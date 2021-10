Gode råd, når du skal investere i ny loftslampe

En lampe er måske ikke det vigtigste valg, du kommer til at træffe i din boligindretning, men den rigtige lampe har langt større betydning for atmosfæren og stemningen i dit hjem, end du lige regner med:

Her i artiklen får du et par gode råd til at have med i mente, næste gang du mangler en loftslampe i din bolig. Så er du lidt bedre rustet til hurtigt at finde den rette.

Hvilken lyskilde vil du have

Det vigtigste valg, når du køber en lampe i dag, er nok, hvilken lyskilde du gerne vil have.

Lamper er selvfølgelig lavet til forskellige pærer, og mens de gamle glødepærer næsten er helt faset ud, så bliver halogenpærerne også langsomt afløst af LED pærerne.

Nogle lamper er med en fastmonteret pære, og du vil skulle skifte hele lampen når LED pæren ikke kan mere, men er det en pære af en god kvalitet, så vil det vare ca. 15 år, og så trænger din lampe sandsynligvis til en udskiftning alligevel.

Smart styring af lyskilder

Nogle lamper kan fås med lyskilder, der kan styres via din smartphone, din tablet, eller en fjernbetjening. Det gør, at du ikke behøver at rejse dig op for at slukke/tænde eller dæmpe lyset, og du kan lave nogle helt særlige stemninger i dit hjem.

Udover at det er en nem og smart måde at styre sin belysning på, så kan det også være med til at spare strøm, da du via din telefon kan holde øje med, om lyset er slukket i hele hjemmet.

Andre funktioner

Skal din lampe have andre funktioner? Skal den f.eks. have kip, så den kan hældes til den ene eller den anden side, eller skal den måske kunne flyttes relativt nemt så overvej evt. en lampe der kan køre på en skinne.

Du kan selvfølgelig også få lamper med indbygget sensor funktion, som selv tænder og slukker, når du træder ind i et rum.

Lampens design

Lampens design har både noget at sige for, hvordan den selvfølgelig passer ind i din bolig, men også for hvordan den spreder lyset.

Er skærmen f.eks. for lille så kan lyset blænde, er den til gengæld for stor eller for smal, så kan det være den spreder lyset for lidt og ikke giver den ønskede lysmængde i din bolig. Du kan finde masser af lækre lamper i flot design her hos Lampefeber.com.