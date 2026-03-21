Der er film, man sætter sig ned og ser – og så er der film, der sætter sig ned i dig. The Gorge er ikke den type film, jeg troede, den ville være. Jeg forventede action. Jeg forventede monstre. Jeg forventede ikke, at jeg ville sidde og mærke noget varmt brede sig i brystkassen, hver gang to mennesker bare kiggede på hinanden på tværs af en kløft.

Men det var præcis, hvad der skete.

Medvirkende i The Gorge tæller to af nutidens mest karismatiske ansigter på lærredet – Miles Teller og Anya Taylor-Joy – og de bærer denne film med en lethed, der føles næsten uretfærdig over for resten af os. Filmen er instrueret af Scott Derrickson og skrevet af Zach Dean, og den har premiere på Apple TV+ i 2025. Men det, den handler om i sit hjerte, er meget enklere end alle dens actionsekvenser: Det handler om at finde et andet menneske, selv når alt around you siger, at det er umuligt.

Det er værd at opleve. Ikke fordi det er perfekt – men fordi noget i det føles ægte.

Hvordan føltes The Gorge?

Første halvdel af filmen lagde sig stille ind under huden på mig. To elitesoldater – hver på sin side af en enorm, tågedækket kløft – er sat til at vogte over noget, ingen må komme tæt på. De har ikke kontakt med omverdenen. De har ikke hinanden. De har bare udsigten og tavsheden.

Og alligevel begynder de langsomt at finde hinanden.

Det er den slags præmis, der enten føles billig eller brilliant – og The Gorge lander tæt på det sidste. Stemningen er tung og smuk på samme tid. Der er noget næsten eventyrligt over kløften som metafor – den uoverkommelige afstand mellem to mennesker, der alligevel prøver. Jeg mærkede den.

Det er ikke en nem film at placere i en genre. Den er en actionthriller med sci-fi-elementer og monstre, men den er også – og det er det, der overraskede mig – en rigtig, rigtig god kærlighedshistorie.

Relationer og kemi

Lad mig bare sige det direkte: Miles Teller og Anya Taylor-Joy har kemi. Den slags, man ikke kan skrive ind i et manuskript. Den slags, der enten er der eller ikke er – og her er den der.

Taylor-Joy spiller med en intensitet, der er helt hendes egen. Hendes øjne fortæller ting, som replikkerne ikke behøver at sige. Og Teller modsvarer hende perfekt – han er jordnær, lidt sårbar under overfladen, og alligevel stærk. Tilsammen skaber de noget, der ikke føles som to skuespillere, der spiller forelskelse. Det føles som to mennesker, der virkelig opdager hinanden.

Sigourney Weaver er også med i filmen, og hendes tilstedeværelse tilføjer en tyngde til fortællingen, som kun nogen med hendes erfaring og utstråling kan. Hun er ikke i centrum, men hun fylder alligevel rummet, når hun er der.

Relationerne i The Gorge føles ikke fabrikerede. De vokser langsomt, som de gør i virkeligheden, og det er det, der gør dem værd at følge.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik – jeg vil ikke spoile det – hvor de to karakterer endelig er tæt nok på hinanden til, at det virkelig betyder noget. Ingen store ord. Ingen dramatisk musik. Bare to mennesker, der ser på hinanden, og som ved, at noget er ændret for altid.

Det øjeblik sidder stadig i mig.

Og så er der den måde, kløften bruges som billede hele vejen igennem. Den er ikke bare et fysisk sted – den er rummet mellem to mennesker, der gerne vil nå over til hinanden, men ikke ved om de tør. Den metafor arbejder stille og roligt hele filmen igennem, og da den endelig opløses, føles det fortjent.

Jeg elsker, når film gør det der – bruger sine rammer til at sige noget om mennesker uden at råbe det ud.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig: Monstrene og de mere actionorienterede sekvenser var ikke dem, jeg var der for. Ikke fordi de er dårlige – de er teknisk imponerende og holder spændingen oppe – men de afbryder til tider den følelsesmæssige rytme, filmen har bygget op.

Der er øjeblikke, hvor jeg følte, at filmen ikke helt turde lide i den langsomme, intense stemning, den er bedst til. Som om den trak vejret dybt og tænkte: Okay, nu skal der altså ske noget. Og det er synd, for det rolige var det stærkeste.

Det er en mild kritik. Og den ændrer ikke ved det grundlæggende: at The Gorge rammer mere, end den misser.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg tænkte på den bagefter. Ikke de monstre, ikke actionscenerne – men de to mennesker og det, der voksede imellem dem på tværs af noget, der skulle have gjort forbindelsen umulig. Anya Taylor-Joy og Miles Teller bærer noget ægte ind i denne film, og det sætter sig. Ikke som et chok, men som en varm fornemmelse, man ikke rigtigt kan forklare.

Medvirkende i The Gorge Skuespiller Rolle Note Miles Teller Levi Føles ægte – jordnær og sårbar under overfladen Anya Taylor-Joy Drasa Intens og magnetisk – bærer filmen med sine øjne Sigourney Weaver – Tung og erfaren tilstedeværelse, fylder rummet Medvirkende i The Gorge ifølge tilgængelige kilder. Yderligere skuespillere i The Gorge fremgår af filmens fulde krediteringsliste på IMDB og Apple TV+.

Hvorfor The Gorge stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor vi er omgivet af folk – og alligevel føler mange sig alene. The Gorge handler i sin kerne om netop det: at der kan eksistere en enorm kløft mellem to mennesker, selvom de i princippet ser hinanden hver dag. Og at det kræver noget usædvanligt – noget næsten umuligt – at overskride den afstand og nå frem til et andet menneske.

Det er ikke bare en film om elitesoldater og monstre. Det er en film om mod. Ikke det mod, der kræves for at bekæmpe noget farligt – men det mod, der kræves for at åbne sig for et andet menneske, selvom man ikke ved, hvad der venter på den anden side.

I en verden, der føles mere fragmenteret og isoleret end nogensinde, rammer den fortælling noget rigtigt. Og Anya Taylor-Joy og Miles Teller giver den liv på en måde, der ikke føles som skuespil. Det føles ægte.

Afslutning

The Gorge er ikke den film, jeg troede, jeg ville anmelde med bløde ord og en varm fornemmelse i brystet. Men det er den film, den blev.

Jeg tror, det er fordi den i bunden handler om noget universelt: At vi alle har vores kløfter. De ting, der adskiller os fra andre. De afstande, vi ikke tror, vi kan krydse. Og de sjældne, kostbare øjeblikke, hvor et andet menneske rækker ud – og vi beslutter os for at række tilbage.

Den slags historier behøver ikke at være perfekte for at ramme. De behøver bare at føles sande.

Og det gør The Gorge.