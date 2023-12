Har du brug for et kompetent rengøringsfirma på Sjælland?

“Husligt arbejde er noget l***/Man mærker det kun, når det ikke er gjort”, sagde Piet Hein. Og rengøring er nok ikke det, der står højest på listen over de flestes yndlingsaktiviteter. Men det skal jo gøres – og så er det heldigt, at man kan betale et rengøringsfirma for at gøre det.

Ét er at holde ens eget hjem rent. Men i virksomheder er det noget mere kompliceret. Lokaliteterne er som oftest større end den typiske privatbolig, og hvis virksomheden tager imod kunder på adressen, er lokaler med til at danne kundens indtryk af virksomheden – måske ligefrem førstehåndsindtrykket. Derfor kan det være en fordel at få hjælp fra et professionelt rengøringsfirma på Sjælland til at klare rengøringen af virksomheden.

Professionel rengøring i virksomheden

Virksomheder er mange ting. Der er kontorer, som kun udsættes for almindeligt dagligdags snavs som støv og fodspor fra medarbejdere, der glemmer at bruge måtten, når de ankommer. Og så er der værksteder, fabrikker og lagerbygninger i brancher, der ikke kan undgå at svine.

De forskellige virksomheder har derfor vidt forskellige behov for rengøring. Og i stedet for at ansætte egen rengøringshjælp er der mange, der vælger at bruge et professionelt rengøringsfirma på Sjælland.

Rengøring Sjælland – Brilliance Cleaning

Et godt rengøringsfirma på Sjælland er Brilliance Cleaning, som varetager store og små rengøringsopgaver af enhver art for virksomheder, institutioner, butikker og lignende.

De kan klare alt fra rengøring af kontorer, institutioner, butikker, saloner og showrooms til kantiner, lagerbygninger, skurvogne og desinfektion.

Desinfektion og hygiejne

Efter Covid-19 er der et stort fokus på risikoen for spredning af vira og bakterier, og alle må efterhånden være klar over, at omhyggelig rengøring er af stor betydning for at undgå dette. Desinfektion af kontaktflader og smittepunkter, som berøres af mange mennesker, er særdeles vigtigt for en sund arbejdsplads.

Dette gælder i endnu højere grad i vuggestuer og børnehaver. Det er steder, hvor der kommer mange mennesker, børn, forældre og ansatte, og hygiejnen bør være en prioritet. Små børn kravler på gulvet, putter ting i munden og undersøger alting, så her er hyppig desinfektion nødvendigt.

Med hjælp fra et professionelt rengøringsfirma på Sjælland, kan du være sikker på, at der bliver gjort rent efter alle forskrifter.

Trivsel, dedikation og kommunikation i højsædet

Brilliance Cleaning er et rengøringsfirma på Sjælland, hvor trivsel, dedikation og kommunikation er i højsædet. De ansatte er veluddannede og sætter en ære i at lytte til kundernes ønsker og behov. Oveni anvender de kun rengøringsmidler, der er Svane- og miljømærkede.

Alle opgaver indledes med et møde, hvor stedet, der skal rengøres, bliver gennemgået. Der laves i fællesskab en forventningsafstemning, hvorefter priser, tider m.m. bliver aftalt, og rengøringen kan gå i gang.

Brilliance Cleaning er et rengøringsfirma på Sjælland, der tilbyder daglig rengøring, periodisk rengøring, hovedrengøring og ad hoc-rengøring efter behov. Firmaet leverer også gerne individuelle og fleksible skræddersyede løsninger, som den enkelte kunde måtte ønske.

Brilliance Cleaning blev stiftet i 2010 af ægteparret Ana og Brian, som begge har mange års erfaring inden for branchen.