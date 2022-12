Hvor vigtigt er SEO?

Det korte svar: Det er vigtigt! SEO eller Seach Engine Optimization, som det står for, er en af de vigtigste mekanismer, der ligger bag al søgning på internettet. Du kender det garanteret godt – du indtaster et søgeord, og der fremkommer en masse forskellige resultater. Men hvad præcist er det, der gør, at noget kommer frem før andet? Det handler formentlig om, at den side, der kommer først, har været bedst til SEO.

Der er forskel på, hvordan man skal sætte sin hjemmeside, annoncer eller tekster op, alt efter hvilken søgemaskine, der er tale om. Der ligger nemlig forskellige algoritmer bag, der regner på forskellige måder. Ved at kortlægge disse algoritmer og tilpasse sig dem, kan du virkelig opleve, at der er flow på din side på de enkelte platforme. Amazon SEO er en af de ting, du kan kigge nærmere på, hvis du gerne vil have gang i salget via Amazon, eller hvis det er her, du har annoncer.

Amazon er produktorienteret

Google er bredt. Her er alle former for resultater – både annoncer, salg og generelle infosider. Det er ikke tilfældet på Amazon, hvor alt er målrettet salg. Derfor er det da også nogle meget specifikke parametre, du skal arbejde med – og de er alle centreret omkring netop salg. Din produkttitel er noget af det vigtigste, for det er her alene, du skal kunne trække kunderne ind på selve salgsannoncen – og derfor er det vigtigt, at produktbeskrivelsen også er godt sat op, da det er her, du skal fastholde kunderne.

Søgeord er en af de ting, der altid vil gå igen i SEO, for det er det, der gør, at dit resultat overhovedet kommer op i søgehistorikken blandt de besøgende. Billeder siger tusind ord, og det er vigtigt, at dine produkter er fremstillet så godt som muligt, så det er tydeligt, hvad det er, du sælger.