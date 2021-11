Indret dit kontor efter en maskulin energi 

Det kontor man sidder og arbejder i 8 timer (eller mere) dagen i, har stor effekt på din produktivitet. Så hvis du gerne vil have det bedste ud af dagen med så mange udførte opgaver som muligt, så er det vigtigt at indrette kontoret på en måde, hvor du kan arbejde fokuseret. Men hvis man har en maskulin personlighed, vil man sandsynligvis også gerne have et kontor med en maskulin energi. Få tips herunder til at indrette dit kontor.

Maskulin energi og produktivitet kan hører sammen på nogle måder og være meget forskellige på andre måder. Men hvis man har en maskulin energi, så hælder man sandsynligvis til mørkere og mere monotone farver, som sort og hvid. Det er er ikke nødvendigvis de bedste farver – eller rettere, kontraster – at indrette et kontor i, hvis man stiler efter høj produktivitet. Så det handler om at finde en balance mellem det maskuline og produktiviteten.

Det vigtigste i kontoret

Uanset om der er tale om et hjemmekontor eller en arbejdsplads, så er det vigtigste på et kontor møblerne. Uden en stol, et skrivebord og møbler til at organisere sine ting i, kommer man ikke langt. Så man gør godt i at starte med at købe de passende aj møbler, når man indretter et nyt kontor. Det er møblerne der udgør fundamentet for det vigtige arbejde.

Undervejs i beslutningsprocessen, når man udvælger møbler, er det dog også en god idé at overveje hvilke farver man vil have på sit kontor. Det er nemlig møbler man kommer til at være omringet af i mange timer om dagen, så hvis de bliver irriterende at se på i længden, vil det distrahere dig og tage fokusset, hvilket gør at du produktiviteten også vil falde.

Rene linjer

Uanset om man har en maskulin energi eller ej, så vil et organiseret kontor være med til at giver dig mere energi til koncentrere dig om det vigtigste – nemlig at udføre dit arbejde. Derfor kan det være en god idé at tænke i rene og lige linjer når man sætter møblerne sammen. Det vil også gøre et godt indtryk på eventuelle gæster der kommer på besøg eller mennesker du holder møde med.

Udover skrivebordet kan det altså også være fornuftigt at investere i et lille sammenklappeligt bord og to behagelige stole der kan sammen kan udgøre et lille loungeområde til når potentielle gæster er på besøg. På den måde fremstiller man også sig selv som mere professionel, på trods af at man arbejder hjemmefra i sit lille kontor.

Man kan nemt male væggen grå, opsætte store, mørke højtalere og en storskærm til at arbejde på for at hæve en maskulin energi. Men uanset energien i et rum, så er det vigtigt at have produktivitet i centrum når man indretter sit kontor.