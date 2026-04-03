Der er film, man ser. Og så er der film, man mærker. Another Earth er den slags film, der lander stille – uden store fanfarer, uden eksplosioner, uden en eneste scene der forsøger at imponere dig. Den sætter sig bare ned ved siden af dig og holder dig i hånden, mens noget tungt langsomt sænker sig over rummet.

Jeg gik ind i den uden store forventninger. Jeg kom ud og sad stille lidt for længe bagefter.

Det her er en film for alle os, der kender til skyld. Til tabte øjeblikke. Til det der ikke kan gøres om. Og midt i alt det menneskelige kaos – hænger der en anden Jord i himlen. Som et spørgsmål ingen kan svare på.

Hvordan føltes Another Earth?

Første gang jeg så den blå prik i himlen på lærredet, trak jeg vejret lidt anderledes. Ikke fordi det var dramatisk. Men fordi det føltes som en metafor, man ikke behøver forklare.

Another Earth fra 2011 er instrueret af Mike Cahill og er et af de roligste, mest sårbare sci-fi drama jeg nogensinde har oplevet. Det er ikke en film om rummet. Det er en film om mennesker, der ikke kan finde vej tilbage til sig selv.

Den ramte mig. Hårdt og stille på samme tid.

Filmen følger den unge Rhoda Williams, der på en skæbnesvanger aften er involveret i en ulykke, der ødelægger et helt liv – både hendes og en fremmed mands. Skyldsfølelsen trækker hende ned i årevis. Og alt imens opdager verden, at der findes en anden Jord i universet – en perfekt kopi af vores egen.

Spørgsmålet hænger i luften hele filmen: Hvem er du – på den anden side?

Relationer og kemi

Det er Brit Marling, der bærer Rhoda Williams på skuldrene, og hun gør det med en ro, der er næsten smertefuld at se på. Hendes blik siger mere end ordene. Der er øjeblikke, hvor hun bare er i scenen – ingen store gestus, ingen dramatiske udbrud – og alligevel føler jeg alt.

William Mapother spiller John Burroughs, manden hvis liv Rhoda knuste. Han er lukket inde i sig selv, brudt og ufærdig. Og den kemi mellem de to – den forsigtige, sårbare nærmelse – er noget af det mest ægte, jeg har set i lang tid.

Det er ikke romantik i klassisk forstand. Det er to mennesker, der finder hinanden i mørket. Det er skyld og tilgivelse og noget, man ikke har ord for.

Det føltes ægte. Dybt og ubehageligt ægte.

Jordan Baker spiller Rhoda Williams’ mor med en tilstedeværelse, der understøtter familiedynamikken diskret men troværdigt. Og Kumar Pallana har en lille rolle som en janitor, der leverer en af filmens mest uventede og rørende øjeblikke.

Flint Munson er også blandt de medvirkende i Another Earth, og selv i kortere scener mærkes det, at dette er en rollebesætning, der tror på det de laver. Skuespillerne i Another Earth gør noget sjældent: de lader stilheden arbejde.

De øjeblikke der blev hos mig

Der er en scene – og jeg vil ikke afsløre for meget – hvor Kumar Pallanas karakter fortæller en lille historie om lyd og stilhed. Det er ét af de øjeblikke, der stopper tid. Jeg mærkede den.

Og der er den måde, Brit Marling bevæger sig igennem sine scener. Som om Rhoda bærer på noget usynligt, der er for tungt til at sætte fra sig.

Den anden Jord i himlen – den store, blå prik – vender tilbage som et visuelt anker. Ikke overdramatisk. Bare… der. Som et spejl.

Og den afslutning. Åh, den afslutning.

Jeg sad stille lidt for længe bagefter.

Det der ikke helt ramte

Jeg skal være ærlig: der er steder i filmen, hvor tempoet føles lidt for langsomt – selv for mig, der elsker slow burn. Nogle øjeblikke trækker ud på en måde, der fik min opmærksomhed til at vandre kortvarigt.

Og sci-fi-elementet – den anden Jord, konceptet om et parallelt menneskeheden – forbliver bevidst underudviklet. Det er et valg, men det efterlod mig sommetider med en følelse af, at filmen lover mere, end den indfrier på det plan.

Men det er en mild kritik. For det, filmen virkelig handler om, leverer den fuldt ud.

Sofie Hjertes vurdering 💔 Ramte mig hårdt Jeg sad stille lidt for længe bagefter. Another Earth er ikke en perfekt film – men den er en ægte film. Brit Marling og William Mapother skaber noget så sjældent: to sårbare mennesker, der mødes i bruddet. Skyld og nåde i samme øjeblik. Det føltes ægte. Og det er blevet hos mig siden.

Medvirkende i Another Earth Skuespiller Rolle Note Brit Marling Rhoda Williams Føles ægte – bærer hele filmen på sin tavshed William Mapother John Burroughs Rammer dybt – brudt og troværdig Jordan Baker Rhoda Williams’ mor Understøttende og varm nærvær Kumar Pallana Janitor Lille rolle, stort hjerte – en af filmens fineste øjeblikke Flint Munson Medvirkende Trofast støtte til historiens univers Medvirkende i Another Earth er nøje udvalgt – og det mærkes. Rollebesætningen er lille, men præcis.

Hvorfor Another Earth stadig føles relevant i dag

Another Earth fra 2011 udkom på et tidspunkt, hvor vi begyndte at stille større spørgsmål om eksistens, valg og konsekvens. Men temaerne er tidløse.

Vi lever alle med beslutninger, vi ikke kan omgøre. Med mennesker, vi har såret. Med spørgsmålet: hvad hvis?

Den anden Jord i himlen er ikke rigtig science fiction. Det er et filosofisk spejl. En invitation til at spørge: Hvem ville du være, hvis du kunne starte forfra? Ville du gøre det bedre?

I en tid, hvor vi konstant får at vide, at vi kan optimere og forbedre og genstarte – kommer Another Earth og siger: måske er det netop vores fejl, der gør os til dem, vi er.

Det er et drama og et sci-fi drama på én gang – men mest af alt er det en undersøgelse af, hvad det vil sige at leve med sig selv.

Mike Cahill, der også har skrevet manuskriptet i samarbejde med Brit Marling, har skabt noget, der præmierede på Sundance Film Festival og siden blev distribueret af Fox Searchlight Pictures. Det er ikke tilfældigt, at den fandt sit publikum der. Sundance Film Festival er stedet for de film, der tør noget.

Afslutning

Jeg tænker stadig på Rhoda Williams. På den blå prik i himlen. På det umulige valg ved slutningen.

Skuespillerne i Another Earth gav mig noget, jeg ikke forventede: tilladelse til at sidde med en følelse og ikke løse den. Ikke pakke den pænt ind. Bare lade den være.

Det er sjældent. Det er værdifuldt.

Another Earth er ikke for alle. Men for dem, der kender til tyngden af fortiden – for dem, der nogensinde har ønsket sig en ny chance – er den næsten uundgåelig.

Jeg mærkede den.