Sådan får du flere kunder, når du udbyder aktiviteter

Har du en tjeneste, hvor du planlægger og udbyder aktiviteter for folk? Det kan være en både sjov og god måde at tjene penge på. Derfor kan det også være noget, man kan leve af. Men det kræver naturligvis, at du faktisk har kunder nok. Det er måske ikke altid helt nemt at sørge for, når man endnu er ved at etablere sig. Men der et faktisk flere måder, du kan skaffe flere kunder på. Læs med her for at få nogle ideer.

Bliv optager på Funguide.dk

Når folk gerne vil prøve en ny aktivitet, så vil de typisk lede bestemte steder for at finde nogen, der kan arrangere det. Derfor findes der også hjemmesider, som har til formål at samle mange forskellige udbudte aktiviteter. Det er blandt andet tilfældet for den populære hjemmeside: Funguide.dk.

Vil du gerne dukke op, når folk søger på bestemte aktiviteter, så kontakt Funguide.dk. Sådan kan du nemlig søge om at blive optaget på denne hjemmeside for at få endnu flere kunder.

Find den rigtige målgruppe

Som udbyder af en bestemt aktivitet er din tjeneste måske ikke strengt nødvendig, på samme måde som det eksempelvis gælder for sengeudbydere eller supermarkeder. Derfor er det særligt vigtigt for dig at kende din målgruppe.

Måske vil din aktivitet være velegnet i forbindelse med teambuilding. I så fald vil din målgruppe måske være virksomheder. Det kan også være, at den aktivitet du udbyder, er velegnet til dates. I så fald er din målgruppe måske snarere kærestepar.

Din målgruppe kunne således også være blandt andet:

Forretningsdrivende

Småbørnsfamilier

Vennegrupper

Eller enlige

Det smarte ved at kende din målgruppe er imidlertid, at det gør det nemmere for dig at markedsføre dig til de rigtige mennesker. Sådan kan du altså også øge chancerne for, at du får succes.

Sæt fokus på din markedsføring

Og for at forsætte ad denne vej så vil den rigtige markedsføring også kunne gøre en stor forskel. Med netop den slags tjeneste, du udbyder, handler det måske mest af alt om at skabe et behov hos folk snarere end at ramme ind i et naturligt behov. Derfor kan det også være noget af det, du lægger fokus på i din markedsføring.

Udnyt dit kendskab til din målgruppe til at markedsføre dig ad de rigtige veje. Herfra kan du bruge forskellige strategier til at fange opmærksomheden hos den rigtige slags kunder.