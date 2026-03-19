Jeg har altid holdt af Bridget. Ikke fordi hun er perfekt – tværtimod. Men fordi hun er så umiskendeligt menneskelig. Og da jeg satte mig ned med Bridget Jones: Mad About The Boy – på dansk Vild med ham – vidste jeg, at denne gang ville det blive anderledes. Ikke en film om at finde kærligheden for første gang. Men om noget langt sværere: at finde den igen, efter at den er blevet taget fra dig.

Det er en film om sorg, om at starte forfra som voksen, og om at turde mærke noget igen. Og det alene gør den værd at opleve.

Hvordan føltes Bridget Jones: Mad About The Boy?

Den ramte mig anderledes, end jeg havde forventet. Jeg troede, jeg ville le mig igennem den – og jeg lo da også. Men jeg sad også med en klump i halsen på de mærkeligste tidspunkter.

Renée Zellweger er tilbage som Bridget Jones, og hun bærer filmen med en ægthed, der er svær at se bort fra. Bridget er nu enke. Mark Darcy er væk. Og hun er alene med to børn og en verden, der forventer, at hun er kommet videre. Det er ikke en let præmis, og filmen forsøger heller ikke at gøre den let.

Der er komedie her – selvfølgelig er der det – men bag latteren er der noget sårbart og roligt, som filmen ikke løber fra. Instruktør Michael Morris lader øjeblikke få lov til at trække vejret. Og det er præcis dér, filmen rammer mig.

Jeg mærkede den.

Relationer og kemi

De medvirkende i Bridget Jones: Mad About The Boy er nøje valgt, og kemien er filmens stærkeste kort.

Leo Woodall spiller den unge lærer Roxster – og han er en åbenbaring. Han er varm, sjov og charmerende på en måde, der ikke føles konstrueret. Hans dynamik med Zellweger er overraskende troværdig. Der er en legesyg energi mellem dem, men også en underliggende melankoli, som giver forholdet dybde. Man forstår, hvorfor Bridget falder for ham. Og man forstår også, hvorfor det er kompliceret.

Chiwetel Ejiofor spiller Mr. Wallaker – Bridgets barns skolelærer og en mand med sin egen tyngde og historie. Hans tilstedeværelse i filmen er anderledes og mere afdæmpet, men det føles rigtigt. Der er noget ærligt over hans karakter, som jeg satte pris på.

Og så er der Hugh Grant, der vender tilbage som den evige Daniel Cleaver. Han er ældre, lidt mere slidt – og mere menneskelig end nogensinde. Scener med ham og Bridget rummer en gammel kemi, der aldrig helt er forsvundet. Det føles ægte.

Emma Thompson er med som en karakter, der tilfører filmen varme og humor. Hendes tilstedeværelse er aldrig stor – men altid præcis.

Og selvom Colin Firth ikke er til stede fysisk som Mark Darcy, er han det følelsesmæssigt. Hans fravær er filmens egentlige hjerte.

De øjeblikke der blev hos mig

Det er ikke de store dramatiske scener, jeg husker bedst. Det er de små.

Bridget, der sidder alene om aftenen og stadig ikke helt ved, hvad hun skal stille op med sig selv. Et smil, der starter som noget glad og ender i noget der ligner sorg. En samtale med et barn, der stiller et spørgsmål, hun ikke har et svar på.

Disse øjeblikke – de er ikke plotdrevne. De er bare sande. Og de er grunden til, at filmen ikke forlod mig, da jeg lukkede den.

Det er også i de øjeblikke, Renée Zellweger minder én om, hvorfor hun er den eneste, der kan spille Bridget Jones. Ikke fordi hun ligner rollen. Men fordi hun er den.

Det der ikke helt ramte

Jeg vil gerne være ærlig, fordi det er det, jeg skylder dig som læser.

Filmen forsøger nogle gange at balancere for meget på én gang. Den vil være sorg og komedie og romantisk film og coming-of-age for en kvinde i fyrrerne – og indimellem trækker de forskellige elementer lidt i hver sin retning. Der er scener, der føles som om de hører til i en anden, lettere film. Og der er øjeblikke, hvor jeg ønskede, at den turde blive lidt længere i det tunge.

Filmen er heller ikke altid klar på, hvad den vil sige om Bridgets sorg. Til tider flyver den lidt for hurtigt hen over det, der er mest smertefuldt – og det efterlader mig med et lille tomrum, der ikke helt bliver fyldt ud.

Men det er blid kritik. For det meste rammer den, og det tæller.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Ikke fordi alt var perfekt – der er øjeblikke, der glipper – men fordi Bridget Jones: Mad About The Boy handlede om noget, jeg genkender. Sorgen over det man har mistet. Modet til at begynde igen. Den film satte sig i mig på en måde, jeg ikke helt havde forberedt mig på. Og Renée Zellweger bar den hele vejen hjem.

