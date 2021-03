Find dit staldinventar hos Dan Egtved

Hos Dan Egtved kan du finde alt i staldinventar i robust kvalitet. Læs bl.a. om udstyr til gris og hest her.

Hos Dan Egtved kan du finde et stort udvalg af staldinventar i høj kvalitet. Der er bl.a. inventar til svinefarme i butikken. En gris skal have et godt blødt underlag at gå på, og i butikken finder du gode gummimåtter til svinestien, som giver et komfortabelt underlag for grisen. Et hårdt betongulv er ikke godt for en gris at gå på, det giver stød op i kroppen og kan udmatte dens fødder. Du kan også finde varmelamper i butikken, som kan bruges til at justere temperaturen i svinestalden. Det giver en komfortabel varme og hjælper svinene med at holde sig varme, og der er forskellige modeller at vælge imellem i sortimentet på danegtved.dk. Du kan også finde høhække, som gør at svinene ikke spiser for hurtigt. Det giver bedre fordøjelse og mindsker problemer med maven. Der er forskellige modeller at vælge imellem, bl.a. en væghængt høhæk eller en model, der kan tilgås fra begge sider og på den måde fodre flere grise ad gangen.

Vælg en effektiv slowfeeder

Hos Dan Egtved kan du selvfølgelig også finde et stort udvalg af staldinventar til heste. Din hest skal have gode foderforhold, og derfor kan du finde foderhække og høhække i sortimentet. Der er også en super effektiv slowfeeder i sortimentet, som har mange fordele. Den sikrer mindre spild, hvilket både betyder at der er mindre spild af mad og dermed penge, men også at der ryger mindre hø på gulvet, som trampes ned og som senere skal køres på møddingen. Slowfeederen sikrer også at din hest spiser i dens naturlige stilling, da den hænges op på væggen i en defineret højde, som giver bedre fordøjelse. Det giver desuden adspredelse for hesten at kunne hive hø ud af foderkrybben lidt efter lidt, og på den måde holder det den i gang. Der er forskellige modeller af foderudstyr til heste i butikken, og du kan også finde foderhække, hvis du har flere heste, hvilket sikrer at hver enkelt hest får lige adgang til maden, uanset størrelse og styrke.