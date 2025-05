Slip for arbejdet med dårlige betalere – og betal kun, når du får pengene ind

Dårlige betalere er et problem i næsten alle virksomheder. Det er tidskrævende at kradse pengene ind igen, og du risikerer at betale omkostninger for noget, du ikke får noget ud af i sidste ende. Eller gør du?

Der er stor forskel på hvordan du betaler for ydelser hos fx inkassofirmaer og advokater. Her får du en guide til, hvad du skal være opmærksom på, når du vælger inkassofirma, og hvordan du slipper for at bruge tid og penge på at inddrive det, dine kunder skylder dig.

Vælg en anden end din sædvanlige advokat

Du har måske allerede en advokat, du har brugt til at oprette virksomheden, skrive handelsbetingelser eller noget helt tredje. Og hvad kunne være mere nærliggende end at vælge at bruge samme advokat til inkassosager?

Ulempen ved at vælge din faste advokat er, at du får en rådgiver, der ved lidt om meget, men ikke har nogen dyb viden om inkasso-området. Det kan altså blive dyrt for dig, hvis din advokat ikke udelukkende laver inkassosager.

For så er der ikke lavet gode processer, der sikrer dig en god pris på arbejdet. Men endnu værre kan det blive, hvis der begås små fejl i forløbet. Lever processen ikke op til kravene i inkassoloven, risikerer du nemlig at tabe sagen udelukkende på grund af små tekniske detaljer.

Derfor er det en rigtig god idé at vælge et inkassofirma, der ikke laver andet end inkassosager. De har den fornødne erfaring til at opnå det bedste resultat for dig.

Vælg et inkassofirma, der passer til din virksomhed

Et inkassofirma skal ikke bare være effektivt – det skal også repræsentere din virksomhed professionelt. Det gælder især i kommunikationen med dine kunder, da der stadig er en chance for at bevare relationen, selv efter betalingsproblemer.

Sørg for at vælge et firma, der:

Har tydelige og respektfulde kommunikationsformer.

Informerer dig om proceduren fra start til slut.

Har god kundeservice – både overfor dig og dine kunder.

Ikke blot skynder sig gennem sagerne, men behandler dem grundigt.

Abonnementsløsninger – en fælde for mange?

Nogle inkassofirmaer tilbyder abonnementsløsninger, hvor du betaler et fast beløb hver måned. Det kan virke fordelagtigt, men her risikerer du at betale for en ydelse, du slet ikke bruger – eller at din sag bare bliver en blandt mange. I modsætning hertil betaler du i “no cure, no pay”-modellen kun, hvis du rent faktisk får penge ind – og det skaber ofte et bedre samarbejde og højere motivation fra firmaets side.

Kort opsummeret: sådan vælger du det rette inkassofirma

Vælg et firma, der specialiserer sig i inkasso .

Vælg en resultatafhængig betalingsmodel .

Vælg en samarbejdspartner, der respekterer dine kunder og repræsenterer din virksomhed godt.

På den måde slipper du for både økonomisk risiko og spild af tid – og får i stedet en professionel og effektiv løsning på problemet med dårlige betalere.

Kilde: MFinansInvest Inkassofirma