Få styr på logistikken i din webshop

Når man driver virksomhed, er der i forvejen mange praktiske ting, man skal have styr på. Lagerstyring er er blandt andet én af dem. Selvom virksomheden er online, så skal der stadig både bestilles varer, tjekkes lager og sendes pakker. Derudover er der både markedsføring og økonomi, som skal ordnes. Det er mange ting, og specielt hvis man driver enkeltmands virksomhed. En af de måder, som man kan spare ressourcer på, er ved at få et system til lagerstyring.

Gør virksomhedsdriften nemmere med et WMS-system

Hos JD Logistik, kan du få et systemet til la gerstyring som kan spare dig tid, som du kan bruge andre steder i virksomheden. Virksomheden har udviklet deres helt eget lagerstyringssystem, som gør logistikken nemmere for dig. Med deres WMS-system (Warehouse Management System) kan virksomheder, som eksempelvis driver webshops bruge tiden på andet end blandt andet lageropbevaring og forsendelser.

Deres alt-i-én løsning, er det muligt at holde styr på lager og beholdningen, de giver endvidere en mulighed for at lave aftaler i forhold til fragt (faste aftale). WMS-systemet giver et overblik over lager, hvilket både kan spare dig tid og penge.

Gør arbejdet lettere for dig

Med systemet, som letter arbejdet for dig som virksomhedsdrivende, kan du fokusere på andre områder. Markedsføringen kræver ofte en del af den sparsommelige tid, hvilket du med fordel kan bruge tiden på, hvis du letter presset fra andre arbejdsopgaver. Markedsføringsdelen kan man også hyre folk til, hvis man ikke har så meget erfaring indenfor området.

Denne del kræver nemlig også end del baggrundsviden og kreativitet. Når man driver webshop, så gælder det om at blive fundet, hvilket er alfa omega for at skabe trafik på siden. Det kan være meget teknisk, og derfor kan det være en idé at skaffe hjælp udefra. Konkurrencen er stor og derfor kræver markedsføringen en del ressourcer.