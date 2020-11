Har din forening brug for en økonomisk håndsrækning?

I udlandet kan vi som danskere bryste os af vores rige foreningsliv, der skaber fællesskab på tværs af generationer og personlige baggrunde. Igennem foreningslivet åbner der sig en verden af muligheder og sociale netværk, som gør det til et eftertragtet samlingspunkt for os danskere.

Men foreningslivet bygger som udgangspunkt på frivillighed, og økonomien kan derfor hurtigt komme til at spænde ben, hvis du ønsker at realisere et projekt eller en god idé, der kræver et vist råderum. Det er der heldigvis gode råd for. Med fundraising kan du nemlig få en donation, der kan sætte skub i dit projekt.

Med den rette hjælp har du gode chancer for succes

Du tænker sikkert, at sandsynligheden for at lige netop jeres lille forening får en donation bygger på rent held. Måske er du endda overbevist om, at det ikke kan lade sig gøre.

Hos https://projekter.nu/fundraiser kan du blive klogere på dine muligheder for fundraising af lige netop din idé. Med et eksperthold i front får du alle de gode tips til, hvordan du bedst sikrer dig og din forening en økonomisk donation. Du kan bl.a. få hjælp til:

At finde frem til en fond, der måske i forvejen har kendskab til lignende projekter for andre foreninger, der arbejder inden for samme område

At få gode råd og vejledning omkring din ansøgning, så du får øget dine chancer for en donation

At blive klædt på i forhold til relevant lovgivning, du skal være opmærksom på

Få støtte til alle slags projekter

Samtlige projekter er blevet realiseret igennem fundraising, og der er derfor nærmest ingen grænser for, hvad du kan søge støtte til. Din forening kan fx få en økonomisk håndsrækning til at etablere kampagner eller enkeltbegivenheder, der kan have relevans for jeres medlemmer eller virke på længere sigt. Dermed er det en helt oplagt finansieringsmulighed, hvis I sidder fast grundet økonomien.