Jeg husker tydeligt, da jeg første gang satte mig ned med Magic Mike. Jeg forventede underholdning. Måske lidt latter. Måske Channing Tatum med bar overkrop – og ja, det kom der også. Men det, jeg ikke forventede, var at sidde tilbage med en stille fornemmelse af noget ægte. Noget, der handlede om mere end dans og glitter og Las Vegas-lys.

Magic Mike fra 2012 er en film, der på overfladen ser ud som ét stort show. Men under det hele gemmer der sig en historie om drømme, der ikke rigtigt passer til det liv, man lever. Og det rammer mig. Hver gang.

Hvis du sidder og tænker på, om de medvirkende i Magic Mike kan bære en hel film – så er svaret ja. Men ikke kun fordi de ser godt ud. Fordi nogle af dem faktisk føler noget, man kan mærke.

Hvordan føltes Magic Mike?

Den her film overraskede mig. Instruktør Steven Soderbergh har lavet noget, der ikke prøver at være større end det er. Det er en film om en mand, der danser for penge, men drømmer om noget andet. Og det er så menneskelig en fortælling, at jeg glemte at holde distance.

Magic Mike føltes ikke som en storslået Hollywood-produktion. Den føltes mere som at kigge ind ad et vindue. Lidt rodet, lidt ærlig, og indimellem overraskende smuk. Channing Tatum som Mike er ikke bare en danser med gode moves – han er en mand, der er fanget et sted han ikke egentlig vil være. Det troede jeg på.

Der er noget ved den film, der ikke prøver at overbevise dig. Den lader tingene være lidt ujævne. Og det er præcis derfor, den virker.

Relationer og kemi

De medvirkende i Magic Mike fungerer godt sammen – men ikke alle på samme måde.

Channing Tatum og Alex Pettyfer som henholdsvis Mike og Adam har en kemi, der føles som den slags venskab, der både beskytter og ødelægger. Mike vil gerne redde Adam. Adam vil gerne bare leve. Det er en dynamik, jeg genkender fra virkeligheden, og det er sjældent.

Og så er der Matthew McConaughey som Dallas – klubbens karismatiske ejer. Han er ikke et godt menneske i filmen. Men han er et fascinerende et. McConaughey er så meget til stede i hver scene, at man ikke kan kigge væk. Han er charmerende og kold på én og samme tid, og det er en præstation, der faktisk bliver hos mig.

Matt Bomer og Joe Manganiello er også medvirkende i Magic Mike, og de løfter begge stemningen i gruppen. Bomer med en slags stille varme, Manganiello med en energi, der fylder rummet. Kemien i ensemblet – det store hold af dansere – fungerer. Det føles som rigtige mennesker, der kender hinanden.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik i filmen, hvor Mike sidder og taler om, hvad han egentlig vil med sit liv. Han vil lave møbler. Han vil bygge noget med sine hænder. Og i det øjeblik glemmer man helt stripperscenen fem minutter tidligere.

Det er de små øjeblikke, der gør Magic Mike til mere end en film om dansere. Det er et portræt af en mand, der ikke ved, hvordan han skal slippe fri fra det, han er god til – selvom det ikke er det, han vil.

Jeg mærkede den. Ikke voldsomt. Ikke på den måde, der får tårerne frem. Men på den stille måde, hvor man sidder og tænker: det kender jeg godt.

Optrædenerne på scenen er også et kapitel for sig. De er store og sjove og fulde af energi – og alligevel føles de aldrig som det vigtigste i filmen.

Det der ikke helt ramte

Jeg skal være ærlig: der er dele af filmen, der glider lidt forbi mig.

Den romantiske tråd i filmen – forholdet mellem Mike og Adams søster – føles ikke altid helt troværdig. Den er der, den er sød, men den har ikke den dybde, som resten af filmen har. Jeg følte ikke kemien rigtigt. Det er som om, den romantiske handling er sat ind for at give filmen et mål – men følelserne bag den er ikke helt på plads.

Og indimellem er plottet lidt tyndt. Handling og fremdrift er ikke filmens stærkeste side. Den lever mest i stemninger og karakterer – og det er fint, men hvis du går efter en stram fortælling, skal du måske justere forventningerne lidt.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg tænkte på Mike i et par dage efter. Ikke på dansen. Ikke på showet. Men på den der sætning om møblerne. Om at ville noget andet. Den film rammer ikke perfekt – men den rammer et sted, der er ægte. Og det er nok for mig.

Medvirkende i Magic Mike – Komplet cast Skuespiller Rolle Note Channing Tatum Mike Lane Føles ægte – bærer filmen med ro og troværdighed Alex Pettyfer Adam Fungerer godt, lidt overfladisk i dybden Matthew McConaughey Dallas Fascinerende og kold – rammer hvert eneste beat Matt Bomer Ken Stille og varm tilstedeværelse i ensemblet Joe Manganiello Big Dick Richie Energifyldt – løfter stemningen i gruppen Olivia Munn Joanna Tilstede, men efterlader ikke et stort aftryk Cody Horn Brooke Sympatisk, men kemien med Tatum mangler lidt dybde Kevin Nash Tarzan Solid del af ensemblet, ikke den store skærmdybde Gabriel Iglesias Tobias Bringer lethed og humor til gruppen

Hvorfor Magic Mike stadig føles relevant i dag

Der er noget ved Magic Mike, der ikke er gået af mode. Og det handler slet ikke om dans.

Det handler om at sidde fast i et liv, man ikke valgte – og ikke vide, hvordan man bryder ud. Det tema er ikke forældet. Det er faktisk mere aktuelt end nogensinde. Vi lever i en tid, hvor mange unge mennesker arbejder med noget, der betaler regningerne, men ikke giver mening. Mike er et billede på det.

Filmen fra 2012 og dens fortsættelse Magic Mike XXL fra 2015 taler begge til noget universelt: ønsket om at blive set – rigtigt set – for den man er, ikke for det man præsterer. Det er en pointe, der ikke forsvinder bare fordi der er gået år.

Og så er der selve det faktum, at Magic Mike stadig diskuteres. Stadig streames. Stadig anmeldes. Det siger noget. Skuespillerne i Magic Mike – og særligt Channing Tatum – er blevet symboler på noget, der rækkede ud over filmen selv.

De medvirkende i Magic Mike XXL bygger videre på det fundament og giver det en lettere, varmere tone. Begge film er relevante, bare på forskellig vis.

Afslutning

Magic Mike er ikke den film, jeg troede den var. Den er sjovere og mere overfladisk end man frygter, og dybere og mere ærlig end man forventer.

Jeg tager ikke alt med mig fra den. Men jeg tager Mike med mig. En mand med store drømme og et liv, der er lidt for stort til at forlade. Det føltes ægte. Og det er nok.