Der er film, man ser fordi man har lyst til at blive underholdt. Og så er der film, man ser fordi man har brug for at blive mindet om, at kærlighed ikke er et eventyr – det er et valg man træffer igen og igen, selv når det er besværligt. Elsker Dig For Tiden fra 2022 er den slags film. Den danske romantiske komedie landede i biograferne i december 2022 og har siden fundet vej til både Netflix og andre streamingplatforme, og jeg forstår godt hvorfor den har bidt sig fast. Den er ikke perfekt. Men den er ærlig. Og det er sommetider nok.

Hvordan føltes Elsker Dig For Tiden?

Jeg satte mig ned med en kop te og de bedste intentioner om at slappe af med en hyggelig dansk romantisk komedie. Og det fik jeg. Men jeg fik lidt mere end det.

Filmen følger parret Jesper og Julie, der er gift og elsker hinanden – men som er havnet i den der stille, snigende hverdagstræthed, som alle parforhold kender til, men ingen rigtig taler om. De møder et nyt par, der stadig er i den tidlige, intense forelskelse, og pludselig begynder de begge at stille spørgsmålstegn ved det, de har bygget op sammen.

Det er ikke et nyt tema. Men det føles nyt, fordi filmen ikke prøver at pynte på det. Den sidder med ubehaget lidt for længe til, at man bare kan smile det væk. Jeg mærkede den.

Relationer og kemi

Det er her filmen virkelig finder sin styrke. Mikael Birkkjær spiller Jesper, og han gør det med en slags tilbageholdt varme, der gør ham utroligt menneskelig. Han er ikke en mand i krise på en dramatisk måde – han er en mand, der er begyndt at glemme, hvad han egentlig vil. Det kender jeg. Det kender de fleste.

Overfor ham står Dar Salim, der spiller det nye pars mandlige halvdel – og han bringer en energi ind i filmen, der er både forlokkende og lidt farlig. Det er præcis den slags kemi, der gør en fortælling som denne interessant, fordi man ikke ved, hvem man skal holde med.

De medvirkende i Elsker Dig For Tiden formår tilsammen at skabe en dynamik, der føles ægte. Ikke perfekt castede i den forstand, at alle er glamourøse og fejlfrie – men castede fordi de passer til hinanden på en måde, der ligner virkeligheden. Det føltes ægte.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er et øjeblik i filmen – og jeg vil ikke sige for meget – hvor Jesper og Julie bare sidder. Ikke taler. Bare er der. Og i det øjeblik mærkede jeg hele vægten af det, de ikke siger til hinanden. Det er den slags scene, der ikke skriger efter opmærksomhed, men som bliver siddende.

Soundvenue beskrev det som en “headbanger” krig mod for-evigt-konceptet, og det er faktisk en god beskrivelse. Filmen er morsom – det er en komedie i sin grundstruktur – men humoren er den slags, der kommer fra genkendelse snarere end fra sketches. Man griner fordi man kender sig selv i det.

De skuespillere i Elsker Dig For Tiden, der bærer de mindre roller, gør det med en naturlighed, der løfter helheden. Ingen overdriver. Ingen er til for at fylde ud. Det sætter jeg pris på.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil ikke lade som om alt er perfekt. Der er steder i filmen, hvor jeg følte, at fortællingen trak lidt for meget på de kendte strenge fra romantisk komedie-genren. Nogle scener kunne have siddet med det svære lidt længere, inden de løste det op med humor.

Og der er øjeblikke, hvor jeg savnede lidt mere dybde i de kvindelige karakterers indre liv. Filmen er god til at vise hvad karaktererne gør – men sommetider ville jeg gerne have vidst lidt mere om, hvad de egentlig føler bag ved det.

Det er ikke noget, der ødelægger oplevelsen. Men det er det, der holder filmen fra at være stor i stedet for bare rigtig god.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Jeg tænkte på Jesper og Julie flere gange de efterfølgende dage. Ikke fordi de er dramatiske figurer, men fordi de ligner nogen jeg kender. Filmen spørger noget, de fleste parforhold aldrig rigtig stiller op til lyset – og det alene gør den værd at se. Den er ikke perfekt, men den er menneskelig. Og det rammer mig hver gang.

Medvirkende i Elsker Dig For Tiden Her er et overblik over de medvirkende i Elsker Dig For Tiden, baseret på oplysninger fra kilderne: Skuespiller Rolle Note Mikael Birkkjær Jesper Føles ægte – tilbageholdt og varm Dar Salim – Bringer elektrisk energi til filmen Rasmus Hammerich – Naturlig tilstedeværelse, ingen overdrivelse Lene Maria Christensen – Genkendelig og menneskelig Mille Dinesen – Morsom og velfunderet Laura Sommer – Frisk og levende Bemærk: Rollenavne er angivet der, hvor de fremgår af kilderne. Elsker Dig For Tiden skuespillere er samlet set en stærk ensemble-besætning af fremtrædende danske skuespillere.

Hvorfor Elsker Dig For Tiden stadig føles relevant i dag

Vi lever i en tid, hvor sociale medier viser os alle andres kærlighedshistorier i det smukkeste lys. Alle er forelskede, alle er lykkelige, alle er på eventyr. Og midt i det hele sidder man med sin partner på sofaen og spørger sig selv: Hvad er det vi har nu, i forhold til det vi havde?

Det er præcis det spørgsmål, Elsker Dig For Tiden tager op. Og den gør det uden at pege fingre. Den dømmer ikke. Den stiller spørgsmålet og lader os sidde med det selv.

Filmen er en dansk produktion fra 2022, instrueret med blik for de menneskelige detaljer, og den ramte et publikum, der var klar til at se sig selv i et parforhold uden filter. Det er sjældent. Det er vigtigt. Og det er grunden til, at filmen med de medvirkende i Elsker Dig For Tiden – fra Mikael Birkkjær til Rasmus Hammerich og resten af den stærke rollebesætning – stadig taler til folk den dag i dag.

Den romantiske komedie som genre har en tendens til at love os, at kærlighed løser sig selv. Elsker Dig For Tiden er modig nok til at sige: måske, men ikke uden at I arbejder for det.

Afslutning

Jeg satte mig ned og ville se en hyggelig film. Jeg rejste mig igen med noget at tænke over. Det er ikke altid det, man ønsker sig fra en romantisk komedie – men det er altid det, man husker.

Elsker Dig For Tiden er en film, der forstår, at de sværeste samtaler i et parforhold er dem, der aldrig bliver taget. Den viser det med humor, med varme og med en cast af danske skuespillere, der alle leverer noget, der føles ægte frem for performet.

Jeg sad stille lidt for længe bagefter.