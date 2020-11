Find tilbehør til computere af høj kvalitet hos Logitech

Logitech er verdenskendt producent af tilbehør til computere, og du kender sikkert deres navn og logo fra dit webcam eller headset. Deres produkter retter sig mod både privat og erhvervsmæssig brug, hvor du til de store møder kan finde Logitech konferencekameraer, der sikrer krystalklart billede. De kan købes for sig selv eller som del af en videokonferencepakke.

Meget andet Logitech udstyr til kontorbrug finder du også, fx deres strømforsyningsadaptere til de anderledes elstik i udlandet, når du er på forretningsrejse. Og museopladningspuder, hvis overflade har et energifelt, så du kan lade din mus op, mens den kører hen over måtten.

Gode Logitech computermus og tastaturer

Masser af computermus og tastaturer finder du også med Logitechs mærke, og hvor de både har almindelige, men komfortable mus, der har fordybning på siden til tomlen, byder mærket også på alternative designs, fx Logitech MX Vertical med trådløs kobling og et lodret design.

Ved tastaturer kan du finde trådløse tastaturer, der oplader sig selv gennem de indbyggede solceller – lidt som en lommeregner. Traditionelle tastaturer med ledninger har de også, og til din tablet findes forskellige Logitech Slim folier med bagbelyste taster, der er lige til at koble på din enhed. Derved bliver det let at sætte en arbejdsstation op på tog og bus samt på hotel.

Professionelle headsets til kontorer

Skal du finde headsets til dine ansatte, er der ikke overraskende også her både trådløse headsets og headsets med kabler – i vidt forskellige prisklasser og med forskellige muligheder for at holde støj fra kontor eller øvrige omgivelser ude. Og de fleste har indbygget mikrofon.

Meget tilbehør med nichebrug

Logitech laver forskelligt tilbehør til computere, hvor visse produkter har nichebrug. Fx kan du bruge en Logitech Crayon digitalpen til at tegne på din tabletskærm og en Logitech BASE opladningsstander til tablet. Og hvad med et monteringssæt til videokonferenceudstyret?