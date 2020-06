Hvad koster det at leje en bartender

Priserne varigere meget, alt efter hvad man søger. Kvalitet og pris følges sammen i dette tilfælde. I Bar-mobil.dk kan man forespørge på bartendere med forskellige niveau af erfaring. Erfaring koster naturligvis mere.

Derudover handler det også om hvad Bartendere skal kunne. Skal han blot servere standard cocktails, eller er det mere advanceret cocktails som skal laves.

Yderligere kommer der også forespørgsler på Flair, altså om bartendere kan jonglere med flakse og lave et ekstra show.

Så det handler meget om hvad bartendere skal kunne, og hvad der ønsker af bartendere. Ligeså hvilket type arrangement vi snakker om. Ofte kan en mere erfaren bartender også håndtere flere gæster, og derfor kan det nogle gange betale sig at give lidt mere for en bartender, fremfor 2 billigere.

Når det er sagt anbefaler vi generelt til arrangementer med mere end 30 personer, er der kommer 2 bartendere. Der giver noget mere liv og lidt mere tid til at snakke med gæsterne også. Lige meget hvem der sendes afsted har vedkommende kun to arme, og hvis der står 15 personer samtidig og gerne vil have en cockatils, kommer der til at være lidt vente tid, og derfor er det altid godt med to bartendere.

Som udgangspunkt har alle vores bartendere minimum 3 års erfaring i Bar-mobil.dk og hvis der skal læres nye op, kommer de altid afsted med rutineret bartendere ( barchefer).

Vores erfarne personale, som elsker at stå og kræse for cocktails, og ligeså gæsten, ligger omkring en timepris på 395 kr. ex. Moms.