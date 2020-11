Gode idéer til aktiviteter i det kolde Danmark

Efteråret og vinteren i Danmark får sjældent samme glorificerede status som sommermånederne. Men bare rolig, for der er masser at give sig til, selvom det er blevet en smule møre mørkt uden for!

Men hvad skal man så lave?

Tag i Tivoli

Tivoli byder på masser af muligheder for at få nye oplevelser! Ikke mindst fordi der i år kører et tema med gys og gru! Hvis der er noget, som kan give varmen på en kold og mørk vinterdag, så er det når adrenalinen pumper og du får et stort chok!

Sømmet i bund

Adrenalin kan du også få masser af, hvis du booker tid til at køre gokart! På landets baner kan man fortsat køre, du skal blot huske at klæde dig varmt på til lejligheden. Ligesom ved gyset i Tivoli, vil adrenalinen være med til at holde dig varm og skarp, mens du dyster mod gode venner for at se, hvem der skal stå højest på podiet efter endt race!

Surf derudad!

En anden sjov og action præget disciplin er windsurfing! I Danmark har vi nogle fantastiske forhold, hvis man ønsker at prøve kræfter med den sjove sport. Ikke nok med at vi for de flestes vedkommende har korte køretider til vandet, så har vi masser af vind til sejlene, så der kan komme fart på!

Husk at mange lokale foreninger tilbyder lån af grej, så du kan finde ud af, om sporten er interessant, inden du køber dit eget udstyr.

Udnyt naturen

Nøjagtig som du kan windsurfe i naturens skønne omgivelser, kan du også udnytte den på anden vis. Hvad med f.eks. at gå eller løbe en tur i skoven? Her er der oftest masser af udfordrende bakker, og det kuperede terræn giver en helt anden oplevelse af løbeturen kontra den monotone på asfalt inde i byen.

Du kan også vælge at hoppe i vandet og vinterbade! Det samles mange mennesker ofte om. Men pas på! Det kolde gys kan kræve sin mand – eller dame.