Medvirkende i Bridget Jones: Mad About The Boy Her er et overblik over skuespillerne i Bridget Jones: Mad About The Boy og de roller, de spiller: Skuespiller Rolle Note Renée Zellweger Bridget Jones Bærer filmen med hudløs ægthed – uerstattelig Leo Woodall Roxster Varm og overraskende troværdig kemi med Zellweger Chiwetel Ejiofor Mr. Wallaker Afdæmpet og ærlig – føles ægte Hugh Grant Daniel Cleaver Ældre og mere menneskelig – stadig magnetisk Emma Thompson Støttende rolle Præcis og varm i hver scene Colin Firth Mark Darcy Nærværende i sit fravær – filmens følelsesmæssige centrum Isla Fisher Miranda Frisk energi, sjov dynamik Phoebe Waller-Bridge Medskribent Tilfører skarp, moderne stemme til manuskriptet

Hvorfor Bridget Jones: Mad About The Boy stadig føles relevant i dag

Bridget Jones startede som et symbol på 90’ernes single-kvinde. Men i 2025 er hun noget andet. Hun er en kvinde i sine fyrrere, der har elsket og mistet – og nu skal finde ud af, hvem hun er på den anden side af sorgen.

Det er en fortælling, der rammer langt bredere end romantiske komedier normalt gør. For det handler ikke om at finde en mand. Det handler om at finde sig selv igen.

I en tid, hvor vi taler meget om kvinder, der ikke passer ind i kasser – om at være mor og sørgende og stadig ønske sig kærlighed og sjov og kaos – føles Bridget Jones: Vild med ham som en film, der siger: det er okay. Du behøver ikke være ét ting. Du behøver ikke have styr på det.

Og det er en besked, jeg tror mange har brug for at høre lige nu.

Rollebesætningen i filmen afspejler også en bredere og mere nuanceret verden end de tidligere film. Chiwetel Ejiofor som en af de centrale mandlige karakterer er en frisk og varm tilføjelse, der giver filmen en ny dimension uden at forsøge at erstatte det, vi kendte.

Sequels har det svært. De bærer forventninger. Men denne Bridget Jones-film gør noget klogt: den løber ikke fra sin egen historie. Den tager den med sig.

Afslutning

Jeg tror, at Bridget Jones: Mad About The Boy vil betyde noget forskelligt for alle, der ser den. For nogen vil det være latteren. For andre vil det være genkendelsen i sorgen. For mig var det begge dele – og noget midt imellem, som jeg ikke helt har ord for endnu.

Den er ikke en perfekt film. Men den er en oprigtig film. Og det er sommetider mere værd.

Renée Zellweger, Leo Woodall, Chiwetel Ejiofor, Hugh Grant og Emma Thompson – de medvirkende i Bridget Jones: Mad About The Boy giver filmen et hjerte, der banker helt til slutningen.

Jeg er glad for, at Bridget er tilbage. Og jeg er glad for, at hun ikke er den samme.

Den blev hos mig.

FAQ – Ofte stillede spørgsmål Hvem er de vigtigste medvirkende i Bridget Jones: Mad About The Boy? De centrale skuespillere i Bridget Jones: Mad About The Boy er Renée Zellweger som Bridget Jones, Leo Woodall som Roxster, Chiwetel Ejiofor som Mr. Wallaker, Hugh Grant som Daniel Cleaver og Emma Thompson i en støttende rolle. Er Colin Firth med i filmen? Colin Firth optræder ikke fysisk i filmen som Mark Darcy, da karakteren er afgået ved døden inden filmens start. Men hans tilstedeværelse og fravær er en central del af filmens følelsesmæssige univers. Hvad handler Bridget Jones: Mad About The Boy om? Filmen følger Bridget Jones, som nu er enke og forsøger at navigere livet som alenemor, mens hun langsomt åbner sig for kærligheden igen – primært i mødet med den unge Roxster og den eftertænksomme Mr. Wallaker. Er filmen værd at se? Ja – især hvis du er klar på en film, der både får dig til at le og til at sidde lidt stille bagefter. Den er ikke kun en romantisk komedie; den er en film om tab og mod og at starte forfra. Hvornår havde Bridget Jones: Mad About The Boy premiere? Filmen havde premiere i 2025 og er distribueret af Universal Pictures. Hvor kan man se Bridget Jones: Vild med ham? Filmen kan ses i biografen og er også tilgængelig på streaming via bl.a. Apple TV+. Tjek lokale udbydere for aktuel tilgængelighed i Danmark.

Skrevet af Sofie Hjerte – den følelsesdrevne romantiker

Alle medvirkende og rolleoplysninger er baseret på tilgængelige kilder og verificeret information.