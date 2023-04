Hvilken type bolig skal du vælge?

Der kan være mange grunde til at skifte bolig. Måske har du fået nyt job et sted, der ligger for langt væk til, at du dagligt kan pendle. Måske har du brug for et mindre hjem, da dine familieforhold har ændret sig grundet skilsmisse eller børn, der er flyttet hjemmefra. Eller måske er det modsatte tilfældet, da du skal flytte sammen med din partner eller I har fået børn. Man kunne blive ved. Men hver gang, du står overfor at skulle finde et nyt hjem, er der mange overvejelser, du skal gøre dig.

Hvad har jeg råd til?

Før du begynder din boligsøgning, skal du gøre dig klart, hvad du økonomisk kan binde dig for hver måned. Det nytter ikke at beslutte sig for at købe et superdyrt hus og tænke: ”Det med pengene finder jeg nok ud af”. At tænke sådan vil resultere i mange problemer og bekymringer. Agter du at købe et hus, får du højst sandsynligt brug for at låne en større del af købsbeløbet. Det er en bonus, hvis du i forvejen har en ejerbolig, du kan sælge, da salget sikkert vil give dig penge til udbetaling på din nye bolig.

Som hjælp til beregning af lån kan du gå på nettet. Forbrugerrådet Tænk tester også jævnligt bank- og realkreditlån – du skal dog være medlem, for at kunne se resultaterne af disse tests. Ved sammenligning af lån skal du især fokusere på ÅOP (de årlige omkostninger i procent). Som nævnt ovenfor skal du låne med omtanke. Og lån aldrig et større beløb, end du kan betale tilbage. Undersøg desuden, om du har alternativer til at optage et boliglån.

At bo til leje

Vælger du at leje fremfor at eje, kan du slippe for at tage for eksempel et stort realkreditlån. Men igen skal du tænke på, hvor høj en månedlig husleje du kan klare, samtidig med at din økonomi giver plads til øvrige leveomkostninger samt uforudsete udgifter. Det er aldrig smart at binde sig for hårdt, da du aldrig ved, hvad fremtiden bringer.

Med i dine beregninger skal du også inkludere depositum, som du skal betale ved indflytningen i din nye lejebolig. Det kan sagtens dreje sig om et betydeligt beløb i form af flere måneders husleje. Til gengæld får du en indflytningsklar bolig, som du ikke skal spendere penge på at gøre i stand eller forbedre med nye vinduer, nyt tag eller lignende.