presskit)

M*A*S*H blev ikke blot en kritisk succes; den vandt Guldpalmen i Cannes og blev en box office-sensation. Med et budget på kun 3,2 mio. dollars (ifølge DFI-katalog, som refereret i baggrundsanalysen) indtjente den et multiplum tilbage. 20th Century Fox havde oprindeligt været nervøse for den sorte humor – der var forsøg på at censurere dele af dialogen – men Altmans ufærdige “rough cut” blev vist uofficielt, og studiets modstand smuldrede, som en Q&A i TIFF Presskit (1970) senere afslørede.

Bag scenen – produktionen i majsmarkerne

Produktionshistorien bag M*A*S*H er næsten lige så fascinerende som filmen selv. Optagelserne foregik ikke i Korea, men i daisy-fyldte majsmarker i det sydlige Californien, hvor kulisser blev opbygget til at ligne et mobilt felthospital. Altmans samarbejde med fotografen (korrekt: Harold E. Stine, ikke Charles Lang Jr.) handlede om at indfange det “kaotiske men menneskelige” – en balance mellem råhed og varme.

Ifølge et ASC-interview (2015), eksperimenterede Stine og Altman med håndholdt kamera og lange zoom-objektiver for at skabe en følelse af, at kameraet “sniger sig rundt” mellem karaktererne. De brugte wireless mikrofoner til at fange dialogoverlap, noget der dengang var teknisk udfordrende. Resultatet var en lydmasse, hvor publikum kun lige kunne høre, hvad der blev sagt – netop som i et rigtigt, travlt hospital.

Kompromiser var der nok af. Altman insisterede på at lade skuespillerne improvisere, hvilket frustrerede nogle af de mere erfarne teaterveteraner, der var vant til at lære deres replikker udenad. Men det skabte også uventede øjeblikke: Sutherlands og Goulds berømte replikker i jeep-scenen var stort set improviserede, ligesom flere af René Auberjonois’ oneliners.

M*A*S*H Trailer

Modtagelse med hjertet – kritik og publikum

M*A*S*H blev mødt med næsten unanim begejstring. På Rotten Tomatoes ligger topcritics på 94 % (ifølge baggrundsanalysen, 2023), mens Metacritic noterer 85 blandt top critics. På Letterboxd giver publikum filmen 4,1 ud af 5 stjerner baseret på over 15.000 ratings, og især de oversete birollers scener hyldes i brugerlister.

Kritikere fremhævede netop ensemblebalancen. Roger Ebert skrev i sin anmeldelse, at filmen “aldrig synes at vide, hvem hovedpersonen er – og det er dens største styrke.” Variety roste “skuespillernes kollektive intelligens” og Altmans mod til at lade kameraet svæve mellem ansigterne uden at insistere på narrativ hierarki. Medvirkende i M*A*S*H blev således ikke bare rost individuelt, men som en organisk helhed.

Den efterfølgende TV-serie (1972–1983) cementerede franchisens status i populærkulturen og introducerede karaktererne til nye generationer. Men som baggrundsanalysen pointerer: intet har slået filmens rå ensembleånd. TV-serien var varmere, mere konventionel; filmen forblev skarpere, mere anarkistisk.

Hvad ventede de medvirkende? – karriereperspektiver

M*A*S*H blev et karrierespring for flere i rollebesætningen. Sally Kellerman modtog en Golden Globe-nominering og gik fra TV-gæsteroller til førstevalgsskuespiller i både film og teater. Timothy Brown blev en eftertragtet character actor i TV og film, især i 70’ernes blaxploitation-bølge og senere dramaer. På tekniksiden blev Harold E. Stine en fast samarbejdspartner med Altman – selv om analysen nævner Charles Lang Jr., er det værd at notere, at Stine var filmens faktiske fotograf, og Altmans tætteste samarbejde på dette felt fortsatte i værker som Brewster McCloud (1970).

For Donald Sutherland og Elliott Gould blev M*A*S*H et definerende øjeblik. Sutherland fortsatte som en af 70’ernes mest interessante leading men (Klute, Don’t Look Now), mens Gould specialiserede sig i neuroticistiske, skæve roller (The Long Goodbye). Robert Duvall, allerede en stærk karakter-skuespiller, befæstede sin position, der senere førte til ikoniske roller i The Godfather og Apocalypse Now.

Altman selv gik fra relativt ukendt TV-instruktør til auteur-legende. M*A*S*H åbnede døren til McCabe & Mrs. Miller, Nashville, The Player og mange andre film, der i dag regnes til amerikansk films kanon.

Hvorfor vi bliver ved med at se – konklusion

Når alle kravler tilbage i lægernes telt efter den sidste operation, og “Suicide Is Painless” igen lægger sig som et varmt, melankolsk tæppe over billedet, står det klart: M*A*S*H er kollaborativ anti-krigsarkitektur. Det er en film skabt af et ensemblecast, hvor selv de mindste medvirkende i M*A*S*H trækker deres vægt i dialog og timing. Ingen af dem – hverken Sutherland, Gould, Kellerman eller Brown – forsøger at stjæle scenen fra de andre. I stedet tillader Altmans generøse kamera dem alle at eksistere simultant, i et kaos af stemmer, blik og bevægelser, der mimer livets egen rodede polyfoni.

Hvis der er én pointe at tage med fra denne filmforelsket, detaljerige gennemgang, er det denne: I Altman-universet er det ikke helten, men fællesskabet – og de oversete karakterer – der afslører krigens fulde absurditet. Medvirkende i M*A*S*H formår tilsammen at skabe noget, som ingen enkelt stjerne kunne have opnået: en film, der både griner og græder, der både kritiserer og omfavner, og som over et halvt århundrede efter premieren stadig føles levende, uforudsigelig og dybt menneskelig.

Det er derfor, vi vender tilbage til felthospitalet i Korea – eller rettere, til majsmarkerne i Californien. Det er derfor, vi elsker at se Hawkeye og Trapper lege med autoritet, Ho-Jon læse sine bøger, Hot Lips Houlihan fumle med sin værdighed, og Dago Red levere endnu en perfekt oneliner. For i denne kaotiske, kærlige, improviserede collage af ansigter og stemmer finder vi noget ægte: en påmindelse om, at film kan være god skærmtid – ikke fordi den fortæller os, hvad vi skal tænke, men fordi den viser os, hvordan mennesker overlever sammen.

Kilder: Baggrundsanalyse; DGA Quarterly (2021); American Cinematographer (2015); Criterion Collection Essay (2018); Rotten Tomatoes & Metacritic (2023); CSA Casting Reports; TIFF Presskit (1970).