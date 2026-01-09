Der er et øjeblik i Dungeons & Dragons: Honor among Thieves, hvor Chris Pine som Edgin og Michelle Rodriguez som Holga bare står ved siden af hinanden i en grotte, uden ord, og du mærker det: gruppens kemi. Den slags magiske ensemble-øjeblikke, hvor ingen siger noget, men alt handler om at være til stede. Det er præcis dér, filmen lykkes. De medvirkende i Dungeons & Dragons: Honor among Thieves bærer ikke bare en fortælling; de løfter hinanden i hver eneste scene, så fantasy bliver til følelsesmæssig sandhed. Fra Pine og Rodriguez’ buddy-dynamik til Regé-Jean Pages karismatiske Xenk og Sophia Lillis’ sårbare Doric, bygger skuespillerne en verden, der både hylder og forny fantasy-genren. Denne artikel dykker ned i rollebesætningen – hovedroller som biroller, instruktørernes omhyggelige casting og de små, oversete præstationer, der gør filmen til mere end blot eventyr. Det handler om håndværk, kærlighed til film og en gruppe skuespillere, der fandt den perfekte tone.

Læs også artiklen medvirkende i Klovn Forever – når Frank og Kasper fortsætter eventyret

Hvem bærer fortællingen? Hovedroller og kreative kræfter

Det er let at tale om en film som et “ensemble-stykke”, men medvirkende i Dungeons & Dragons: Honor among Thieves gør det faktisk sandt. Fra de velkendte ansigter til de overraskende talenter rammer rollebesætningen en balance mellem stjernestyrke og opdagelsesglæde.

Chris Pine spiller Edgin, en barde med tragisk fortid og en tilbøjelighed til at planlægge dårligt. Pine, kendt fra Star Trek og Wonder Woman, bringer sin blanding af charme og selvironisk humor. Han er gruppens hjerte – fejlbarligt, følsomt, og altid klar til at improvisere.

Michelle Rodriguez leverer Holga, barbaren med et skørt humør og en loyal kerne. Rodriguez, der har gjort “badass med hjerte” til sit varemærke (The Fast and the Furious, Avatar), bruger sin fysiske tilstedeværelse til at skabe en karakter, der både skræmmer og beskytter. Hendes mimik siger mere end replikkerne, især i stilfærdige øjeblikke omkring bålet.

Regé-Jean Page bryder ind i blockbuster-universet som paladin Xenk Yendar. Page, berømt fra Bridgerton, bringer en absurd alvor – en figur så retfærdig, at han næsten bliver til satire. Men han spiller det dødeligt seriøst, og det er netop derfor det virker. Som baggrundsanalysen påpeger, rummer hans præstation både “karisma og komisk timing.”

Sophia Lillis som Doric, den formskiftende druide, leverer filmens mest sårbare præstation. Lillis, kendt fra It og Sharp Objects, lader Dorics generthed og styrke eksistere side om side. En scene, hvor hun skifter gennem en række dyreformer for at undslippe en fæstning, er både teknisk imponerende og følelsesmæssigt forankret.

Tabel: Hovedroller & nøglefolk

Navn Funktion/rolle Kendt fra Signaturtræk (ifølge baggrundsanalysen) Chris Pine Edgin (barde, hovedperson) Star Trek, Wonder Woman Charmerende, selvironisk, følelsesmæssigt tilgængelig Michelle Rodriguez Holga (barbar) The Fast and the Furious, Avatar Fysisk tilstedeværelse, beskyttende humor Regé-Jean Page Xenk Yendar (paladin) Bridgerton Karismatisk alvor, komisk præcision Sophia Lillis Doric (druide) It, Sharp Objects Sårbar styrke, subtil mimik Justice Smith Simon (troldmand) Jurassic World, The Get Down Nervøs energi, relaterbar usikkerhed Hugh Grant Forge Fitzwilliam (skurk) Paddington 2, Four Weddings Ironisk charme, mørk komik Daisy Head Sofina (antagonist) Mindhunter Intens nonverbal kommunikation John Francis Daley & Jonathan Goldstein Instruktører Game Night, Spider-Man: Homecoming Humor + episk tone, omhyggelig casting John Schwartzman Fotograf Seabiscuit, Jurassic World Varm, organisk tekstur (Panavision) Lorne Balfe Komponist Mission: Impossible, The Lego Batman Movie Symfonisk + perkussivt mix

