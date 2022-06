Opgrader kabinen med lækre bilmåtter

Er der noget bedre end at sætte sig ind i sin bil og blive fri for regn og slud om efteråret? Det danske vejr er dog hårdt for mange biler, både udvendigt såvel som indvendigt.

Kabinen kommer hurtigt til at bære præg af det danske vejr på grund af de saltede veje og den halvt smeltede sne man bringer med ind i bilen. Især bilmåtterne bliver slidt om vinteren, og selvom man i nogle tilfælde godt kan redde de originale bilmåtter, kan et sæt nye måtter af lækkert materiale og høj kvalitet virkelig gøre en forskel for køreglæden.

Når det kommer til førstehåndsindtryk og gensalg, er der også noget at hente ved at vælge bilmåtter af en vis kvalitet. For mens det er let nok at køre bilen gennem en vaskehal for det udvendige, kan det kræve lidt mere knofedt at rengøre kabinen, uanset om det er til egen fornøjelse eller med henblik på videresalg af bilen.

Især i nyere biler kan brugte og slidte måtter være med til at forringe det overordnede indtryk af bilen. Bilmåtter er vigtige for at holde bunden af bilen ren og fri for pletter og rust, og så anbefales det at de er i stand til at tørre sålerne på dine sko så du ikke glider på pedalerne efter en våd tur udenfor.

Uanset om man leder efter Tesla Model 3 måtter eller en måtte til en ældre Toyota Corolla, anbefales det at man vælger måtter med vægt og robust konstruktion. Vi har her samlet et kort overblik over hvilke ting du bør være opmærksom på når du handler måtter til din bil:

Tykkelse på bilmåtter

Det er vigtigt at vælge en måtte der er tyk nok til at kunne modstå det danske vejr, såvel som flittig brug og eventuel rengøring. Jo tyndere måtten er, jo mindre vil den som tommelfingerregel kunne holde til, og jo hårdere vil den føles som underlag for dine fødder mens du kører.

Materiale af bilmåtter

I dag bliver mange bilmåtter lavet af polyamid, også kendt som nylon, da materialet har mange gode egenskaber der gør sig godt som måtter. Dette materiale holder til lidt af hvert, og kan rengøres relativt let.

Ønsker man en lidt højere kvalitet og fornemmelse af luksus i kabinen kan man også vælge en måtte der benytter saxony materialet, som også er lavet af polyamid, men som er fremstillet af tykkere fibre hvilket resulterer i en blødere overflade, der lidt minder om et plystæppe.

Skridsikker

Det kan være en god idé at vælge en måtte med skridsikkert underlag, som for eksempel en Anti-Slip løsning eller lignende. Dette sørger blandt andet for at du ikke ved et uheld kommer til at skubbe måtten op under pedalerne mens du kører.

Pude til hælen

En anden egenskab der er værd at kigge nærmere på, er om man ønsker en støttepude til hælen. Hvis ikke din bil har en god hvileplads til foden under kørsel, kan det være en god idé at vælge en måtte der kan hjælpe dig med at opnå god komfort. Hvis du ofte kører på motorvej eller har længere ture, er det nærmest nødvendigt med en god fodstøtte så du ikke overanstrenger dine ankler.