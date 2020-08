Hernings nye kontorhotel look a like

Det danske iværksættermiljø har vist sig at tage godt imod den utraditionelle kæde af kontorhoteller, Voxeværket, at endnu en afdeling nu åbner. Denne gang i Herning.

Konceptet har eksisteret igennem et par år nu og lever højt på at yde gratis rådgivning til mindre erhvervsdrivende, der lejer et kontor eller en kontorplads. Der findes også små kurser inklusiv i huslejen, og det er muligt at sidde og arbejde på de andre “hoteller”, når man først er “indlogeret” i Voxeværket. Bl.a. også Tyskland tilbydes nu også som arbejdssted!

Det mest rammende at kalde konceptet for er dog nok kontorfællesskab, da det ikke er de store, businessmindede firmaer, som lejer sig ind, men iværksætterne, der også søger fællesskab, hygge, rådgivning og inspiration.

Herning – ny by og 100 % nyt kontor

Et kontorhotel i Herning har længe stået på ønskelisten hos stifter og salgscoach Henrik Oxe, men det er først nu, at man har fået en fast aftale og er åbnet i en helt ny kontorbygning tæt ved Rema1000s parkeringsplads. Der har tidligere ligget en afdeling i Aarhus, men den midtjyske tøjby Herning er lige nu den eneste jyske filial, og der forventes fuldt besat inden for en nær tidsramme. Blandt andet er også stederne i Roskilde, Odense og Taastrup særdeles populære hos lejerne.

Det er muligt at se en fed video omkring faciliteterne i Herning på Voxeværkets hjemmeside, før man evt. flytter ind eller besigtiger stedet nærmere.

Priserne for kontorleje er holdt i et fornuftigt prisleje, så den jævne iværksætter også har et sted at sidde i en hård tid.

