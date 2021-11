3 gode grunde til at investere

Der er rigtig mange danskere, der er kommet med på investeringsbølgen. Til gengæld er der også endnu flere, der endnu ikke er kommet i gang med at investere, og det er en skam. Der er nemlig mange gode grunde til, hvorfor du bør investere nogle af dine penge. Og er du i tvivl om, hvorfor du bør gå i gang med at investere – hvis du da ikke allerede er det – kan du læse med herunder, hvor vi giver dig tre gode grunde til at investere. Måske skal du i gang med at investere i løbet af det nye år?

Du får – i gennemsnit – flere penge

Det primære motiv for at investere er selvfølgelig at få flere penge. Og heldigvis gælder det da også, at den gennemsnitlige investor tjener penge på sine investeringer. Tager vi udgangspunkt i aktiemarkedet, så skyldes det blandt andet, at aktiemarkedet set i et historisk perspektiv er steget med 7% i gennemsnit hvert år. Hvis du klarer dig hverken bedre eller dårligere end aktiemarkedet, vil du dermed også få 7% flere penge årligt. Det betyder selvfølgelig ikke, at der ikke er nogen risiko forbundet med det at investere, og du kan bestemt også stadig risikere at tabe penge – også, selv om markedet stiger. Men ser vi på en gennemsnitlig betragtning, bør du alt andet lige få flere penge ud af at investere.

Du bestemmer selv

En anden fordel ved at investere er, at du bestemmer fuldstændigt selv. Du bestemmer selv hvor mange penge, du vil investere; du bestemmer selv, hvornår du vil købe og sælge; du bestemmer selv, hvad du ønsker at investere i. Uanset om du vil investere i aktier, forex eller noget helt tredje, har du mulighed for selv at bestemme. Vil du vide mere om investeringer i forex, kan du i øvrigt gå til side og læse mere der.

Investering fungerer som opsparing

Den tredje og sidste grund til, at du bør investere er, at investering fungerer som opsparing. Når du investerer dine penge, kan du selvsagt ikke bruge dem på andre ting, og dine investeringer bliver derfor en del af din opsparing. Og nok så interessant er det også, at der er tale om en rigtig god opsparing sammenlignet med blot at ligge penge til side i en kuvert eller sætte dem ind i banken. Som nævnt ovenfor har du vinden i ryggen, når du investerer, da markederne over tid historisk set er steget. Det bør dine investeringer – og dermed din opsparing – således også gøre, hvis du blot investerer gennemsnitligt.