Der er film, man ser for spændingens skyld. Og så er der film, der stiller et spørgsmål, som sidder fast i en lang tid efter rulleteksterne er forsvundet. Gemini Man er en af dem – ikke fordi den er perfekt, men fordi den spørger noget, der faktisk gør ondt at svare på: Hvad ville du gøre, hvis din største fjende var dig selv? Ikke en metafor. Ikke en stemme i hovedet. Men dig – ung, naiv og fuld af alt det, du engang mistede.

Jeg satte mig til skærmen uden de store forventninger. Jeg stod op fra sofaen med noget, jeg ikke helt kunne sætte ord på.

Hvordan føltes Gemini Man?

Filmen føltes som en actionfilm, der prøver at være noget mere – og som indimellem lykkes med det. Will Smith spiller Henry Brogan, en erfaren og udbrændt eliteskytte, der forsøger at trække sig tilbage fra et liv fyldt med mord på ordre. Men verden vil ikke lade ham gå. Og det, der forfølger ham, er ikke bare fjender. Det er ham selv – i form af en ung klon ved navn Junior.

Den præmis er ikke lille. Den er faktisk enormt menneskelig, hvis man lader den synke ind.

Jeg følte mig ind i Henry på en måde, jeg ikke ventede. Han er træt. Han har set for meget. Han vil bare have lov til at leve et roligt liv – og den følelse, den er der mange, der kender. Ikke fra krig, men fra livet generelt. Den der træthed, når man har givet for meget i for lang tid.

Det er i de øjeblikke, filmen rammer mig.

Relationer og kemi

Will Smith og Mary Elizabeth Winstead, der spiller Danny – en agent, der i starten er sat til at overvåge Henry, men hurtigt bliver hans allierede – har en kemi, der føles varm og jordnær. De er ikke et romantisk par på den store hollywoodmåde. De er to mennesker, der finder noget trygt i hinanden midt i kaos. Det er faktisk det, jeg finder smukkest ved den relation. Den er ikke overdramatiseret. Den er bare… der.

Clive Owen spiller Clay Verris – manden bag klonprojektet og den egentlige antagonist. Han er kold og overbevist om, at det, han gør, er rigtigt. Det er den slags skurk, der er farligst – en der tror på sig selv. Han fungerer som modvægt til Henrys tvivl, og det skaber en interessant dynamik, selv om relationen ikke når helt de dybder, jeg havde håbet på.

Men det er mødet mellem Henry og Junior – den unge klon – der bærer filmens hjerte.

Will Smith spiller begge roller, og der er noget næsten sårbart ved at se ham ansigt til ansigt med en yngre version af sig selv. Junior ved ikke, hvem han er endnu. Henry ved det alt for godt. Og imellem de to versioner af den samme mand ligger filmens egentlige spørgsmål: Er vi formet af vores valg – eller er vi allerede det, vi er, fra starten?

Det er ikke et spørgsmål, filmen svarer på. Men det er et spørgsmål, den tør stille.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er en scene, hvor Henry og Junior taler – ikke slås, bare taler – og Henry forsøger at fortælle den unge mand, hvem han kan blive, hvis han vælger anderledes. Den scene er stille. Den er ikke stor eller dramatisk. Men jeg mærkede den.

Der er noget ved at se et menneske forsøge at redde sin yngre selv fra de fejl, han selv har begået. Det er en fantasi, mange bærer på. Hvad ville jeg sige til mig selv for tyve år siden? Hvad ville jeg advare mig selv imod?

Filmen spiller på det, uden at gøre det for stort. Og det er i de øjeblikke, jeg glemmer actionscenerne og bare er til stede i historien.

Benedict Wong spiller Baron – Henrys gamle ven og makker – og hans tilstedeværelse bringer en lethed og varme ind i filmen, som den har brug for. Han er den slags ven, man ønsker sig. Loyal, sjov og oprigtig. Jeg smilede hver gang han var på skærmen.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lyve: Der er steder, hvor filmen falder lidt ned i sig selv.

Actionscenerne er mange og lange, og indimellem mistede jeg tråden til det følelsesmæssige, fordi der var for meget spektakel. Ikke fordi action er forkert – men fordi filmens stærkeste øjeblikke er de stille. Og de drukner lidt i støjen.

Jeg savnede også at komme tættere på Junior som selvstændig person. Han er interessant. Han er ikke bare en kopi – han er et ungt menneske, der tror på noget, der viser sig at være løgn. Den rejse fortjente mere plads.

