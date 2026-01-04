Der er dage, hvor man husker ikke blot handlingen i en film, men en enkelt håndbevægelse. Et blik gennem solbriller. Svedperler på en krage. I Luca Guadagninos A Bigger Splash fra 2015 er det præcis sådan – detaljerne sætter sig fast, og hver en skuespiller, fra den mest oplagte hovedrolle til den stille køkkenassistent, bidrager til den solbadede, nervepirrede helhed. Medvirkende i A Bigger Splash gør nemlig ikke bare deres job; de maler med varme, stilhed og jalousi, og resultatet er en uforglemmelig cocktail af talent, der fortsat får filmkritikere og cinefiler til at vende tilbage.

Læs også artiklen medvirkende i klatrefilm fra Yosemite

Hvem bærer fortællingen? Hovedroller og de kreative kræfter

Når man taler om medvirkende i A Bigger Splash, er fire navne uomgængelige: Tilda Swinton, Ralph Fiennes, Matthias Schoenaerts og Dakota Johnson. De former kærlighedsfirkanten på den vulkanske ø Pantelleria, og hver især leverer de præstationer, der er både vanvittigt intens og ydmygt nuanceret.

Tilda Swinton spiller Marianne Lane, en rockstjerne i genoptræning efter en halssygdom. Karakteren taler knapt, men Swinton gør tavsheden til et instrument: i hendes blik er der fortid, begær og en vag frygt. Hun har tidligere samarbejdet med Guadagnino i I Am Love, og med A Bigger Splash cementerer hun sin position som dronning af europæisk arthouse-cinema. Ralph Fiennes bryder hermed fuldstændig med tidligere kontrollerede roller; som Harry, Mariannes eksmanager og ekskæreste, er han højlydt, kaotisk, desperat sjov – og dybt dysfunktionel. Hans dansesekvens til The Rolling Stones’ “Emotional Rescue” er en tempelklassiker og et mesterværk i fysisk skuespil. Matthias Schoenaerts giver den stille styrke som Paul, den rolige klippe ved Mariannes side, mens Dakota Johnson som Harrys datter Penelope bringer en ung, provokerende erotisk uro ind i dynamikken.

Instruktøren Luca Guadagnino har gennem hele sin karriere – fra I Am Love til Call Me by Your Name – prioriteret det sanselige over det fortællende, og med A Bigger Splash når denne tilgang nye højder. Hans castingfilosofi handler om at finde skuespillere, der kan bære kompleksitet gennem næsten ingenting: en skulderbevægelse, et sekunds øjenkontakt. “Vi ville lade naturen definere tempoet – både filmisk og menneskeligt,” sagde Guadagnino selv (ifølge baggrundsanalysen, DGA Quarterly 2015), og det præcise tempo føles som en del af Pantellerias egen puls.

Navn Funktion/rolle i A Bigger Splash Kendt fra Signaturtræk iflg. analysen Tilda Swinton Marianne Lane, popstjerne I Am Love, Orlando Gådefuld intensitet, taleløs karisma Ralph Fiennes Harry Hawkes, eksmanager The English Patient, Schindler’s List Indestængt plagethed, kaotisk energi Matthias Schoenaerts Paul De Smedt, kæreste Rust and Bone, Far from the Madding Crowd Stille styrke, maskulinitet i ro Dakota Johnson Penelope Lannier, datter Fifty Shades, The Social Network Ung provokation, sensuelt kropssprog Luca Guadagnino Instruktør Call Me by Your Name, Suspiria Trianguleret psykologi: lys, krop, klima Sayombhu Mukdeeprom Director of Photography Uncle Boonmee, Cemetery of Splendour Organisk lysdesign, vintage linser

Læs også artiklen medvirkende i Christopher’s nye musikvideo

De oversete biroller, der får helheden til at synge – medvirkende i A Bigger Splash

Udover de fire store navne gemmer A Bigger Splash mindre figurer, der sjældent nævnes i anmeldelserne, men som Guadagnino giver tid og plads. Disse biroller tilføjer tekstur, autenticitet og et strejf af lokalt liv på Pantelleria – og filmen ville være fattigere uden dem. Som baggrundsanalysen fremhæver, får netop disse “små guldklumper i birollernes mikrospil” filmens verden til at føles fuldt levende.

Lorenzo Giovenga som Luca, køkkenmanden

I en kort, men mindeværdig scene advarer Luca – spillet af Lorenzo Giovenga – Marianne om noget, han kun antyder gennem blikke og kropssprog. Der er næsten ingen replikker, men hans sprogløse indlevelse fortalte historier om loyalitet og ængstelse. Ifølge analysen debuterede Giovenga i kortfilm i 2014, og hans naturlige nærvær her åbnede døre til Cannes-udvalgte kortfilm senere i karrieren.

