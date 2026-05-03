Jeg satte mig ned med Yesterday uden de store forventninger. Endnu en romantisk komedie, tænkte jeg. Endnu en film med en charmerende gut, der får sin drøm opfyldt. Men så skete der noget. Filmen sneg sig ind på mig – ikke med store dramatiske øjeblikke, men med noget meget stille og meget ægte. Og da rulleteksterne begyndte, sad jeg lidt for længe.

Yesterday er en britisk musikfilm fra 2019, instrueret af Danny Boyle med manuskript af Richard Curtis – han der også stod bag Love Actually og Notting Hill. Det er en romantisk komedie med et hjerte af guld og en præmis, der er så skør, at den på en eller anden måde virker. Filmen handler om, hvad der sker, når du er den eneste i verden, der husker The Beatles.

Hvis du spørger mig, om Yesterday vil få dig til at føle noget – så er svaret ja. Men ikke på den måde, du måske forventer.

Hvordan føltes Yesterday?

Der er en særlig slags vemod i denne film. Den handler på overfladen om Beatles-sange og musikalsk stjernestatus, men under det hele handler den egentlig om noget meget simpelt: At turde elske den rigtige person på det rigtige tidspunkt.

Himesh Patel spiller Jack Malik, en kæmpende guitarist fra en lille by i England, der aldrig er kommet videre end lokale spillesteder. Efter en mystisk verdensomspændende strømafbrydelse vågner han op i en verden, hvor ingen husker The Beatles. Ingen undtagen ham. Og så begynder han langsomt at gensynge deres sange – og tage æren for dem.

Jeg mærkede den. Ikke fordi præmissen er realistisk – det er den selvfølgelig ikke – men fordi følelsen i den er sand. Følelsen af at stå med noget smukt i hænderne og ikke vide, om det er dit. Og følelsen af at miste dig selv lidt i jagten på noget, du troede du ville have.

Det er en film, der er varm uden at være klæbrig. Den griner af sig selv, men den mener det alvorligt, når det tæller.

Relationer og kemi – føles det ægte?

Det gør det. Næsten hele vejen igennem.

Lily James spiller Ellie, Jacks barndomsven og manager – og den person, han burde have valgt for længe siden. Og det er her, Yesterday virkelig rammer noget. Forholdet mellem Jack og Ellie er ikke dramatisk eller spektakulært. Det er bare stille og vedvarende og fuld af de der øjeblikke, hvor to mennesker kigger på hinanden lidt for længe.

Himesh Patel og Lily James har en kemi, der føles naturlig. De er ikke to perfekte mennesker – de er to lidt rodede mennesker, der er bange for at sige det åbenlyse højt. Og det er præcis den slags forhold, jeg kan mærke. Ikke den store romantiske gestus, men den lille sætning, der siges på det forkerte tidspunkt. Det blik, der holder en sekund for længe.

Kate McKinnon dukker op som en skarp og noget karikeret musikmanager, der primært er der for at understrege, hvad Jack er ved at blive. Hun er sjov, men hun er mest et symbol. Det er okay – det er ikke hendes film.

Og så er der Ed Sheeran, der spiller sig selv. Det er en fornøjelse. Han er selvironisk og charmerende, og hans tilstedeværelse giver filmen et pust af ægte musikverden.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er en scene – jeg vil ikke afsløre for meget – hvor Jack sidder og spiller en Beatles-sang for nogen, der aldrig har hørt den før. Og du kan se i deres ansigter, hvad musikken gør ved dem. Den scene fik mig til at holde vejret.

Fordi det er det, god musik gør. Den rammer noget i os, vi ikke vidste var der. Og Yesterday bruger The Beatles’ sange på en måde, der minder os om, hvorfor de betød noget. Ikke som nostalgi, men som følelse.

Jeg husker også en sen aftenscene mellem Jack og Ellie, hvor ingen af dem siger det rigtige. Og alligevel siger de alt. Det er den slags øjeblikke, Richard Curtis er mester i. De små, ufærdige samtaler, der bærer mere vægt end store taler.

