Jeg har en blød plet for film, der ikke giver op på venskab. Ikke romantisk kærlighed – men den slags loyalitet mellem to mennesker, der har set hinanden i alle situationer og stadig vælger hinanden. Det er præcis det, Bad Boys 4 handler om i sin kerne. Og det er derfor, jeg ikke kunne lade være med at mærke noget, da jeg sad med den.

Medvirkende i Bad Boys 4 er mange af de ansigter, vi kender – og nogle nye – men det er ikke dem alene, der gør det værd at se. Det er følelsen af, at noget her stadig betyder noget. At Will Smith og Martin Lawrence ikke bare spiller karakterer. De er dem. Og det gør en forskel.

Hvordan føltes Bad Boys 4?

Jeg vil ikke lyve: jeg kom ind med lidt skepsis. Det er fjerde film. Franchisen har kørt siden 1995. Og på et tidspunkt holder den slags bare op med at ramme, ikke?

Men Bad Boys: Ride or Die overraskede mig. Ikke ved at gøre noget radikalt nyt – men ved at vide præcis hvad den er, og hvem den er for. Den er ikke bange for at være stor og støjende, men den gemmer ikke den følelsesmæssige kerne under actionen. Mike Lowrey og Marcus Burnett er ikke bare badasses. De er to mænd, der holder ved hinanden, selv når alt falder fra hinanden.

Det føltes ægte. Og det er sjældnere, end man tror.

Læs også artiklen medvirkende i Fast & Furious 6

Relationer og kemi

Der er en grund til, at Will Smith og Martin Lawrence har holdt denne Bad Boys franchise i live i snart tre årtier. Det er ikke effects. Det er ikke plot. Det er dem. Deres kemi er ikke noget, man skruer op for i en klippesal – det er noget, der sidder i blikke, i timing, i de sekunder hvor den ene ikke behøver sige noget, fordi den anden allerede ved det.

I Bad Boys 4 er det Marcus Burnett, der er i centrum på en ny måde. Han er ikke bare sidekick denne gang. Han bærer noget tungt, og Martin Lawrence giver det vægt. Det mærkede jeg.

Vanessa Hudgens er tilbage som Kelly, og hun fungerer. Hun er ikke bare ornament – hun har sin egen plads i historien, og hun holder den. Paola Núñez som Isabel føjer en anden dimension til Mike Lowrey end vi har set før, og det virker. Det er ikke kunstigt sat ind – det vokser ud af noget, vi allerede kender til ham.

Alexander Ludwig som Dorn er et frisk pust. Han bringer en energi, der ikke konkurrerer med de to hovedroller, men komplementerer dem på en måde, der fungerer bedre end jeg havde forventet.

Eric Dane og Ioan Gruffudd er filmens antagonister, og de gør arbejdet. De er ikke nødvendigvis de mest nuancerede skurke i filmhistorien – men de er troværdige nok til, at man forstår indsatsen.

Joe Pantoliano som Captain Howard – ja. Han er der. Og det tæller.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er ikke eksplosionerne, jeg husker. Det er aldrig det.

Det er et øjeblik mellem Marcus og Mike, hvor der ikke siges særlig meget, men hvor man mærker, at disse to mænd har brug for hinanden på en måde, der er større end filmen selv. Det er den slags øjeblik, der gør en actionfilm til noget mere.

Og så er der Miami. Byen er ikke bare kulisse i Bad Boys 4 – den er stemning. Varmen, farven, intensiteten. Jeg kan mærke, den er der. Den bidrager til en fornemmelse af, at disse karakterer hører til et bestemt sted i verden. At de er formet af det.

Jeg mærkede den. Faktisk mere end jeg havde regnet med.

Læs også artiklen medvirkende i The Expendables 4

Det der ikke helt ramte

Jeg vil gerne være ærlig her, fordi det hører med.

Der er øjeblikke i Bad Boys 4, hvor filmen er lidt for tilfreds med sig selv. Hvor den hviler på franchise-genkendelse frem for at bygge noget genuint nyt. Plottet er ikke altid lige stærkt, og der er sekvenser, der kunne have ramt hårdere følelsesmæssigt, hvis de var blevet givet lidt mere plads.

Og sommetider savner jeg dybde i de støttende karakterer. Ikke alle de medvirkende i Bad Boys 4 får lov til at betyde noget rigtigt. Nogle er der bare. Det er lidt ærgerligt, for potentialet er der.

Men det er aldrig så slemt, at det tager det vigtigste fra én.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg tænkte på den dagen efter. Ikke på actionscenerne – men på to mænd, der vælger hinanden igen. Der er noget i det, der sidder fast. Det er ikke perfekt, men det er ægte nok til, at jeg ikke vil glemme det med det samme.

Medvirkende i Bad Boys 4 – Rolleliste Skuespiller Rolle Note Will Smith Mike Lowrey Føles ægte – han er denne karakter Martin Lawrence Marcus Burnett Bærer filmens hjerte denne gang Vanessa Hudgens Kelly Holder sin plads – ikke bare ornament Paola Núñez Isabel Giver Mike Lowrey ny dybde Alexander Ludwig Dorn Frisk energi der komplementerer de to Eric Dane Antagonist Troværdig, men ikke særlig nuanceret Ioan Gruffudd Antagonist Gør arbejdet – intet mere, intet mindre Joe Pantoliano Captain Howard Velkendt nærvær der tæller Cast bekræftet via IMDB, Wikipedia og øvrige kilder

Hvorfor Bad Boys 4 stadig føles relevant i dag

Der er noget ved Bad Boys: Ride or Die – og ved Bad Boys franchise som helhed – der taler ind i noget tidløst. Det handler om loyalitet. Om hvad man gør for dem, man holder af, når det koster noget. Om at blive ved med at stå op for hinanden, selv når systemet vender sig imod én.

I 2024, hvor meget føles usikkert og foranderligt, er der noget beroligende ved to mennesker, der bare… holder fast. Mike Lowrey og Marcus Burnett er ikke perfekte mænd. De fejler. De sættes under pres. Men de giver ikke op på hinanden. Og det – det rammer noget i en, uanset om man er vant til action eller ej.

Instruktørerne Adil El Arbi og Bilall Fallah formår at holde den følelsesmæssige kerne i live, selv midt i alt det store. Og producer Jerry Bruckheimer har – som altid – sørget for, at det hele ser og føles som noget, der betyder noget.

Det er ikke bare et sequel. Det er en erindring om, at visse ting holder.

Læs også artiklen medvirkende i Deadpool 3

Afslutning

Jeg kom ikke ind i Bad Boys 4 og forventede at blive rørt. Jeg forventede godt underholdning, velkendte ansigter og en aften, der gik stærkt. Og det fik jeg. Men jeg fik også lidt mere.

Den slags overrasker mig altid. Når noget, man egentlig ikke regnede med, stikker en lille bitte nål ind under huden og siger: hej, mærk det her. Det er de film, jeg husker. Ikke fordi de er perfekte – men fordi de er ærlige om noget, der tæller.

Den blev hos mig.