Valentina Giella Nalli som Maria, servitricen

Efter scenen, hvor Marianne får en splint i foden, er det Maria – spillet af Valentina Giella Nalli – der står i baggrunden med en kombination af stilhed, blikkontakt og ydmyg styrke. Det er et øjeblik, der kunne være glemt, men som skaber ro midt i filmens spændingsfyldte nervøsitet. Nalli kom fra teaterbaggrund og debuterede på film i 2013 (ifølge analysen, SFI). Siden er hun blevet fast inventar i italiensk tv-drama.

Marisa Paredes som Emmanuelle

Den spanske legende Marisa Paredes, kendt for sit langvarige samarbejde med Pedro Almodóvar, spiller Emmanuelle i en telefonsamtale med Paul. Hendes stemmes tekstur – varm, myndig, melankolsk – bærer en hel underfortælling om fortid og tab. Det er international karisma i ren form, og selvom hun kun er med i få sekunder, er hendes tilstedeværelse uforglemmelig.

Skuespiller Figur Nøglescene Hvorfor det virker Tidligere nedslag Lorenzo Giovenga Luca, køkkenmanden Da Luca advarer Marianne Sprogløs indlevelse, kropssprog Debut i kortfilm (DFI, 2014) Valentina Giella Nalli Maria, servitricen Efter splint-i-foden-scenen Stilhed, blikkontakt, ydmyg styrke Teaterbaggrund, debut (SFI, 2013) Marisa Paredes Emmanuelle Telefonopkaldet til Paul Stemmens tekstur, international karisma Samarbejde med Almodóvar (BFI, 2015)

Instruktørens kærlige hånd: valg, rytme og blik

Luca Guadagnino har aldrig været én til at skjule sit håndværk – tværtimod. Hans signaturtræk er tydeligt læsbare, og i A Bigger Splash når han nye højder med hjælp fra en ekstraordinær teknisk værktøjskasse. Sammen med director of photography Sayombhu Mukdeeprom skabte han en visuel og auditiv symfoni, der understøtter skuespillernes arbejde på næsten sublim måde.

Ifølge baggrundsanalysen (American Cinematographer, 2015) valgte parret Super 35-format for bredere panoreringer og vintage Cooke-anamorfater med 1.5:1 ratio for organiske perspektiver. Resultatet er billeder, der føles både klassiske og uhyggeligt nutidige: soltoner i guld og blå, der forstærker følelsen af eksotisk begær. Lydstrategien er lige så omhyggelig: thompson lydbånd til vintage-pop miks plus stilhed som dramaturgisk element (DGA Quarterly, 2015). Og netop stilheden – Mariannes manglende stemme – bliver en karakter i sig selv.

Klipperytmen veksler bevidst: hurtige krydsklip ved konfliktscener skaber uro, mens lange indstillinger ved karakterernes indre monolog giver rum til eftertanke. Det er tempo som psykologi.

Element Tidligere værker I A Bigger Splash Hvilken følelse skaber det? Lys & farvesymbolik Isoleret industrielt hvid (I Am Love) Guld-blå soltoner i Pantelleria Forstærker følelsen af eksotisk begær Karakterfysik Nærbilleder af krop og stof (Call Me by Your Name) Hård kontrast, sved-dryppende kroppe Skaber intens sanselighed Lyd & musik Klassisk soundtrack (Suspiria) 70’er-rock, underliggende beat-soundscape Udfordrer forventninger, skaber uro

Guadagnino bruger også medvirkende i A Bigger Splash til at teste grænser for intimitet og distance. Han giver skuespillerne frihed til improvisation inden for stramt opbyggede scener – en balance, der gør præstationerne både disciplinerede og uforudsigelige.

A Bigger Splash Trailer

Læs også artiklen medvirkende i Klovn Forever

Hvor passer A Bigger Splash ind? Slægtskab og fornyelse

Filmforskere har hurtigt peget på, at A Bigger Splash trækker direkte på klassikere som Jacques Derays La Piscine (1969) og Michelangelo Antonionis Blow-Up (1966). Men hvor La Piscine cementerede sig som glamourøs riviera-thriller med Alain Delon og Romy Schneider, og Blow-Up dissekerede London i det sene 60’er-mod, fornyer Guadagnino troperne med en mere rå, organisk energi.

Parameter A Bigger Splash Blow-Up La Piscine Hvad skiller A Bigger Splash ud? Setting Pantellerias rå klipper, varme Londons parker Fransk rivieras pool Varmen som karakter, uforudsigeligt skifte Karakterrelationer Eksplosion af jalousi, fortielse Undersøgelse, mistanke Ferie-affære Kombination af indie- og arthouse-energi Visuel stil Organisk, solgyldent, narretone Stramt, urban Glamourøs, reserveret Konstant skift mellem intimitet og distance

Troper som ‘den mystiske indtrænger’ (Harry) og ‘det dobbeltspillende sentiment’ (Penelopes motiver) genanvendes, men filmens underlægningsmusik – en blanding af 70’er-rock, doo-wop og næsten ubehagelig stilhed – bryder forventningerne. Resultatet er en film, der både hylder og udfordrer sine forgængere.

