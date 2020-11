Hvad kan I som virksomhed gøre for at få mere friske ansatte?

At møde træt ind på arbejdet eller at blive træt i løbet af arbejdsdagen, er noget, de fleste mennesker kan nikke genkendende til, og som vil ske for alle en gang imellem. Men fra virksomhedens perspektiv er det ikke optimalt med trætte ansatte, fordi det højst sandsynligt vil gå en smule ud over effektiviteten af det arbejde, der bliver lavet af disse trætte medarbejdere. Derfor kan du herunder læse nogle tips til at sørge for mere friske medarbejdere på arbejdspladsen.

Næringsrig mad i kantinen

Den mad vi spiser, fungerer næsten som vores benzin, fordi den nedbrydes, og giver energi til vores celler. Uden ordentlig, næringsrig mad er det svært at holde et ordentligt energiniveau, fordi du dermed har et lavt blodsukker, som betyder, at der intet sukker er til optagelse i cellerne – og det er derfor, trætheden indtræffer.

Ved at sørge for den gode mad i kantinen, har I som virksomhed gjort jeres for, at de ansatte får denne benzin indenbords.

En god kop kaffe øger ofte effektiviteten

Der er mange af jeres ansatte, der vil fortælle, at de arbejder bedre med en kop kaffe stående ved siden af dem på skrivebordet, og derfor kan det være en overvejelse værd, om I bør anskaffe jer en kvalitetsrig kaffemaskine til arbejdspladsen.

Er der tvivl om, hvad I leder efter, kan det også være en løsning at lease en kaffemaskine.

Bedre udluftning på arbejdspladsen

En anden ting der er med til at gøre jeres ansatte trætte er, hvis der ikke er et godt indeklima på kontoret, på lageret eller andre steder på arbejdspladsen. Er der ikke nok ilt i luften, arbejder hjernen ikke lige så godt, og dermed bliver den ansatte træt – det dårlige indeklima vil i sidste ende næsten altid resultere i et forringet arbejde.