Musikken i filmen – Beatles-sangene fortolket af Himesh Patel – er rørende på sin egen rolige måde. Hans stemme har ikke den store, polerede stjernekvalitet. Den har noget andet. Noget menneskeligt og sårbart. Og det passer til filmen.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lade som om, Yesterday er fejlfri. For det er den ikke.

Der er øjeblikke, hvor filmen er for forsigtig. Den tager sin skøre præmis og bruger den lidt for lidt. Nogle af de potentielt mest interessante spørgsmål – hvad vil det sige at bygge sin succes på andres arbejde, selv om ingen ved det? – bliver aldrig rigtig udforsket til bunds. Filmen vælger varme frem for kompleksitet, og nogen gange savner jeg, at den turde gå lidt dybere ned i de mørke hjørner.

Og slutningen er lidt for pæn. Lidt for afklaret. Livet er sjældent så rundt og færdigt som det her. Jeg forstår godt valget, men jeg kan ikke lade være med at tænke, at filmen ville have ramt hårdere, hvis den havde ladet noget stå uløst.

Men det er blid kritik. Fordi filmen som helhed er varm og ægte og rar at være i.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg gik ikke fra Yesterday med tårer på kinderne. Men jeg gik derfra med en varm fornemmelse og en gammel Beatles-sang kørende i hovedet resten af aftenen. Det er en film, der ikke råber – den taler stille. Og det er præcis det rigtige valg. Kemien mellem Himesh Patel og Lily James er det, der bærer det hele, og det bærer det godt.

Medvirkende i Yesterday – hvem spiller hvad? Her er de vigtigste skuespillere i Yesterday og deres roller: Skuespiller Rolle Note Himesh Patel Jack Malik Føles ægte og sårbar – bærer filmen Lily James Ellie Varmt og troværdigt – kemien sidder rigtigt Kate McKinnon Musikmanager Sjov, men mest et symbol Ed Sheeran Sig selv Selvironisk og overraskende charmerende Joel Fry Rocky Hjertelig sidekick – giver filmen luft Sanjeev Bhaskar Jacks far Rammer ikke dybt, men bidrager varmt Meera Syal Jacks mor Hyggelig, men overfladisk Medvirkende i Yesterday udgør et cast, der generelt føles afstemt og naturligt – ingen forsøger at stjæle scener, og det giver filmen en rolig, menneskelig rytme.

Hvorfor Yesterday stadig føles relevant i dag

Der er noget i Yesterday, der taler direkte ind i vores tid. Vi lever i en verden, hvor spørgsmålet om autenticitet og ejerskab fylder mere og mere. Hvem ejer en idé? Hvad sker der, når du tager noget, der ikke er dit, og giver det videre som dit eget – selv om alle er bedre stillet af det?

Filmen stiller ikke spørgsmålet hårdt. Det er stadig en romantisk komedie. Men det er der – under overfladen – og det giver filmen en relevans, der rækker ud over musikfilm-genren.

Og så er der The Beatles. Deres sange er nu næsten 60 år gamle, og alligevel rammer de stadig. Yesterday minder os om det. Den minder os om, at god musik ikke har en udløbsdato. At Hey Jude stadig kan få et rum til at holde vejret.

For en generation, der vokser op med streamingtjenester og algoritme-anbefalinger, er der noget rørende ved tanken om musik, der overlevede alene på sin kraft. Ingen viral kampagne. Ingen marketing. Bare en sang, der ramte noget i mennesker.

Det føltes ægte. Og det gør det stadig.

En afsluttende tanke

Jeg tror, Yesterday er bedst, hvis du ser den på en aften, hvor du har lyst til at mærke noget – uden at det behøver at gøre ondt. Den er ikke en film, der forvandler dig. Men den er en film, der minder dig om noget. Om musik, der betød noget. Om det menneske, du måske ikke sagde det rigtige til på det rigtige tidspunkt. Om at det aldrig er for sent.

Jeg sad ikke stille for længe bagefter. Men jeg tænkte på den næste dag. Og det siger en del.