Få mest muligt ud af rejsen

Trænger du til at komme ud at opleve noget nyt? Måske du har arbejdet temmelig meget på det seneste og har brug for, at der sker noget lidt andet i din hverdag. Det kan være, drømmen altid har været at tage nogle måneder fri og bare begive sig sydpå i en camper, så du kan bruge lige så meget tid på at køre rundt og opleve ting, som du har lyst til.

At rejse er at leve, er der nogle, der siger, men at rejse er også relativt dyrt. Selve rejsen er en ting, men hvis det kræver, at du tager orlov fra studie eller arbejde, skal du også huske at beregne, at du står uden løn i den tid, du er væk – og det kan godt være med til at gøre budgettet lidt mere stramt, end det ellers ville have været. Det er værd at have med i baghovedet.

Råd til at rejse

Det er ikke særligt hyggeligt at rejse, hvis budgettet er så stramt, at man aldrig har lyst til at gøre nogen af de ting, man egentlig gerne vil. Derfor kan det godt betale sig, hvis du sørger for at have en opsparingskonto, der er sat af specifikt til turen. Alternativt kan du som en udvej kigge på nye kviklån og se, om der er et, der kan bruges og betale sig for dig at tage. Det kan godt være en jungle at finde rundt i, så det er med at holde tungen lige i munden, mens man kigger.

Husk aldrig at låne mere, end du har mulighed for at betale tilbage igen. Hav øje for de årlige omkostninger i procent, som har betydning for, hvor dyrt lånet bliver for dig, så du ved, at du låner med ansvar. Og så kig på, om ikke der er en anden måde at få råd til rejsen på.