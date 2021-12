Få mest mulig ud af din opsparing

De fleste af os går formentlig og drømmer om en skøn opsparing, som vi kan bruge til skønne solrige rejser, gode oplevelser – og måske drømmehuset? Derudover så kan en opsparing også give dig en god sikkerhed, hvis der pludselig sker noget uforudset.

Kombinere opsparing med investering

Hvis du vælger at investere din opsparing, så kan du faktisk potentielt øge din formue på sigt. Hvis du fx først skal bruge dine penge om x antal år, så kan det betale sig at investere dem frem for at blot have dem stående på opsparingen.

Generelt så kan det være en god idé at have kombinationen af opsparing og investering, da man på den måde også har nogle penge til rådighed, hvis der pludselig skulle komme nogle uforudsete regninger.

Men hvordan skal du så investere? Et godt bud kunne være ETF. Men hvad er ETF?. ETF er kort fortalt fonde, som handles på børsen på helt samme vis som en aktie. Det kan i den grad være værd at undersøge nærmere – måske skal det være din næste investeringsform?

En god opsparing tager tid

Tålmodighed er en dyd, også når det handler om opsparing. Når man først starter med at spare op, så vil det formentlig gå en smule langsomt, da man ikke får særlig mange renter. Men pludselig vil du se din opsparing stige markant. Derfor kan det altså også være en god idé at starte på opsparingen tidligt i livet.

Gå gerne dit budget i sømmene, og få et overblik over, hvorhenne du kan spare på nogle poster. Disse resterende penge kan ryge hen på opsparingen. Gør gerne opsparing til en vane, og sæt dig selv nogle mål. Bestem dig for et beløb, der fast skal sættes hen på din opsparingskonto hver måned.

Motivationen til din opsparing kan øges, hvis du fastsætter nogle mål. Går du fx og drømmer om en rejse til Thailand? Eller en ny smart mountainbike? Opsparing bliver sjovere, når der er en gevinst til sidst, du kan se frem til.

Søg rådgivning

Opsparing – og økonomi generelt, kan være en svær størrelse. Derfor er det altså ikke nogen skam at søge rådgivning og ekspertise ude fra. En god rådgiver kan nemlig hjælpe dig på rette vej, og finde ud af hvad der giver bedst mening for lige præcis din unikke økonomi. På denne måde sikrer du også, at du får foretaget de økonomiske korrekt valg.