5 underholdende spilidéer til julens fester

Julen er højsæson for sammenkomster. Fra den store julefrokost med kollegerne til de hyggelige aftener med vennegruppen handler december om at mødes over god mad og drikke. Men når silden er spist, og snapsen er skænket, opstår spørgsmålet ofte: Hvad skal vi nu lave?

At introducere et spil er den sikre vej til at løfte stemningen og skabe fælles oplevelser, der bliver talt om længe efter, at julepynten er pakket væk. Det handler om at finde aktiviteter, der passer til det voksne selskab, hvor konkurrencegenet kan få frit løb, og hvor latteren sidder løst.

Den intense pakkeleg med et twist

Pakkeleg er en klassiker, men i et voksent selskab kan man med fordel skrue op for intensiteten. Glem de kedelige regler og gør det til en strategisk kamp. Aftal på forhånd, at gaverne skal være noget, folk faktisk vil kæmpe om – eller det stik modsatte, nemlig sjove “hade-gaver”, som ingen vil ende med.

For at gøre spillet mere dynamisk kan I indføre særlige regler undervejs, når uret tiktakker. For eksempel at man skal bytte plads, eller at alle pakker skal sendes en omgang til højre, hver gang der slås en sekser.

Det skaber kaos og høj energi rundt om bordet, hvilket er præcis det, der skal til for at ryste folk sammen.

Det strategiske hjørne: Poker

Når middagen er overstået, og folk søger mod de bløde stole med en drink, er der mange, der foretrækker en mere mental udfordring. Her er kortspil en tidløs vinder, og især poker har en særlig plads til herreaftener eller julefrokoster, hvor der skal være lidt mere på spil end bare æren.

Det handler om psykologi, om at kunne læse sine venner og om at turde bluffe på det rigtige tidspunkt. Det er en disciplin, der kræver is i maven. For dem, der gerne vil møde op med en skarp strategi eller forstå spillets finere nuancer bedre, er Card Player Danmark en fremragende ressource.

Her kan man finde indsigt i spillets verden, hvilket kan give den nødvendige fordel, når jetonerne (eller tændstikkerne) kommer på bordet. Det tilføjer en dimension af venlig, men seriøs konkurrence, som fungerer perfekt som aftenens omdrejningspunkt.

Margretheskål: Gæt og grimasser for voksne

Dette er måske den ultimative selskabsleg, fordi den kræver minimal forberedelse, men leverer maksimal underholdning. Alt, I behøver, er en skål og nogle stykker papir. Hver deltager skriver navne på kendte personer, fælles bekendte eller interne jokes på sedlerne.

Spillet foregår i tre runder. I første runde må man bruge så mange ord, man vil, til at forklare personen på sedlen. I anden runde må man kun bruge ét ord. I tredje runde må man slet ikke sige noget, men skal mime. Det bliver hurtigt hektisk og hysterisk morsomt, især når man når til tredje runde, og folk desperat forsøger at mime “Dronning Margrethe” eller “Chefen” efter et par glas vin.

Det er en leg, der kræver, at man smider hæmningerne, hvilket gør den perfekt til en festlig aften. Du kan finde inspiration til kategorier og regler for Margretheskål online, hvis I vil udvide repertoiret.

Musikquizzen der sætter gang i festen

Intet sætter gang i en fest som musik. En musikquiz er en fantastisk måde at engagere alle på, uanset om man er musiknørd eller bare glad for hits. For at gøre det julet, kan man lave en kategori med “Julehits gennem tiderne”, men det er ofte sjovest at blande det med “Glemte 90’er hits” eller “Sange vi alle har skrålet med på”.

Del selskabet op i hold og gør det interaktivt. I stedet for bare at skrive svarene ned, kan I lave det som en “gæt sangen” dyst, hvor det gælder om at være hurtigst. Det skaber energi og ofte fællessang, hvilket løfter stemningen markant.

Pubquiz om året der gik

Julen markerer også afslutningen på året, så hvorfor ikke lave en quiz om de begivenheder, der har formet det forgangne år? Det kan være alt fra store nyheder til små, sjove historier fra vennekredsen eller arbejdspladsen.

Lav kategorier som “Hvem sagde hvad?”, “Årets skandaler” eller “Hvem dummede sig mest til sommerfesten?”. Det personlige touch gør quizzen nærværende og sjov. Det er en god anledning til at se tilbage og grine af de fælles oplevelser, man har haft.

Konklusion

Uanset om I vælger det strategiske kortspil, den fysiske mimeleg eller den højlydte musikquiz, er formålet det samme: At skabe en fælles oplevelse, der ryster folk sammen. Det er i disse uformelle øjeblikke, at de bedste minder opstår. Og der er ingen grund til at vente; med mindre end en måned tilbage til jul er det tid til at få styr på underholdningen, så årets julefrokost bliver en succes.