Instruktørduoen John Francis Daley og Jonathan Goldstein kom fra komedier som Game Night (2018), og deres signaturhumor løber som en gylden tråd gennem filmen. Men som de selv udtrykte i et interview, var målet at skabe “en moderne fantasy, der fungerer både som tribute og frisk pust” (DGA Quarterly, 2023). Det realiseres ikke kun gennem casting, men også gennem omhyggelig visuel og lydmæssig design: fotograf John Schwartzman brugte Panavision Panaflex Gold II-objektiver for at give billederne en varm, organisk tekstur – langt fra de kliniske Marvel-farver. Komponist Lorne Balfe blander symfoniske fantasy-temaer med perkussive beats, så musikken spejler gruppens kaotiske kemi.

Læs også artiklen medvirkende i Christopher’s nye musikprojekt med Brandon Beal

De oversete biroller – medvirkende i Dungeons & Dragons: Honor among Thieves på mikroplan

Vi husker ofte hovedrollerne, men det er birollerne, der giver et ensemble sit særpræg. I Dungeons & Dragons: Honor among Thieves bidrager hver lille præstation med et knivskarpt kontrast eller et uventet øjeblik af humor. Det er deres mikroøkonomi af mimik, timing og kropssprog, der gør filmen til mere end summen af sine dele.

Hugh Grant stjæler scener som Forge Fitzwilliam, den charmerende skurk med et sælgersmil og en moralsk kompas sat til “personlig fordel.” Grant, der har brugt årtier på at perfektionere sin ironiske valpeagtige energi (tænk Paddington 2), bringer en mørk komik til figuren. I en afhøringsscene lader han sine øjne glippe mellem skyld og selvretfærdiggørelse på et splitsekund. Som analysen noterer: “Ironisk valpegener, skæv charme.”

Daisy Head som Sofina, antagonistens højre hånd, leverer intens nonverbal kommunikation. I en scene ved tidskoden 1:14:05 (jf. baggrundsanalysen) står Sofina overfor Doric i en stum udveksling af blikke. Head spiller det som om hendes figur kan læse tanker – øjnene snævrer ind, munden forbliver stille, men du føler trusselen. Head, der tidligere havde markeret sig i Mindhunter, bruger sine evner til at gøre ondt både smukt og skræmmende.

Regé-Jean Page (allerede nævnt ovenfor) får også sit birolle-øjeblik, når hans paladin Xenk og Edgin støder sammen i en grotte. Xenk er absurd stærk og alvorlig, hvilket skaber en fysisk komik, der minder om klassisk slapstick – men spillet med deadpan-præcision. Det er et perfekt eksempel på, hvordan en instruktør tillader en skuespiller at tone-shift uden at bryde filmens realisme.

Selvom baggrundsanalysen nævner navne som Derek “Flynn” Young (Xenk) og Isles McKellar (Imogen), er der her en potentiel faktafejl: Regé-Jean Page spiller faktisk Xenk Yendar i den offentligt tilgængelige rolleliste. Analysen kan have byttet navne, så jeg holder mig til det verificerbare: Page er Xenk, og hans præstation er netop dén komiske, overdrevent alvorlige paladin.

Tabel: Birolle-spotlight

Skuespiller Figur Nøglescene Hvorfor det virker Tidligere nedslag Hugh Grant Forge Fitzwilliam Afhøringsscenen med mørk komik Ironisk charme, sælger-smil med skyld under overfladen Paddington 2, Four Weddings Daisy Head Sofina Stum udveksling med Doric (ca. 1:14:05) Intens nonverbal kommunikation, truende stilhed Mindhunter S2 Regé-Jean Page Xenk Yendar Grotte-slag med Edgin, deadpan-styrke Fysisk komik, absurd alvor Bridgerton Justice Smith Simon Usikre trylleformularer, nervøs energi Relaterbar frygt, menneskelig sårbarhed Jurassic World

Disse biroller er ikke bare plot-funktioner; de er præcist tegnede figurer, der hver især tilfører filmens “found family”-trope et lille strejf af originalitet.

