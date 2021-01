Er du ny fotograf?

Alle nye fotografer kan have brug for et par fif inden de kaster sig over fotografiets kunst. I denne artikel dykker ved ned i nogle af de ting, som en ny god fotograf bør have med i rygsækken, når han eller hun tager på sit første shoot.

Kom helt tæt på

Skal du fotografere mennesker, er det altid godt at komme helt tæt på. Alternativt kan kameraets zoom-effekt anvendes. Ved at komme helt tæt på dit motiv som fotograf, kan du lettere fokusere på de vigtige dele i billedet.

Husk at have det sjovt

Man kan ofte komme til at fokusere så meget på det perfekte billede, fordi man gerne vil være en god fotograf. Men så glemmer man at have det sjovt, og i stedet fokusere man på beskæringer, vinkler og baggrunden, og det kan desværre resultere i, at kreativiteten lider. I stedet bør du fokusere på at fange personer i en naturlig tilstand, og på den måde virker billeder du som fotograf tager mindre påtaget.

Vi skal ned i børnehøjde

Vil du være en god fotograf, når det kommer til børn og dyr, så er det klart bedst at komme ned på deres niveau. Dette giver en større effekt, og gør billedet mere personligt.

Brug flash til billede udendørs

Nogle gange skal du som fotograf tage dine billeder udenfor. I disse tilfælde bør du anvende flash, det det giver bedre billeder. Blitzen kan derimod anvendes i følgende to situationer. Når det er overskyet og du har brug for at personernes ansigter bliver lysere, eller når solen står lige bag dit motiv, og du har brug for at gøre hele motivet lysere.

Kan du fange øjeblikket som en god fotograf?

Er du ude og tage billeder til en fødselsdag, et bryllup eller et andet større arrangement, så bør du altid holde dit kamera tændt hele tiden. Det handler nemlig om at fange øjeblikket, da disse ikke rekonstrueres senere.

Tænk i dimensioner

Er du som fotograf ude og fotografere et landskab kan det være en god ide at inkludere en person eller et træ i forgrunden. Det giver billedet en dybde, og dermed får billedet en større effekt.

Horisontal eller vertikal?

Leger med formatet, det kan nemlig være at du som fotograf pludselig ser motiveret med nye øjne, når du vender kameraet. Som en god fotograf handler det om at kunne skyde billeder i forskellige formater

Leg, og vær kreativ

Tænk ud af boksen når du fotografere. Som fotograf skal du altid træne din kreativitet og tænke i farver.

Lysets effekter

Det vigtigste element i fotografiet er det god lys. Sørg for at lyset er placeret bag dig og til den ene side. Forsøg at undgå objekter, der kaster for meget skygge.

Tænk på baggrunden

Husk at være opmærksom på baggrunden bag motivet. Er denne rodet og forstyrrende kan det forstyrre hele billedet, således at man slet ikke fokusere på det vigtige i billedet. Som fotograf bør du altid fokusere på hele billedet ikke bare dele af billedet.