Gode råd til nye selvstændige

I en tid som denne, har mange haft tiden til at tænke i nye baner og måske kaste sig ud i en drøm om at starte sit eget erhvervsdrivende. Alle kommer med samme formål om at tjene penge, samtidig med at opnå maksimal frihed. Men det er en stor mundfuld at starte sit eget op op og det ender derfor for mange i kaos og de fleste lukker allerede efter første år. Hvis du følger disse råd er det langt større sandsynlighed for at blive succesfuld som selvstændig.

Tænk som en virksomhed

Man skal se sig selv som en ansat i sin egen virksomhed. På den måde undgår man de helt store udsving i lønnen, hvor man den ene måned tjener 20.000kr og den anden måned 40.000kr og inden man ser sig om, er man nede på nul igen. Det betyder at dit firma skal have overskud og at du udbetaler dig selv en løn. På denne måde bliver det lettere at adskille privatliv og virksomheden fra hinanden.

Alfa omega at have styr på tallene

Regnskab og budget er alfa omega, ikke kun når virksomheden er oppe at køre, men ligeså i opstartsfasen da det kommer dig til gode når din virksomhed tager fart. Der findes forskellige løsninger for at lette dette arbejde. For eksempel findes der nu en digital platform hvor man som virksomhed eller privatperson kan oprette sig, scoute virksomheder og tilgå virksomhedsdata. Ownr.dk er en god løsning, da man både får et unikt indblik ind i danske selskabers data og nemt kan skabe et overblik over både virksomhedens regnskab samt dine kommende konkurrenters offentlige data. Her kan man følge med i alt fra udviklingsgrafer til nøgletal og dermed overvåge dine konkurrenter. Denne platform giver dig en mulighed for at blive set som ny iværksætter og giver dig et forspring ind i dine kommende konkurrenters data.

En forsikring mod dårlige tider

Selvom mange eksperter, har været ude og sige at nu er det ideele tidspunkt at starte ny virksomhed, er det stadig en rigtig god ide at forsikre sin virksomhed. Det kan måske virke underligt, at starte med at bruge penge som selvstændig, men det giver som regel pote i sidste ende. Et problem man ofte ser hos nyopstartede virksomheder er at de har stor succes i starten, hvorefter de er nødsaget til at lukke ned efter et par dårlige måneder. Dette kan man forsikre sig imod, så man har overskud til at betale regningerne selv i dårlige tider.