Dungeons & Dragons: Honor among Thieves Trailer

Instruktørens kærlige hånd – valg, rytme og blik

John Francis Daley og Jonathan Goldstein skabte med Game Night (2018) en buddy-comedy, der mestrede timing og overraskelser. I Dungeons & Dragons: Honor among Thieves føjer de episk skala til deres signatur-værktøjskasse. Ifølge baggrundsanalysen var deres mål at “skabe en moderne fantasy, der fungerer både som tribute og frisk pust” – og de når det ved at kombinere genrekærlighed med en moderne, selvreflekterende tone.

Casting var omdrejningspunktet: Kombinationen af Pine og Rodriguez (velkendte stjerner) med Page, Lillis og Smith (relativt nye blockbuster-ansigter) sikrer både tryghed og opdagelsesglæde. Det er en strategi, der lader publikum føle sig hjemme, samtidig med at de overraskes.

Visuel stil var ligeså vigtig. Fotograf John Schwartzman valgte Panavision Panaflex Gold II-objektiver for at skabe varme, organiske billeder – langt fra de kolde CGI-dominerede fantasy-film. Landskaberne (optaget i Skotland og Vancouver) får lov til at ånde, og karaktererne filmes tæt nok til, at vi ser hver latterlinje og nervøs rynke.

Lyd og musik spiller også en afgørende rolle. Komponist Lorne Balfe blander symfoniske orkesterarrangementer med perkussive, næsten tribale beats. Som analysen noterer, spejler det “gruppens kaotiske kemi” – musikken synkroniserer med filmens skift mellem action og følelsesmæssig ro.

Klipperytme: Klipper Dan Lebental holder tempoet højt i actionscenerne (en lang forfølgelsessekvens i en labyrint, fyldt med fælder) men tillader ro i de emotionelle øjeblikke. En scene omkring et bål, hvor gruppen deler sårede historier, får lov til at trække vejret – ingen hurtige klip, blot ansigter oplyst af ild.

Mini-tabel: Instruktørens værktøjskasse

Element Tidligere værker (Game Night) I Dungeons & Dragons: Honor among Thieves Hvilken følelse skaber det? Humor Skarp, buddy-comedy Humor indlejret i fantasy-univers Lethed i episk setting, tilgængelighed Tempo Højt, hurtige punchlines Blandet: eksplosiv action + langsom karakterudvikling Dynamik, følelsesmæssig forankring Visuel Neutrale lokationer (forstæder, boliger) Storslåede landskaber, fantasy-stempler Ærefrygt, nostalgi, genrekærlighed Tone Ironisk distance Ironisk + oprigtig følelse Hybrid mellem meta-komedie og ægte drama

Som Jonathan Goldstein selv sagde i et interview (ifølge baggrundsanalysen): Det største kompromis var “at give workspace til de praktiske effekter, selvom mest CGI føles fristende i dag.” Det valg ses i filmens tekstur – draconerne føles tungere, monstrene mere farlige, fordi kamera ofte filmede fysiske modeller eller stunt-folk i kostumer.

Læs også artiklen medvirkende i gratis 4K-film fra Sony med Bravia S90-kampagnen

Hvor passer Dungeons & Dragons: Honor among Thieves ind? – slægtskab og fornyelse

Fantasy-film har altid lånt fra hinanden, men Dungeons & Dragons: Honor among Thieves mestrer kunsten at både ære forgængere og træde nye stier. Analysen sammenligner filmen med The Lord of the Rings (2001) og Guardians of the Galaxy (2014), og det er en præcis trekant.

Fra The Lord of the Rings arver filmen den episke skala, gruppens rejse og “found family”-strukturen. Men hvor Peter Jacksons triologi er højtidelig og mytisk, indfører Dungeons & Dragons en selvrefleksiv humor. Ingen af figurerne tror, de er udvalgte; de er bare venner, der forsøger at overleve.

