Vis Jeres unikke venskab med veninde smykker

Vis din ven eller veninde og hele verdenen hvad I betyder for hinanden. For det er netop dét, I kan gøre med et ven eller veninde smykke.

For mange er denne tradition noget der hører fortiden til, eller noget vi gjorde med veninderne, da vi var små børn. Men det er faktisk en smuk gestus, der nu igen er begyndt at vinde indpas i samfundet.

Selvom vi er blevet ældre, så er dette en fantastisk måde, hvorpå vi kan fejre vores venskab med vores bedste ven eller veninde. For vi bliver aldrig for gamle til at vise følelser og nære venskaber. Hvem vil ikke blive glad og stolt af, at ens bedste ven eller veninde gik rundt med et smukt og måske personligt smykke magen til dit eller med dit navn på, så I kan vise hinanden og andre hvad I betyder for hinanden?



Der er mange forskellige typer af ven og veninde smykker. Vi vil her komme med et par forslag til, hvad du måske skal vælge som dit næste smykke.

Gør smykkerne personlige

I kan vælge at vise jeres personlige bånd til hinanden ved at få indgraveret forskellige ting på smykkerne.

Mange vælger den klassiske med fødselsdato eller en speciel dato der betyder noget for jer begge.

En anden vej at gå kan være, at vælge et symbol der har en mening for Jer eller der kan også vælges et eller flere for, som binder jer sammen. En talemåde eller udtryk som I bruger.

Der vises meget kærlighed med smykker der er personlige.

Vælg smykker der fortæller noget om netop jer

I skal højst sandsynligt ud og vælge smykkerne sammen eller gøre det sammen online. Når I så gør dette, så kan det anbefales at finde nogle smykker, der måske kan fortælle noget om jer og jeres historie. Jo mere personligt i kan bringe ind i jeres nye smykker, jo mere glad og stolt bliver I, når I bærer smykkerne.

Der findes mange måder til at personliggøre smykkerne. Det kan nemt og elegant gøres med forskellige typer af vedhæng til din halskæde, armbånd eller ankelkæde.

Vælg det smykke der passer til dig

Overskriften fortæller næsten det hele. Du skal selvfølgelig finde det smykke der passer til dig og din stil. Bare fordi man er bedste venner eller veninder, så er det slet ikke sikkert, at I har samme stil eller smag.

Venskabssmykker skal nemlig ikke altid være ens!

Vil veninden have I skal købe ankelkæder og du aldrig i dine dage har båret en ankelkæde, så er der nok rimelig stor sandsynlighed for, at du ikke lige pludselig begynder at bruge denne hver dag.

Det er jo symbolikken i smykkerne der kendetegner jeres venskab. Derfor kan den ene jo godt bære den symbolik omkring anklen, håndledet eller halsen og den anden har det et andet sted.

Symbolikken i venskabet er smukt og det vil vi jo også gerne smykket er, så vi stolt kan vise det frem.

Deles der stadig venskabs hjerter?

Ja der er faktisk stadig folk der benytter sig af de hjerter eller mere korrekt skrevet – halve hjerter, som vi ofte så for en hel del år siden.

Dengang blev de brugt af rigtig mange. Det var både kærester og især veninderne der bar disse.

Nu er disse hjerter ved at vinde frem igen, da der nu nemmere kan sættes et personligt præg på, som f.eks. navne, forbogstaver, dato eller en lille diamant.