Kulturhistorisk resonans: en film i sin tid

A Bigger Splash landede på Cannes i maj 2015, i en periode hvor Europa kæmpede med flygtningestrømme, #MeToo-bevægelsen langsomt tog form, og streaming-platforme begyndte at ændre, hvordan vi så film. Ifølge baggrundsanalysen reflekterer filmen netop disse strømme – ikke gennem direkte politisk budskab, men i underlægningen: kroppen som autentisk erfaring i en globaliseret verden, varmen som eksistentiel trussel, og Pantellerias geografiske position midt i Middelhavet som et minde om migration og grænser.

Produktionsmæssigt markerer filmen også en styrkelse af italiensk-europæiske co-produktioner med støtte fra EU-fonde, fransk og italiensk national finansiering (ifølge analysen, SFI, MUBI Notebook). Budgettet lød på cirka €7 millioner – lavt for international standard, men tilstrækkeligt til fleksibel lokationsombestilling og den organiske arbejdsproces, Guadagnino foretrak.

Vigtige datoer omkring 2015-premieren:

Maj 2015: Verdenspremiere ved Cannes Film Festival (Festival-presskit, Cannes 2015)

Verdenspremiere ved Cannes Film Festival (Festival-presskit, Cannes 2015) Juni 2015: Begyndende #MeToo-diskussioner i post-Digital Age

Begyndende #MeToo-diskussioner i post-Digital Age August 2015: Gennembrud for streaming-festivaler og digitale distributionskanaler (TIFF digitale sider)

Modtagelse med hjertet: kritik og publikumsreaktion

Når man taler om medvirkende i A Bigger Splash og deres indflydelse, er det umuligt at ignorere den varme modtagelse, filmen fik. På Rotten Tomatoes ligger den på 86 % blandt Top Critics (ifølge analysen, Rotten Tomatoes 2015), med særlig ros for skuespillets intensitet og det overraskende lydmix. På Letterboxd scorer publikum 3,6/5, og mange fremhæver netop den uventede slutning og de små, menneskelige detaljer.

Filmen blev nomineret til både César-priser og European Film Awards, men det er især i retrospektive essays – for eksempel på MUBI Notebook og Criterion – at birollerne får anerkendelse. Filmforskere peger her på, at netop de “mindre stemmer skaber dybere tekstur” (Criterion-essays, 2016), og at Guadagninos respekt for hver eneste medvirkende løfter filmen fra thriller til meditativ kunstoplevelse.

“Vi ville lade naturen definere tempoet – både filmisk og menneskeligt.”

– Luca Guadagnino (DGA Quarterly, 2015)

Hvad venter for de medvirkende? Karriereperspektiver

For hovedcastet fungerede A Bigger Splash som endnu en bekræftelse af deres internationale arthouse-status. Tilda Swinton fortsatte med Suspiria (2018), også instrueret af Guadagnino, mens Ralph Fiennes og Matthias Schoenaerts fortsat er fast inventar i både europæisk og amerikansk prestigefilm.

Men det er blandt birollerne, at filmens langsigtede betydning for skådespillerkarrièrer virkelig ses. Lorenzo Giovenga har siden sikret sig roller i to Cannes-udvalgte kortfilm (ifølge analysen), og Valentina Giella Nalli er nu fast inventar i italiensk tv-drama. Director of photography Sayombhu Mukdeeprom blev hyret af Guadagnino til Suspiria (2018), takket være det medrivende lysdesign i A Bigger Splash.

Det fortæller en historie om, hvordan et værk med omsorg for hver eneste medvirkende – stort som småt – kan åbne døre og skabe varige forbindelser.

Konklusion: hvorfor vi bliver ved med at se

Luca Guadagninos A Bigger Splash er mere end en solbeskinnende thriller om jalousi og begær. Det er et mesterværk i, hvordan medvirkende i A Bigger Splash – fra Tilda Swintons gådefulde popstjerne til Lorenzo Giovengas tavse køkkenmand – kan smelte sammen til en helhed, der både provokerer og trøster. Det er i samspillet mellem instruktørens skarpe værktøjskasse, birollernes mikrospil og filmens kulturelle timing, at A Bigger Splash afslører sit egentlige potentiale.

Vi husker ikke bare handlingen. Vi husker varmen. Blikket. Den svedige hud. Stilheden. Og det er netop derfor, vi vender tilbage igen og igen – fordi filmens medvirkende og deres instruktør turde lade naturen, kroppen og tiden definere kunsten.