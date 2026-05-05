Jeg husker første gang, jeg hørte om Dollars. Ikke 2017-versionen – men den originale. Min mor fortalte om det med en særlig glød i øjnene, den slags glød der kun kommer, når noget har sat sig fast i dig på en måde, du aldrig helt slipper. Så da jeg satte mig ned med rebooten fra 2017, bar jeg hendes begejstring med mig – og min egen nysgerrighed. Hvad sker der, når man forsøger at genoplive noget, der engang betød så meget?

Det her er min ærlige oplevelse. Ikke en teknisk gennemgang. Bare en fortælling om, hvad jeg følte – og hvad der eventuelt blev hos mig.

Hvordan føltes Dollars (Tv-Serie Fra 2017)?

Den nye Dollars – eller Dynasty som den hedder i original titel – er et reboot af den ikoniske amerikanske tv-serie fra 1980’erne. Og allerede der ligger der en forventning, der er svær at leve op til. Den originale serie med Joan Collins, Linda Evans og John Forsythe i spidsen var ikke bare en tv-serie – den var en kulturbegivenhed. En hel æra af skulderpuder, hemmeligheder og dramatiske blikke over middagsbordet.

2017-versionen forsøger noget af det samme, men med et friskere og mere moderne udtryk. Og der er øjeblikke, hvor det faktisk fungerer. Serien er sat i Denver og handler stadig om oliedynastiet Carrington – om penge, magt, familie og de sår, som rigdom aldrig helt kan helbrede. Jeg mærkede den indimellem. Ikke konstant – men nok til at blive.

Det er ikke den dybeste følelsesmæssige oplevelse, jeg har haft foran en skærm. Men der er noget i det her univers, der trækker. Måske fordi det handler om noget meget menneskeligt gemt bag al den luksus: behovet for at blive set, for at høre til, for at elske og blive elsket – selv når alt omkring dig handler om penge og position.

Læs også artiklen medvirkende i 13 Reasons Why

Relationer og kemi

Her er serien på sit stærkeste – og på sit svageste.

Elizabeth Gillies som Fallon Carrington er seriens ubestridte hjerte. Hun er skarp, sarkastisk og sårbar på samme tid, og hun giver karakteren en kant, der gør det umuligt ikke at følge med. Fallon er ikke en let karakter at holde af – men det er præcis det, der gør hende interessant. Jeg troede på hende.

Grant Show som Blake Carrington bærer faderens tyngde med et roligt nærvær. Der er øjeblikke, hvor jeg virkelig følte, at her er en mand, der har opnået alt – og alligevel mangler noget. Det er i de øjeblikke, serien rammer noget sandt.

Nathalie Kelley som Cristal – den nye kvinde i Blake Carringtons liv – skaber en spænding, der driver de tidlige episoder. Relationerne i serien er sjældent enkle, og det er godt. Kemi er ikke noget, man kan skrive sig til, men der er episoder, hvor man mærker det gnistre.

Ensemblet fungerer bedst, når det spiller med kontraster – gammelt mod nyt, kærlighed mod ambition, loyalitet mod forræderi. Det er i de spændingsfelter, Dollars finder sin stemme.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er scener i denne serie, som jeg stadig tænker på.

En samtale ved middagsbordet, hvor ingen siger det de mener – men man kan se det i øjnene. Et blik der varer lidt for længe. Et svar der aldrig kommer. Det er i de stille øjeblikke, serien er bedst. Når den tror på sine karakterer nok til at lade dem bare være – uden store monologer eller dramatiske afsløringer.

Der er også noget ved selve stemningen i serien. Det her er ikke et realistisk portræt af verden. Det er et glamourøst eventyr, og det ved serien godt. Den leger med det, den ironiserer over det – og sommetider omfavner den det helt uden forbehold. Og det er okay. Ikke alt behøver at være råt og jordbundet for at ramme noget.

Jeg mærkede den i de øjeblikke.

Læs også artiklen medvirkende i Madame (2017)

Det der ikke helt ramte

Jeg vil være ærlig.

Der er episoder, hvor jeg følte mig lidt uden for. Hvor det hele blev lidt for travlt, lidt for meget plot og lidt for lidt sjæl. Når serien jager sin egen drama frem for at lade den opstå naturligt, mister den mig. Og det sker desværre ikke sjældent.

Den originale Dollars – med Joan Collins’ Alexis Carrington som en af tv-historiens mest mindeværdige figurer – satte barren meget højt. Ikke fordi den var realistisk, men fordi den turde være fuld ud. 2017-rebooten er indimellem lidt for tilbageholdende, lidt for bange for at gå helt ud. Og det er synd. For potentialet er der.

Jeg savnede også et par gange den varme, der kan opstå, når man virkelig holder af karaktererne. Der er afstande her, som aldrig helt lukker sig.

Sofie Hjertes vurdering 🫀 Blev hos mig Dollars (Tv-Serie Fra 2017) er ikke den serie, der vælter mig følelsesmæssigt omkuld. Men den er heller ikke den, jeg glemmer med det samme. Der er noget i Fallon Carringtons skarphed og Blake Carringtons stille tyngde, som sidder fast. Serien rammer ikke altid – men når den gør, mærker man det. Og det er nok til, at den blev hos mig.

Medvirkende i Dollars (Tv-Serie Fra 2017) Her er et overblik over de vigtigste skuespillere i Dollars (Tv-Serie Fra 2017) og deres roller: Skuespiller Rolle Note Elizabeth Gillies Fallon Carrington Føles ægte – seriens stærkeste kort Grant Show Blake Carrington Rolig tyngde, rammer de stille øjeblikke Nathalie Kelley Cristal Skaber gnister – fungerer godt mod resten Bemærk: Tabellen inkluderer kun medvirkende i Dollars (Tv-Serie Fra 2017), som fremgår af de tilgængelige kilder.

Læs også artiklen medvirkende i The Ranch

Hvorfor Dollars (Tv-Serie Fra 2017) stadig føles relevant i dag

Man kunne tro, at en serie om multimillionærers drama i Denver ikke har meget at sige os i dag. Men det er faktisk omvendt.

Dollars (Tv-Serie Fra 2017) handler under al glimmer og intriger om noget meget velkendt: Hvad gør penge ved mennesker? Hvad gør magt ved familier? Og kan man nogensinde elske hinanden rigtigt, når der hele tiden er noget på spil?

Det er spørgsmål, der ikke har en udløbsdato. I en tid, hvor ulighed, ambition og familiedynamikker fylder mere end nogensinde i den offentlige samtale, rammer seriens temaer overraskende tæt på. Det er ikke et realistisk billede – men det er et forstørrelsesglas på noget, vi alle kender.

Oliedynastiets verden er ekstrem. Men følelserne i den er ikke.

Afslutning

Jeg gik ind i Dollars (Tv-Serie Fra 2017) med min mors begejstring i bagagen og min egen skepsis som modvægt. Og jeg kom ud med noget midt imellem. Ikke den store oplevelse – men heller ikke ingenting.

Der er et hjerte i denne serie, selv når den glemmer at vise det. Og der er skuespillere – især Elizabeth Gillies – som gør mig nysgerrig på, hvad der sker næste gang. Det tæller. Det tæller faktisk ret meget.

Den blev hos mig. Ikke med et brag – men stille. Som en melodi man ikke helt kan huske, men heller ikke kan lade være med at nynne.