Mangler du underholdning til firmafesten? Prøv et sjovt ballonshow

Står din arbejdsplads overfor en firmafest? I så fald får I brug for underholdning til firmafesten. Underholdningen kan bestå af alt muligt. Det kan blandt andet være sang, skuespil eller comedy, men det kan også være et underholdende ballonshow.

Nu tænker du måske, at ballonshows er for børn, men sådan behøver det faktisk ikke være. Læs med videre, og bliv klogere på, hvorfor du bør inkludere et ballonshow som underholdning til firmafesten.

En unik ballonworkshop for voksne

Ofte bliver balloner forbundet med børn. Du har sikkert også selv en masse gode minder fra din barndom, der inkluderer balloner lige fra ballondyr til en ballon, som du fik i hånden på vej hjem fra en restaurant. Derfor er det måske også nærliggende at tænke, at balloner skal forblive i barndommen. Men sådan behøver det nu ikke at være.

Du har nemlig mulighed for at få en ballonworkshop ud som underholdning til firmafesten. Her vil professionelle entertainere skabe en festlig atmosfære, hvor hele firmaet skal lave ballondyr.

Workshoppen bliver afviklet på en sjov og underholdende måde, hvor der virkelig er tid til at vende tilbage til barndommen og de simple glæder. Læs mere her, hvordan en ballonworkshop forløber, og hvad du kan forvente.

Konkurrence på en sjov måde

Under ballonworkshoppen har I mulighed for at afholde en konkurrence. Det gør ofte tingene lidt sjovere, når der er konkurrence kollegaerne imellem. Som en del af underholdningen til firmafesten kan I derfor finde firmaets ukronede ballonkonge eller ballondronning, der har vist sit værd under workshoppen.

Hvis du gerne vil give konkurrencen et ekstra twist, kan I fra virksomhedens side sætte noget på højkant. Det motiverer ofte medarbejderne til virkelig at gå ind i konkurrencen, når der er en præmie til vinderen. Hurtigt vil I alle se, at et ballonshow faktisk er alletiders underholdning til firmafesten.

Overkommelig underholdning til alle budgetter

En stor fordel ved et ballonshow som underholdning til firmafesten er, at showet er prisvenligt. Derfor egner det sig også godt til dig, der arbejder et sted, hvor pengene til underholdningen muligvis er små.

I skal som virksomhed altså ikke til at optage lån eller gennemgå budgettet for at kunne finansiere ballonshowet. I stedet får I showet til en overkommelig pris. Det er altid en stor fordel, uanset hvordan jeres festbudget ser ud.

En aktivitet for alle

Når der skal planlægges underholdning til firmafesten, er det vigtigt, at underholdningen formår at inkludere alle ansatte. Netop derfor er et ballonshow en fremragende idé. Aktiviteten kræver nemlig ingen særlige færdigheder eller særlig fysik. Derfor er det en oplagt valgmulighed, hvor alle kan deltage på lige fod.

Ballonshowet er også skabt med en politik om, at ingen skal udstilles. Oftest er de fleste voksne også på samme niveau inden for ballondesign, hvor alle oftest starter fra bunden. Derfor er der som regel heller ikke nogen, der har en åbenlys fordel over andre. Det skaber en mere inkluderende og festlig stemning, mens underholdningen til firmafesten står på.