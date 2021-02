Trænger du også til inspiration her i den kolde, mørke tid? Sneen har endnu engang lagt sig som et tykt tæppe over det meste af Danmark, og de fleste holder sig indenfor i varmen. Det kan være svært at finde på noget at lave i disse tider, både på grund af vinter, men også på grund af nedlukningen.

Det kan være, at du enten arbejder hjemmefra eller også er blevet afskediget på grund af corona. Måske går du med en iværksætterdrøm, men som du ikke er kommet i gang med endnu. Det kan være, at det er det rigtige tidspunkt at arbejde videre med dine ideer, fordi du netop har tiden til det i lockdown. Det kan du læse meget mere om her på siden og lade dig inspirere.

Gode råd til at starte egen virksomhed

Det kan virke meget kompliceret at starte egen virksomhed, fordi man netop skal tænke på alt lige fra idé til økonomi samt hvem, der gør hvad. En af de helt svære områder for mange iværksættere er, hvordan man holder styr på regnskabet i virksomheden og hvordan man skal bogføre. Du kan heldigvis få hjælp til dette både af en revisor, men du kan også gøre det selv via et regnskabsprogram, som er til at forstå. Du kan få et nemt regnskabsprogram med gratis support, som gør det utroligt let for virksomheder i alle størrelser at bogføre og holde styr på regnskabet. For små virksomheder, kan det nemlig være en fordel økonomisk at bruge et regnskabsprogram.

Et regnskabsprogram som er til at forstå

Det skal være nemt at bruge, forståeligt for alle og det er sådan dette regnskabsprogram er sat sammen. Du kan blandt andet nemt og hurtigt sende fakturaer til kunderne eller uploade bilag, regninger og kvitteringer, så det automatisk kommer ind i systemet. Du vil også have mulighed for at holde øje med moms i forhold til din virksomhed.

Dette program har mange samarbejdspartnere i forhold til for eksempel betalingsløsninger, som mange virksomheder bruger til fordel for kunderne. Det gør programmet utroligt fleksibelt i forhold til de behov som din virksomhed måske har. Det lyder måske indviklet det hele, men der er hjælp og hente. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal bruge regnskabsprogrammet, kan du få support alle dage mellem 8-23. Dette giver en stor tryghed for selvstændige med forskellige erhverv og åbningstider.