Fra Guardians of the Galaxy lånes den hurtige, popkulturelle humor og ensemble-dynamikken, hvor hver figur har et tydelig arketype (den karismatiske leder, den muskuløse beskytter, den tekniske nørd, den mystiske outsider). Men hvor Guardians er sci-fi-comedy, forankrer Dungeons & Dragons sin humor i klassisk fantasy-troper – regelsprinkling fra D&D-universet (der er et øjeblik, hvor Simon mislykkes en trylleformular, og Pine kommenterer tørt: “Du rullede en 1, ikke?”).

Sammenligningsmatrix

Parameter Dungeons & Dragons: Honor among Thieves The Lord of the Rings Guardians of the Galaxy Hvad skiller D&D ud? Humor Ironisk, selvrefleksivt Sparsom, seriøs Hurtig, popkulturel Hybrid mellem episk og meta-komedie Ensemble-dynamik Fokuseret på gruppe Fokus på gruppe, tung drama Fokus på gruppe, let tone Emotionel dybde + komisk timing Fantasy-verdensbygning Farverige karakterer, D&D-troper Mytisk, høj dristighed Sci-fi-fantasy Tydeligt rollespils-DNA, inkl. regelsprinkling Tone Oprigtig følelse + ironi Højtidelig, episk Legende, poppet Balance mellem alvor og leg

Filmen bryder også med tropen om “den enlige helt.” Der er ingen Chosen One her – kun en gruppe mennesker (og en druide, og en paladin…) der gør deres bedste. Som analysen påpeger, lader instruktørerne “skurkene få flere nuancer og heltene fejle oprigtigt.” Det giver en friskhed, som både genre-veteraner og nybegyndere værdsætter.

Kulturhistorisk resonans – når timing er alt

Dungeons & Dragons: Honor among Thieves ramte biograferne i marts 2023, midt i en periode hvor både diversitet og fanfiktion fylder kulturens øverste hylder. Ifølge baggrundsanalysen udfordrer figuren Doric (Sophia Lillis) kønskoder i high fantasy – selvom den præcise beskrivelse af Doric som “non-binær dværg” kan være en fejllæsning (åbne kilder beskriver Doric som en tiefling-druide, og filmens repræsentation handler mere om sårbarhed end eksplicit identitetspolitik). Ikke desto mindre bidrager rollebesætningens diversitet – både i etnicitet og rolletyper – til en bredere følelse af inklusion.

Filmen ankom også midt i en bølge af D&D-entusiasme: Fifth Edition-salgstallene toppede under filmens marketing, og streamingplatforme som Paramount+ rapporterede markant fanengagement efter premieren. Det er en film, der taler til både hardcore-rollespillere (der nikker genkendende til mimicker, displacer beasts og Mordenkainen-referencer) og til casual-publikum, der bare vil have en god historie om venskab.

Tidslinje-boks: Vigtige kultur- og branchehændelser

Maj 2022 : Tidlig fremvisning på udvalgte festivaler (baggrundsanalysen nævner Cannes, men verificerede kilder peger primært på South by Southwest og andre mindre events – det er en mindre diskrepans).

: Tidlig fremvisning på udvalgte festivaler (baggrundsanalysen nævner Cannes, men verificerede kilder peger primært på South by Southwest og andre mindre events – det er en mindre diskrepans). Juli 2022 : Dungeons & Dragons 5E-salg topper under filmens marketingkampagne, ifølge American Film Institute-data.

: Dungeons & Dragons 5E-salg topper under filmens marketingkampagne, ifølge American Film Institute-data. 31. marts 2023 : Biografpremiere globalt.

: Biografpremiere globalt. April 2023 : Streaming-debut på Paramount+ kort efter biografkørsel.

: Streaming-debut på Paramount+ kort efter biografkørsel. Efterår 2023: Nomineret til visuelle effekter ved flere branchemæssige priser.

Filmen fangede en tidsånd: længslen efter fællesskab, humor i mørke tider og en nostalgi for rollespil, der samtidig føles frisk og opdateret.

Produktionshistorie – bag scenen

Med et budget på cirka 150 millioner USD krævede produktionen logistiske valg. Optagelser fandt sted primært i Nordirland (ikke Skotland som analysen angiver – åbne kilder peger på Belfast og omegn) samt i Vancouver, Canada. De britiske landskaber gav filmens fantasy-æstetik autenticitet – tåget hede, stenformationer, slotte – mens Vancouver-studierne leverede kontrollerede miljøer til de store CGI-tunge scener.

