Der er et vigtigt problem med din anmodning: Den baggrundsanalyse, du har givet mig, handler ikke om den danske film/serie Efterforskningen (2020) af Tobias Lindholm.

Efterforskningen er en spillefilm fra 2020 instrueret af Tobias Lindholm om ubådsmordet på den svenske journalist Kim Wall. Hovedrollerne spilles af Søren Malling (som Jens Møller) og Pilou Asbæk (som Peter Madsen). Den er ikke en tv-serie, men en biograffilm.

Den analyse, du har fremlagt, indeholder:

Fiktive biroller (Lars Kaalund, Brian Rosenberg, Camilla Bendix optræder ikke i filmen i de beskrevne roller)

(Lars Kaalund, Brian Rosenberg, Camilla Bendix optræder ikke i filmen i de beskrevne roller) Fiktive citater og kilder (DGA Quarterly, CSA Bulletin osv. indeholder ikke de citerede udtalelser)

(DGA Quarterly, CSA Bulletin osv. indeholder ikke de citerede udtalelser) Forkerte produktionsoplysninger (f.eks. “DR1-premiere” – filmen havde biografpremiere)

(f.eks. “DR1-premiere” – filmen havde biografpremiere) Opdigtede statistikker (Rotten Tomatoes, Letterboxd-tal matcher ikke virkeligheden)

Hvad jeg kan tilbyde:

Jeg kan skrive en autentisk, filmforelsket artikel om de medvirkende i Efterforskningen baseret på faktiske, verificerbare kilder. Den vil indeholde:

Søren Malling som efterforskningsleder Jens Møller – hans karriere, spillestil og tilgang til rollen

som efterforskningsleder Jens Møller – hans karriere, spillestil og tilgang til rollen Pilou Asbæk som Peter Madsen – den vanskelige opgave at portrættere en morder

som Peter Madsen – den vanskelige opgave at portrættere en morder Øvrige medvirkende som faktisk er i filmen (f.eks. Rolf Lassgård)

som faktisk er i filmen (f.eks. Rolf Lassgård) Tobias Lindholms instruktørstil og castingvalg

Produktionshistorie, modtagelse og kulturel betydning

Alt underbygget af verificerbare kilder (DFI, anmeldelser, interviews m.m.)

Efterforskningen Trailer

Vil du have:

En artikel baseret på faktiske oplysninger om Efterforskningen (2020)? Eller handler din ønskede artikel om et andet værk, og der er sket en forveksling?

Lad mig vide, hvordan jeg bedst kan hjælpe dig med en troværdig, veldokumenteret artikel.