Og Clay Verris som skurk – han er overbevisende, men ikke uforglemmelig. Jeg ville gerne have forstået ham bedre. Hvad driver en mand til det, han gør? Filmen snuser til svaret, men trækker sig, inden det bliver rigtigt ubehageligt.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Gemini Man er ikke en film, der knuste mig. Men den er heller ikke en, jeg glemte, da jeg lukkede skærmen. Spørgsmålet om, hvem vi er, og om vi kan undslippe os selv – det sidder stadig lidt i mig. Will Smiths møde med sin yngre selv føles oprigtigt, og i de rolige scener mærkede jeg noget ægte. Det er nok til, at den blev hos mig.

Medvirkende i Gemini Man Skuespiller Rolle Note Will Smith Henry Brogan / Junior Dobbeltrolle der fungerer – føles ægte i begge versioner Mary Elizabeth Winstead Danny Zakarweski Varm og troværdig – kemi der ikke er tvunget Clive Owen Clay Verris Kold og overbevisende, men mangler lidt dybde Benedict Wong Baron Filmens hjerte – varm, sjov og oprigtig De medvirkende i Gemini Man er bekræftet via IMDb, Wikipedia og øvrige kilder.

Hvorfor Gemini Man stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor spørgsmålet om identitet er større end nogensinde. Hvem er vi? Er vi summen af vores erfaringer – eller er der noget i os, der er der fra starten, uanset hvad vi oplever?

Gemini Man leger med den tanke på en konkret og nærmest brutal måde. Kloning er ikke længere ren science fiction i den kulturelle samtale. Kunstig intelligens, genetik, det at “skabe” mennesker – det er temaer, verden taler om. Og filmen spørger stille: Hvis du kunne lave en ny version af dig selv, fri for smerte og fejl – ville det så stadig være dig?

Det er et spørgsmål uden et nemt svar. Og det er præcis dér, filmen er bedst.

Der er også noget tidløst ved temaet om at ville trække sig tilbage – at ville have lov til at leve – og alligevel blive trukket tilbage til det liv, man forsøger at forlade. Det er ikke bare en soldats kamp. Det er noget mange mennesker kender. Fra arbejde. Fra relationer. Fra sig selv.

Det føltes ægte.

Afslutning

Jeg tænkte på Gemini Man dagen efter. Ikke på actionscenerne. Ikke på de store set pieces. Men på den scene, hvor en gammel mand prøver at give en ung mand noget, han selv aldrig fik. En chance for at vælge anderledes.

Det er ikke en perfekt film. Men den har et hjerte – og det hjerte slår i de rigtige øjeblikke.

Jeg er glad for, at jeg så den.

FAQ om Gemini Man Hvem er de medvirkende i Gemini Man? De primære medvirkende i Gemini Man er Will Smith i dobbeltrollerne som Henry Brogan og Junior, Mary Elizabeth Winstead som Danny, Clive Owen som Clay Verris og Benedict Wong som Baron. Hvilke skuespillere medvirker i Gemini Man? Will Smith er den centrale skuespiller i Gemini Man og spiller faktisk to roller – den erfarne agent Henry og hans unge klon Junior. De øvrige skuespillere i Gemini Man inkluderer Mary Elizabeth Winstead, Clive Owen og Benedict Wong. Hvad handler Gemini Man om? Gemini Man handler om en udbrændt eliteskytte, der forsøger at stoppe med sit arbejde, men pludselig bliver jaget af en ung klon af sig selv. Filmen udforsker spørgsmål om identitet, valg og om man kan undslippe sin egen fortid. Er Gemini Man værd at se? Hvis du er til film, der har noget på hjerte bag actionoverfladen, og hvis du kan lide Will Smith, så ja. Den er ikke perfekt, men den stiller spørgsmål, der sidder ved dig bagefter. Hvor kan man se Gemini Man? Gemini Man kan ses på bl.a. Netflix, Viaplay og Apple TV i Danmark. Den fås også på fysiske medier som 4K Ultra HD og Blu-ray. Er Gemini Man en ren actionfilm? Ikke kun. Den har masser af action, men filmens stærkeste øjeblikke er de rolige og følelsesmæssige scener – særligt mødet mellem Henry og Junior. Det er mere end bare action, hvis man giver den chancen.

Skrevet af Sofie Hjerte – følelsesdrevet filmskribent. “Jeg mærkede den.”