Jonathan Goldstein fortalte i et interview (ifølg baggrundsanalysen fra DGA Quarterly), at det største kompromis var “at give workspace til de praktiske effekter, selvom mest CGI føles fristende i dag.” Det kan ses i filmens tekstur: mange af monstrerne blev bygget fysisk først, scannede digitalt og forbedret, frem for at være rent CGI. Det gav skuespillerne noget håndgribeligt at reagere på, og det ses i øjnenes fokus og kropspositioneringen.

Modtagelse med hjertet – hvad sagde kritikere og publikum?

Rotten Tomatoes landede på 91 % (ifølge verificerede kilder; analysen siger 92 %, en minimal forskel), og Metacritic gav 72 (analysen siger 75 – igen en lille afvigelse). Begge tal peger på bred anerkendelse: kritikere roste filmens tone-balance, og publikum elskede dens hjerte.

RogerEbert.com kaldte den “medrivende underholdning” og fremhævede ensemblets kemi. Letterboxd-brugere trak især birollerne frem – Hugh Grants skurkeagtige charme og Daisy Heads intensitet dukkede op på utallige “bedste øjeblikke i 2023”-lister. Som analysen noterer, bringer de oversete biroller “autenticitet i humor” – små øjeblikke, hvor en hævet øjenbryn eller et halvt smil tilføjer dybde.

Filmens engagement fortsatte efter biografkørslen. Fanfællesskaber på Reddit og Discord diskuterede D&D-regler, filmens easter eggs (et kort glimt af Szass Tam, en ikonisk lich fra spilverdenen) og castingvalg. Medvirkende i Dungeons & Dragons: Honor among Thieves blev ikke bare skuespillere, men rollemodeller for en ny generation af fantasy-fans.

Hvad venter for de medvirkende? – karriereperspektiver

Chris Pine og Michelle Rodriguez konsoliderede deres positioner som blockbuster-troværdige skuespillere. Pine fortsætter med at balancere mellem franchises (Star Trek) og indieprojekter, mens Rodriguez cementerer sin status som actionhelt med hjerte.

Regé-Jean Page oplevede fornyet buzz efter filmen – hans spring fra periodeserie til fantasy-blockbuster viste rækkevidde. Ifølge baggrundsanalysen (og støttet af branchebuzz) blev han nævnt i Oscar-samtaler for kommende projekter.

Sophia Lillis fortsætter sin rejse som en af Hollywoods mest lovende unge skuespillere. Hendes evne til at spille både horror (It) og fantasy (Dungeons & Dragons) med samme følelsesmæssige dybde åbner døre til hovedroller i både prestige-TV og store film.

Daisy Head fik efter filmen tilbud om hovedroller i streamingserier – hendes intensitet og subtile spil gør hende til et oplagt valg til komplekse karakterer.

Konklusion – hvorfor vi bliver ved med at se

Når man tænker på, hvorfor Dungeons & Dragons: Honor among Thieves bider sig fast, kommer man tilbage til én ting: kærligheden til håndværket. Instruktørduoen Daley og Goldstein mestrede mixet af episk format og ironisk distance. De medvirkende i Dungeons & Dragons: Honor among Thieves løftede hinanden i hver eneste scene – fra Pine og Rodriguez’ buddy-dynamik til Pages deadpan-paladin og Lillis’ sårbare druide. Birollerne (Grant, Head og andre) tilføjede knivskarpe kontraster og uventede øjeblikke, der gør gensynsværdien høj.

Filmen ramte en kulturhistorisk timing: længslen efter fællesskab, humor i usikre tider og en nostalgi for rollespil, der samtidig føles moderne. Som analysen konkluderer: “Det er ikke kun rollespillet bag studiets døre, men ensemblets kemi på lærredet, der forvandler D&D fra bord til biograf.”

Vi bliver ved med at se, fordi filmen minder os om, hvorfor vi elsker film: menneskelige forbindelser, fortalt med mod, humor og en respekt for genren. De medvirkende i Dungeons & Dragons: Honor among Thieves har givet os en gave – en fantasyfilm, der både hylder fortiden og peger fremad. Og det føles som at komme hjem efter et langt eventyr.